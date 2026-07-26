ETV Bharat / state

मन की बात में कोरबा की गूंज, हर घर तिरंगा का आह्वान, सीएम साय बोले-बढ़ा छत्तीसगढ़ का मान

पीएम मोदी ने उन्होंने आगामी स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन का उत्सव बनाने की अपील की. उन्होंने गणेश उत्सव में स्थानीय मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं के उपयोग के जरिए स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया. रायपुर में कार्यक्रम सुनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार मन की बात में छत्तीसगढ़ के नवाचारों और उपलब्धियों का उल्लेख कर प्रदेश का मान बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए पूरा प्रदेश उनका आभारी है.

रायपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 136वें एपिसोड में लोगों को संबोधित किया. पीएम ने इस दौरान छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत जल संरक्षण और कैच द रेन अभियान की सराहना की, उन्होंने जनभागीदारी की ताकत को रेखांकित किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरबा जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के संरक्षण और 'कैच द रेन' अभियान के सफल क्रियान्वयन का उल्लेख किया. उन्होंने जल संरक्षण, जनभागीदारी और स्थानीय प्रयासों को विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण बताया. साथ ही कई प्रेरक उदाहरणों के माध्यम से लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आगे आने का संदेश दिया.

रायपुर में मन की बात कार्यक्रम (ETV BHARAT)

प्रधानमंत्री लगातार बढ़ा रहे हैं छत्तीसगढ़ का मान-सीएम साय

इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई महीनों से अपने मन की बात कार्यक्रम में लगातार छत्तीसगढ़ का उल्लेख कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे पहले बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम और मल्हार में मिले ताम्रपत्र का भी जिक्र किया गया था, जबकि इस बार कोरबा के जल संरक्षण कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है.

कोरबा का जल संरक्षण मॉडल (ETV BHARAT)

इसके लिए पूरा प्रदेश प्रधानमंत्री का आभारी है. छत्तीसगढ़ में हो रहे सकारात्मक और नवाचारपूर्ण कार्यों को देशभर में पहचान मिलना राज्य के लिए सम्मान की बात है.एक दशक से अधिक समय में मन की बात केवल रेडियो कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि जनभागीदारी का राष्ट्रीय अभियान बन चुका है. यह देशभर के अनाम नायकों, सकारात्मक प्रयासों और नवाचारों को राष्ट्रीय पहचान देकर लोगों को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का सशक्त माध्यम बना है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

हर घर तिरंगा अभियान (ETV BHARAT)

स्वदेशी अपनाने का भी आह्वान

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आगामी स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन का उत्सव बनाने की अपील की. इसके साथ ही आने वाले गणेश उत्सव में प्रदेश और अपने गांव की मिट्टी से बनी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का भी आह्वान किया.

मन की बात सुनते सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)

जनशक्ति सबसे बड़ी ताकत- सीएम साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह सतत संवाद बड़ा संदेश देता है. विकसित भारत का मार्ग जागरूक नागरिकों, जनभागीदारी, कर्तव्यबोध और सामूहिक संकल्प से ही आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि मन की बात समाज को सकारात्मक सोच और राष्ट्रहित में योगदान देने की सीख देता है.