PM मोदी का जैसलमेर मॉडल को सलाम: गोडावण संरक्षण के जिक्र ने बढ़ाया हौसला, सम-रामदेवरा में संख्या 82 पहुंची
प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, यदि वैज्ञानिक तरीके, स्थानीय सहयोग और प्रशासनिक इच्छाशक्ति हो तो विलुप्तप्राय: प्रजातियों को भी बचा सकते हैं.
Published : April 26, 2026 at 6:12 PM IST
जैसलमेर: थार के मरुस्थल ने देशभर का ध्यान वन्यजीव संरक्षण की ओर खींचा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में जैसलमेर के सम और रामदेवरा स्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटरों में जारी संरक्षण और प्रजनन प्रयासों की खुलकर प्रशंसा की. प्रधानमंत्री ने इसे न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे देश के लिए उम्मीद जगाने वाला प्रयास बताया. उन्होंने संदेश दिया कि यदि वैज्ञानिक तरीके, स्थानीय सहयोग और प्रशासनिक इच्छाशक्ति हो तो विलुप्तप्राय: प्रजातियों को भी बचाया जा सकता है.
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण राज्य पक्षी है, जिसे दुनिया की सबसे संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों में गिना जाता है. कभी पश्चिमी भारत के घास के विशाल मैदानों में बड़ी संख्या में दिखने वाला यह पक्षी आज गिने-चुने इलाकों तक सिमट गया है.
ब्रीडिंग सेंटर बने उम्मीद की किरण: जैसलमेर के सम और रामदेवरा स्थित ब्रीडिंग सेंटरों में गोडावण की संख्या में लगातार बढ़ रही है. डेजर्ट नेशनल पार्क (डीएनपी) के डीएफओ बृजमोहन गुप्ता ने बताया, सम सेंटर में 24 और रामदेवरा सेंटर में 58 गोडावण सुरक्षित हैं. यह बढ़ती संख्या बताती है कि वैज्ञानिक पद्धति से किए जा रहे संरक्षण प्रयास असर दिखा रहा है. इन केंद्रों पर तापमान, भोजन, घास की उपलब्धता, शिकारियों से सुरक्षा और मानव हस्तक्षेप को नियंत्रित रखने जैसे कई पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है.
गोडावण जैसे बड़े और संवेदनशील पक्षी के लिए यह सब अत्यंत आवश्यक है. इसका प्रजनन चक्र धीमा और संवेदनशील होता है. गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के 'मन की बात' में इस प्रयास का उल्लेख पूरे वन विभाग के लिए गर्व का क्षण है. इससे मैदान में काम कर रही टीमों का मनोबल कई गुना बढ़ा है. डीएनपी क्षेत्र में भविष्य में भी इसी तरह संरक्षण कार्यों को विस्तार दिया जाएगा.
पढ़ें: खुशखबरी: ब्रीडिंग सेंटर में गोडावण के तीन नए चूजों का जन्म, अब कुनबा बढ़कर पहुंचा 76
चुनौतीपूर्ण है गोडावण का प्रजनन: डीएफओ ने बताया कि गोडावण जमीन पर घोंसला बनाता है. यह खुले, शांत और सुरक्षित घास के मैदानों में ही अंडे देता है. मानव गतिविधि, चराई का दबाव और शिकारी जानवर इसके लिए बड़ा खतरा है. ऊंची बिजली लाइनों से टकराव गोडावण की मौत का प्रमुख कारण है. ऐसे में ब्रीडिंग सेंटरों में कृत्रिम रूप से सुरक्षित वातावरण तैयार करना जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है. इसमें पशु चिकित्सकों, वन्यजीव विशेषज्ञों और फील्ड स्टाफ की निरंतर निगरानी चाहिए.
राष्ट्रीय पहचान बना जैसलमेर का मॉडल: प्रधानमंत्री के उल्लेख के बाद जैसलमेर का यह संरक्षण मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया. पर्यावरण प्रेमी सुमेरसिंह बोले- यदि इसी तरह निरंतर प्रयास जारी रहे तो आने वाले वर्षों में गोडावण की संख्या में उल्लेखनीय सुधार देखा जा सकता है. यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकता है, जहां विलुप्तप्राय: प्रजातियों के संरक्षण की चुनौतियां मौजूद हैं. संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग अहम रहा. विभाग ने जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को गोडावण के महत्व से अवगत कराया. चराई नियंत्रण, अवैध शिकार पर रोक और सुरक्षित आवास में ग्रामीणों ने सकारात्मक भूमिका निभाई.
पढ़ें: विलुप्ति के कगार से लौट रहा गोडावण, संख्या पहुंची 72, अब AI की मदद से हुआ चूजे का जन्म
उम्मीदों की नई उड़ान: पीएम मोदी की सराहना ने संदेश दिया कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय है. सम और रामदेवरा सेंटरों की सफलता साबित करती है कि सही दिशा में उठाए कदम विलुप्तप्राय: प्रजातियों को नई जिंदगी दे सकते हैं. यह प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी, वैज्ञानिक सोच और सामूहिक प्रयास की मिसाल है. यह सिलसिला यूं ही जारी रहा, तो गोडावण फिर से अपने प्राकृतिक आवास में बड़ी संख्या में घूमताा दिखेगा.
असल में जैसलमेर का रेगिस्तानी भूभाग गोडावण का प्राकृतिक आवास रहा है. विशेषकर डीएनपी का इलाका इसके अनुकूल है, लेकिन बीते दशकों में आवासीय क्षेत्र में कमी, ऊंची बिजली लाइनों से टकराव, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों ने गोडावण की संख्या तेजी से घटी.
पढ़ें: रेगिस्तान से नई उम्मीद! राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण का अनोखा मॉडल, वैज्ञानिक सोच के साथ अत्याधुनिक रणनीति