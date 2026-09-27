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मन की बात में छाया छत्तीसगढ़ का हर घर मुनगा, घर घर मुनगा अभियान, पोषण को मिल रहा बढ़ावा

पोषण की पहल को मिला राष्ट्रीय मंच, स्थानीय संसाधनों से पोषण बढ़ाने के छत्तीसगढ़ मॉडल की प्रधानमंत्री ने की चर्चा. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

HAR GHAR MUNGA
घर घर मुनगा अभियान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2026 at 6:28 PM IST

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रायपुर: दिल्ली एयरपोर्ट पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मन की बात सुन रही थीं और इसी दौरान छत्तीसगढ़ की एक स्थानीय पहल राष्ट्रीय मंच पर गूंज उठी. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के हर घर मुनगा, घर घर मुनगा अभियान का उल्लेख किया.

पोषण के लिए शुरू किया गया अभियान

पोषण माह के दौरान घर-घर मुनगा लगाने और उसकी पत्तियों और फलियों को दैनिक भोजन से जोड़ने की यह पहल अब प्रदेश की सीमाओं से निकलकर देशभर में चर्चा का विषय बनी है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य पौधरोपण के साथ पोषण जागरूकता और जनभागीदारी को जोड़ना है.

मन की बात में छत्तीसगढ़ की पहल का उल्लेख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण माह के संदर्भ में मुनगा के जरिए पोषण को बढ़ावा देने के प्रयास का उल्लेख किया. यह पहल इस संदेश को मजबूत करती है कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर परिवारों को पोषण के प्रति जागरूक किया जा सकता है.

रायपुर से शुरू हुई मुहिम, घर-घर पहुंच रहा मुनगा

रायपुर जिला प्रशासन द्वारा भी हर घर मुनगा अभियान संचालित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार परिवारों को घर और आंगन में मुनगा लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. अभियान का फोकस सिर्फ पौधा लगाने तक सीमित नहीं है. इसका उद्देश्य परिवारों को मुनगा के पोषण संबंधी उपयोग से परिचित कराना और इसे दैनिक भोजन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना भी है.

12 सितंबर को मुख्यमंत्री ने की थी अभियान की शुरुआत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 12 सितंबर को हर घर मुनगा, घर घर मुनगा अभियान की शुरुआत की थी. अभियान में महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अभियान का संदेश समुदाय और परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है.

मुनगा घर के आंगन से पोषण की थाली तक

मुनगा यानी सहजन छत्तीसगढ़ में आसानी से उगाया जाने वाला परिचित पौधा है. इसकी पत्तियों और फलियों का उपयोग स्थानीय व्यंजनों में किया जाता है. मुनगा की पत्तियों में आयरन, कैल्शियम और विभिन्न विटामिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसकी पत्तियों को साग और अन्य व्यंजनों में, जबकि फलियों को सब्जी और दाल में शामिल किया जा सकता है. अभियान के जरिए यह संदेश दिया जा रहा है कि बेहतर पोषण के लिए भोजन में विविधता जरूरी है और मुनगा इस संतुलित आहार का एक उपयोगी हिस्सा हो सकता है.

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसे बताया प्रेरणा का विषय

दिल्ली एयरपोर्ट पर मन की बात सुनने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के अभियान का उल्लेख प्रदेश के लिए उत्साह और प्रेरणा का विषय है. उन्होंने कहा कि इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, माताओं, स्वसहायता समूहों और पोषण अभियान से जुड़े लोगों को अपने प्रयासों को और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलेगा.

Minister Lakshmi Rajwade listening to 'Mann Ki Baat' at Delhi Airport.
दिल्ली एयरपोर्ट पर मन की बात सुनतीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े (ETV BHARAT)

पौधरोपण से जनभागीदारी तक

हर घर मुनगा, घर घर मुनगा अभियान में पौधरोपण, पोषण शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी को एक साथ जोड़ा गया है. मन की बात में छत्तीसगढ़ की इस पहल का उल्लेख अब अभियान के संदेश को एक व्यापक मंच दे रहा है. घर के आंगन में लगाया गया एक पौधा,रसोई में पहुंचता पोषण का संदेश और जनभागीदारी से बनती एक बड़ी मुहिम,यही है हर घर मुनगा, घर घर मुनगा अभियान.

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