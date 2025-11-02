ETV Bharat / state

बिहार में पॉलिटिक्स का सुपर संडे, पटना में PM मोदी का रोड शो, आरा-नवादा में भरेंगे हुंकार

पटना: बिहार में पहले चरण का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से ताकत झोंक दी गई है. जंग के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूदने को तैयार हैं. रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ताबड़तोड़ कार्यक्रम करने जा रहे हैं. राजधानी पटना में दूसरी बार रोड शो का आयोजन किया जा रहा है.

पटना में प्रधानमंत्री का रोड शो: बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और पहले चरण चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी बिहार में एक और जहां कई चुनावी सभा करने जा रहे हैं. वहीं राजधानी पटना में पीएम मोदी का दूसरी बार रोड शो होने जा रहा है. पटना में रोड शो में पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार भी हिस्सा लेने वाले हैं.

गुरुद्वारा भी जाएंगे पीएम मोदी: लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था और अभी यह दूसरा मौका होगा जब पीएम मोदी पटना के सड़कों पर रोड शो करेंगे. प्रधानमंत्री का रोड शो दिनकर गोलंबर से शुरू होगा, जो लगभग चार किलोमीटर तक होने वाला है. शाम 5:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा. मोदी पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा भी जाएंगे और वहां मत्था टेकेंगे, इसके बाद वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे.

किसके लिए पीएम करेंगे चुनाव प्रचार: पटना के चार विधानसभा क्षेत्र को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने जा रहा है. बांकीपुर से पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, दानापुर से रामकृपाल यादव, दीघा से संजीव चौरसिया, कुम्हरार से संजय गुप्ता और पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा के लिए प्रधानमंत्री प्रचार करेंगे. इस बार कुम्हरार और पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा है.

शाहाबाद क्षेत्र को साधने की होगी कोशिश: प्रधानमंत्री बिहार के अन्य जिलों में चुनावी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं. 1:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरा पहुंचेंगे और वहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. आरा से प्रधानमंत्री शाहाबाद क्षेत्र को साधने की कोशिश करेंगे. आरा सदर सीट पर भाजपाने पूर्व विधायक संजय टाइगर को उम्मीदवार बनाया है. संजय टाइगर के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगने का काम करेंगे. 3.30 पर प्रधानमंत्री का नवादा में चुनावी सभा होगा.