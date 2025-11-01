'मित्र भी...कप्तान भी', पीएम मोदी ने रमन सिंह की तारीफ में बांधे पुल, कहा– राजनीति में ऐसा उदाहरण दुर्लभ
क्रिकेट में कप्तान और खिलाड़ी का उदाहरण देकर कहा, रमन सिंह कप्तार रहने के बाद भी अब सच्चे कार्यकर्ता की तरह खेल रहे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2025 at 7:52 PM IST
रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के लोकार्पण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की खुलकर तारीफ की. मोदी ने उन्हें मित्र और सच्चा कप्तान बताया. कहा कि रमन सिंह राजनीति में समर्पण और सेवा की मिसाल हैं. उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने यह दिखाया है कि जो कभी कप्तान रहा हो, वह आज भी कार्यकर्ता बनकर पूरे समर्पण भाव से जनता की सेवा कर सकता है. यह राजनीति में बहुत दुर्लभ उदाहरण है.
नया विधानसभा भवन, नई सोच: नवा रायपुर में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे “परंपरा और आधुनिकता का संगम” बताया. उन्होंने कहा कि यह भवन लोकतंत्र के नए युग का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा.
क्रिकेट का दिया उदाहरण: पीएम मोदी ने कहा कि, रमन जी इस बात का बड़ा उदाहरण हैं कि एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम और समर्पण से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना सशक्त बना सकता है. क्रिकेट में तो देखते हैं कि जो कभी कैप्टन रहा हो, वो खिलाड़ी बनकर भी टीम के लिए खेलता है, लेकिन राजनीति में ऐसा शायद ही देखने को मिलता है. रमन सिंह जी ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है.”
रमन सिंह का व्यक्तित्व इस बात का प्रमाण है कि राजनीति में भी टीम स्पिरिट, त्याग और अनुशासन से ही सफलता संभव है. मुख्यमंत्री के रूप में रमन सिंह ने राज्य के विकास की नींव रखी और अब विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वे लोकतांत्रिक परंपराओं को और मजबूत कर रहे हैं.- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
कप्तान से कार्यकर्ता तक, प्रेरणा का संदेश: प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रमन सिंह जैसे नेता हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा हैं. उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर दिखाया है कि पद से नहीं, बल्कि भावना और समर्पण से नेतृत्व तय होता है.