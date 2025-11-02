ETV Bharat / state

बिहार में पॉलिटिक्स का सुपर संडे, पटना में PM मोदी का रोड शो, आरा-नवादा में भरेंगे हुंकार

प्रधानमंत्री मोदी रविवार को आज पटना में सीएम नीतीश कुमार के साथ रोड शो करेंगे. आरा और नवादा में भी हुंकार भरेंगे.

PM Modi Patna road show
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 2, 2025 at 10:42 AM IST

3 Min Read
पटना: बिहार में पहले चरण का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से ताकत झोंक दी गई है. जंग के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूदने को तैयार हैं. रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ताबड़तोड़ कार्यक्रम करने जा रहे हैं. राजधानी पटना में दूसरी बार रोड शो का आयोजन किया जा रहा है.

पटना में प्रधानमंत्री का रोड शो: बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और पहले चरण चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी बिहार में एक और जहां कई चुनावी सभा करने जा रहे हैं. वहीं राजधानी पटना में पीएम मोदी का दूसरी बार रोड शो होने जा रहा है. पटना में रोड शो में पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार भी हिस्सा लेने वाले हैं.

गुरुद्वारा भी जाएंगे पीएम मोदी: लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था और अभी यह दूसरा मौका होगा जब पीएम मोदी पटना के सड़कों पर रोड शो करेंगे. प्रधानमंत्री का रोड शो दिनकर गोलंबर से शुरू होगा, जो लगभग चार किलोमीटर तक होने वाला है. शाम 5:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा. मोदी पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा भी जाएंगे और वहां मत्था टेकेंगे, इसके बाद वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे.

किसके लिए पीएम करेंगे चुनाव प्रचार: पटना के चार विधानसभा क्षेत्र को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने जा रहा है. बांकीपुर से पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, दानापुर से रामकृपाल यादव, दीघा से संजीव चौरसिया, कुम्हरार से संजय गुप्ता और पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा के लिए प्रधानमंत्री प्रचार करेंगे. इस बार कुम्हरार और पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा है.

शाहाबाद क्षेत्र को साधने की होगी कोशिश: प्रधानमंत्री बिहार के अन्य जिलों में चुनावी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं. 1:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरा पहुंचेंगे और वहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. आरा से प्रधानमंत्री शाहाबाद क्षेत्र को साधने की कोशिश करेंगे. आरा सदर सीट पर भाजपाने पूर्व विधायक संजय टाइगर को उम्मीदवार बनाया है. संजय टाइगर के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगने का काम करेंगे. 3.30 पर प्रधानमंत्री का नवादा में चुनावी सभा होगा.

पहले चरण के चुनाव होंगे निर्णायक: भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर पूरी तैयारी की गई है और तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करिश्माई नेता है और जहां भी जाते हैं वहां वह हवा के रुख को बदल देते हैं.

"प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के बाद पहले चरण में हम और ताकतवर होंगे. पहले चरण के चुनाव के बाद ही एनडीए की जीत का रास्ता साफ हो जाएगा."- प्रेम रंजन पटेल, भाजपा प्रवक्ता

