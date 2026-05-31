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मन की बात में मोदी ने की छत्तीसगढ़ एथलीट अनिमेष कुजूर की तारीफ, अनिमेष ने 200 और 400 मीटर दौड़ में बनाया है राष्ट्रीय रिकार्ड

सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पढ़ाई पूरी करने वाले अनिमेष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

PM MODI MANN KI BAAT
छत्तीसगढ़ एथलीट अनिमेष कुजूर की तारीफ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 31, 2026 at 2:50 PM IST

6 Min Read
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रायपुर: पीएम मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण में इस बार छत्तीसगढ़ की रफ्तार पूरे देश में गूंजी. भारतीय एथलेटिक्स में बन रहे नए रिकॉर्ड्स का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी धावक अनिमेष कुजूर का विशेष उल्लेख किया. कार्यक्रम में अनिमेष ने अपनी संघर्षपूर्ण यात्रा, रिकॉर्ड बनाने की कहानी और भारत के लिए दौड़ने के सपने को साझा किया. सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पढ़ाई पूरी करने वाले अनिमेष आज 200 और 400 मीटर दौड़ के राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.



2 दिनों में 3 बार टूटा राष्ट्रीय रिकार्ड, पीएम ने की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन दिनों देशभर में 100 मीटर दौड़ की चर्चा हो रही है. भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि मात्र 2 दिनों के भीतर पुरुष वर्ग के 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तीन बार टूटा. पीएम ने इसे भारतीय खेलों के उज्ज्वल भविष्य का संकेत बताया.

छत्तीसगढ़ एथलीट अनिमेष कुजूर की तारीफ (ETV Bharat)



दौड़ में चमके गुरविंदरवीर और अनिमेष

प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान गुरविंदरवीर सिंह और छत्तीसगढ़ के युवा धावक अनिमेष कुजूर का विशेष उल्लेख किया. दोनों खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय एथलेटिक्स को नई दिशा देने का काम किया है. मन की बात में प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान अनिमेष कुजूर ने कहा, ''नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेष कुजूर है, मैं 200 मीटर और 400 मीटर का नेशनल रिकार्ड होल्डर हूं और मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं. अभी मैं ओडिशा से खेलता हूं. पिछले साल मैंने एशियन और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल जीते हैं.''


फुटबॉल से शुरू हुआ सफर, स्टेट मीट ने बदल दी जिंदगी

अनिमेष ने बताया कि उन्होंने 2021 में एथलेटिक्स की शुरुआत की. सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पहले फुटबॉल खेला करते थे. कोविड काल के दौरान उनके माता-पिता उन्हें बाहर जाकर दौड़ने और खेलने की अनुमति दी. उन्होंने कहा, ''कोविड खत्म होने के बाद मेरे फुटबॉल खेलने वाले दोस्तों ने कहा कि स्टेट मीट होने वाली है, उसमें हिस्सा लो, फिर मैंने भाग लिया. मुझे यह भी नहीं पता था कि वहां से नेशनल के लिए चयन होगा. वहीं से मेरा चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ और आज मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं.''



लोगों ने कहा नहीं कर पाओगे, मैंने कहा करके दिखाऊंगा

अनिमेष ने बताया कि जब उन्होंने एथलेटिक्स में कदम रखा तो कई लोगों ने उन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, ''लोग कहते थे कि यह नया फील्ड है, तुम कर पाओगे या नहीं. मैंने हमेशा यही कहा कि जिस काम में उतरता हूं, उसे पूरा करके दिखाता हूं.''



पिता की सीख बनी सफलता की ताकत

अनिमेष ने बताया कि उनके पिता ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा, ''पापा हमेशा कहते थे कि अगर किसी फील्ड में जा रहे हो तो पीछे मुड़कर मत देखना. सोचते सभी हैं, लेकिन करके बहुत कम लोग दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि हम हर तरह की सुविधा देंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी और दुनिया को दिखाना होगा कि भारतीय भी तेज दौड़ सकते हैं.''



''भारतीय भी दौड़ सकते हैं तेज, हमने किया साबित''

अनिमेष ने कहा कि अक्सर लोगों की सोच होती है कि भारतीय स्प्रिंट दौड़ में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों की बराबरी नहीं कर सकते. उन्होंने कहा,मुझे भी कहा जाता था कि भारतीयों की जीन ऐसी नहीं है कि वे इतनी तेज दौड़ सकें. लेकिन हमने साबित किया है कि भारतीय भी यह कर सकते हैं. ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है, हम भी सब कुछ कर सकते हैं.



अपनी टाइमिंग तोड़कर बढ़ा रहे हैं भारतीय एथलेटिक्स का स्तर

अनिमेष ने कहा कि लगातार बेहतर प्रदर्शन उन्हें और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देता है. उन्होंने कहा, ''जब हम अपनी ही टाइमिंग तोड़ते हैं तो दूसरे भारतीय खिलाड़ियों को भी विश्वास मिलता है कि वे भी ऐसा कर सकते हैं. हमारा चयन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है और वहां हम और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे.''


चार साल में स्कूल ट्रैक से राष्ट्रीय रिकॉर्ड तक का सफर

महज 4 साल पहले एथलेटिक्स में कदम रखने वाले अनिमेष आज राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी बन चुके हैं. उनकी सफलता बताती है कि समर्पण, अनुशासन और मेहनत से कम समय में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं. अनिमेष कुजूर केवल राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नहीं हैं. उन्होंने एशियन प्रतियोगिताओं और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीतकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत का गौरव बढ़ाया है.



मन की बात में नाम आने से बढ़ा छत्तीसगढ़ का गौरव

प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम में किसी खिलाड़ी का जिक्र होना बड़ी उपलब्धि माना जाता है. ऐसे में अनिमेष कुजूर का उल्लेख पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण बन गया. खेल जगत से लेकर आम लोगों तक, हर कोई इसे प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं की पहचान के रूप में देख रहा है. अनिमेष की कहानी बताती है कि सपने बड़े हों और मेहनत लगातार हो तो सफलता जरूर मिलती है. सैनिक स्कूल से निकलकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड और अंतरराष्ट्रीय पदक तक पहुंचने वाला यह सफर आज देशभर के युवा खिलाड़ियों को प्रेरित कर रहा है.


अनिमेष बने छत्तीसगढ़ की नई खेल पहचान

मन की बात में अनिमेष कुजूर की मौजूदगी सिर्फ एक खिलाड़ी की उपलब्धि नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की उभरती खेल प्रतिभाओं की राष्ट्रीय पहचान है. प्रधानमंत्री मोदी के मंच से मिली यह सराहना आने वाले समय में प्रदेश के हजारों युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने की नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देगी.

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