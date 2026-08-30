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मन की बात में PM मोदी ने किया छत्तीसगढ़ की महिमा राजपूत का जिक्र, CM साय बोले- बेटियों की उड़ान अब अंतरिक्ष तक

छत्तीसगढ़ की प्रतिभाशाली बेटी महिमा राजपूत मिशन शक्ति सैट से जुड़ी है, संवाददाता प्रवीण सिंह की रिपोर्ट

Mahima Rajput Mann Ki Baat
मन की बात में PM मोदी ने किया छत्तीसगढ़ की महिमा राजपूत का जिक्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 30, 2026 at 3:09 PM IST

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रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की प्रतिभाशाली बेटी महिमा राजपूत का जिक्र किया है. प्रधानमंत्री के उल्लेख से प्रदेश में गर्व का माहौल है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि आज भारत की बेटियां अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास के दम पर नई ऊंचाइयां छू रही हैं और उनकी उड़ान अब धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है.

रायपुर में मुख्यमंत्री ने सुनी मन की बात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर में मुख्यमंत्री ने सुनी मन की बात

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित निरंजन धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ का श्रवण किया. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बेटियों की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ की महिमा राजपूत का जिक्र किया.

मिशन शक्ति सैट से जुड़ी हैं महिमा राजपूत

प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन शक्ति सैट जैसे प्रेरक प्रयास का भी उल्लेख किया, जिसके माध्यम से भारत सहित विभिन्न देशों की हजारों छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को समझने, सीखने और नवाचार से जुड़ने का अवसर मिल रहा है. छत्तीसगढ़ की महिमा राजपूत भी इस महत्वपूर्ण मुहिम का हिस्सा बनी हैं.

Mahima Rajput Mann Ki Baat
छत्तीसगढ़ की प्रतिभाशाली बेटी महिमा राजपूत मिशन शक्ति सैट से जुड़ी है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदेश के लिए गर्व का क्षण: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि महिमा राजपूत का इस महत्वपूर्ण मुहिम से जुड़ना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए विशेष गौरव का विषय है. उन्होंने महिमा राजपूत को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

बेटियां लिख रहीं सफलता की नई इबारत

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटियां शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, खेल और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं. महिमा राजपूत जैसी बेटियों की उपलब्धियां प्रदेश की अन्य बेटियों को भी बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित कर रही हैं.

धरती से अंतरिक्ष तक बेटियों की उड़ान

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की बेटियों की आकांक्षाओं की उड़ान अब धरती से अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है. उनकी प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है.

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