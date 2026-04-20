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पचपदरा में PM की सभा : सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, कमर्शियल वाहनों के लिए डायवर्जन, रूट प्लान देखकर ही घर से निकलें

सुरक्षा की दृष्टि से 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Courtesy: ANI (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 20, 2026 at 11:32 AM IST

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बाड़मेर : 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा में रिफाइनरी लोकार्पण और जनसभा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं. पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. इस दौरान 3 डीआईजी, 12 एसपी और 5 हजार पुलिस के जवान तैनात रहेंगे.

जोधपुर रेंज महानिरीक्षक सत्येन्द्र सिंह ने बताया कि दिनांक 21 अप्रैल को पचपदरा में रिफाइनरी के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान आमजन की सुविधा के लिए अलग-अलग जिलों से आने वाले 6 रूटों पर पार्किंग व्यवस्था की गई है. इस साथ ही रूट डायवर्जन भी किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की ओर से माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं. 3 डीआईजी, 12 एसपी और 5 हजार पुलिस के जवान तैनात रहेंगे. सुरक्षा की दृष्टि से 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी. आमजन को सभा स्थल में मोबाइल के अलावा कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है.

जोधपुर रेंज महानिरीक्षक सत्येन्द्र सिंह (ETV Bharat Barmer)

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पुलिस के अनुसार सभा में आने वाले वाहनों का रूट एवं पार्किंग व्यवस्था इस प्रकार रहेगी :

बाड़मेर, जैसलमेर की तरफ से बायतु होते हुए आने वाले वाहनों का रूट : बागुंडी चैराहा होते हुए नेशनल हाईवे 25 पर सभास्थल से पहले बाईं तरफ नीचे उतर कर सांभरा माता मंदिर के सामने पार्किंग- P-2 में छोटे वाहन कार, जीप, बोलेरो वगैराह पार्क करेंगे. इसके पास ही पार्किंग- P-2A में मोटर साइकिल पार्किंग की व्यवस्था रहेगी. बसों की पार्किंग सभा स्थल से पहले नेशनल हाईवे 25 के दाहिनी तरफ पार्किंग P-4A स्थल पर करे सकते हैं.

पीएम मोदी की रैली के लिए तैयारियां
पीएम मोदी की रैली के लिए तैयारियां (ETV Bharat Barmer)

उदयपुर, सिरोही, जालोर, पाली की तरफ से आने वाले वाहनों का रूट : सिवाना सर्किल से जसोल फांटा, छत्रियों का मोर्चा पुलिस थाना बालोतरा के आगे से ओवर ब्रिज के उपर से होते हुए खेड़ रोड से खेड़, बागुंडी चैराहा से नेशनल होईवे 25 पर दाहिनी तरफ निर्धारित रूट पर चलते हुए सभास्थल से पहले दाहिनी तरफ नेशनल हाईवे 25 से नीचे उतर कर पार्किंग-P-1 में छोटे वाहन कार, जीप, बोलेरो वगैराह वाहन पार्क करेंगे. मोटरसाइकिल की पार्किंग -P-10 स्थान पर करेंगे. बसों की पार्किंग कार्यक्रम स्थल से थोड़ा पहले दाहिनी तरफ पार्किंग P- 4B स्थल पर करेंगे.

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गुड़ामालानी, सिणधरी की तरफ से आने वाले वाहनों का रूट : मेगा हाईवे पर कालूड़ी गांव से डायवर्ट होकर सिणली, तिलवाड़ा से तिलवाड़ा रेल्वे फाटक होते हुए बागुंडी रोड होते हुए बागुंडी चौराहा से नेशनल होईवे 25 पर दाहिनी तरफ निर्धारित रूट पर चलते हुए सभास्थल से पहले दाहिनी तरफ नेशनल हाईवे 25 से नीचे उतर कर आगे चलकर पार्किंग- P-1 में छोटे वाहन कार, जीप, बोलेरो आदि वाहन पार्क करेंगे. मोटरसाइकिल की पार्किंग, पार्किंग- P-10 स्थान पर करेंगे. बसों की पार्किंग सभा स्थल से पहले दाहिनी तरफ पार्किंग P-4B स्थल पर करेंगे.

जोधपुर, नागौर, अजमेर, ब्यावर व राजसमंद की तरफ से आने वाले वाहनों का रूट: कल्याणपुर, सरवड़ी, कुड़ी होते हुए बाईपास पचपदरा रोड पर स्थित कौशल होटल के आगे से बाईपास रोड से होते हुए ओवर ब्रिज के ऊपर से बाड़मेर रोड पर दानापानी होटल से आगे बाईं तरफ वाई जंक्षन प्वाइंट से बाईं तरफ चलते हुए, सभास्थल से पहले बाईं तरफ बसों की पार्किंग, पार्किग स्थल- P- 8,7,6 में करेंगे. छोटे वाहनों की पार्किंग दाहिनी तरफ P-5 में करेंगे और मोटर साईकिल पार्किंग की व्यवस्था पार्किंग P-9 पर निर्धारित स्थान पर करेंगे.

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पुलिस जवानों की लगी ड्यूटी
पुलिस जवानों की लगी ड्यूटी (ETV Bharat Barmer)

फलौदी, शेरगढ़, बालेसर व थोब की तरफ से आने वाले वाहनों का रूट : मेगा हाईवे होते हुए पुलिस थाना पचपदरा के सामने से होते हुए पारस सर्किल व पाटोदी से आने वाले वाहन भी पारस सर्किल पचपदरा से होते हुए गुलाब सर्किल से बाड़मेर रोड की तरफ ओवर ब्रिज के नीचे से दानापानी होटल से आगे बाईं तरफ वाई जंक्षन प्वाइंट से बाईं तरफ चलते हुए, सभास्थल से पहले बाईं तरफ बसों की पार्किंग, पार्किंग स्थल- P-8,7,6 में करेंगे. छोटे वाहनों की पार्किंग दाहिनी तरफ P-5 में करेंगे. मोटरसाइकिल की पार्किंग, पार्किंग-P-9 स्थान पर करेंगे. बालोतरा कस्बा से आने वाले वाहनों का रूट- कस्बा बालोतरा से जैरला होते हुए सभा स्थल पर पहुंचने वाले वाहनों के लिए पार्किंग P-1 निर्धारित है. वहां वाहन पार्क करेंगे.

कमर्शियल वाहनों के लिए रूट डायवर्जन :

  1. बाड़मेर से जोधपुर जाने वाले वाहनों का रूट डायवर्जन : बाड़मेर से जोधपुर जाने वाले भारी वाहन बायतु कस्बे से पहले फलसुंड फांटा से बाईं तरफ मुड़कर कानोड़, गिड़ा, परेऊ, पाटोदी, थोब व नागाणा से कल्याणपुर होते हुए जोधपुर जाएंगे.
  2. धोरीमन्ना, गुड़ामालानी, सिणधरी से जोधपुर जाने वाले वाहनों का रूट डायवर्जन : कस्बा सिणधरी से जीवाना होते हुए भारतमाला रोड का उपयोग करते हुए जोधपुर जाएंगे.
  3. बालोतरा कस्बा से जोधपुर जाने वाले वाहनों का रूट डायवर्जन : बालोतरा से जोधपुर जाने के लिए मुंगड़ा सर्किल से उमरलाई, धवा रोड होते हुए जोधपुर जाएंगे.
  4. पचपदरा कस्बा से जोधपुर व बाड़मेर जाने वाले वाहन : गुलाब सर्किल से सिद्धराज होटल से मुंगड़ा सर्किल होते हुए जाएंगे.
  5. फलौदी, शेरगढ़ की तरफ से मेगाहाईवे से सांचैर, गुड़ामालानी की तरफ जाने वाले वाहन रेवाड़ा से बाईं तरफ डायवर्ट होकर कुड़ी होते हुए पटाउ से भारतमाला रोड से जा सकेंगे.
  6. जोधपुर से सिणधरी, गुड़ामालानी, धोरीमन्ना व सांचौर की तरफ जाने वाले वाहन जोधपुर से सरहद गांव पटाउ से डायवर्ट होकर भारतमाला रोड का उपयोग लेते हुए जाएंगे.
  7. भारतमाला से पचपदरा कस्बा की तरफ किसी भी प्रकार के वाहन नहीं आएंगे.

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पचपदरा में रिफाइनरी लोकार्पण
INAUGURATION OF PACHPADRA REFINERY
पचपदरा में PM मोदी की सभा

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