ETV Bharat / state

'मित्र भी...कप्तान भी', पीएम मोदी ने रमन सिंह की तारीफ में बांधे पुल, कहा– राजनीति में ऐसा उदाहरण दुर्लभ

क्रिकेट में कप्तान और खिलाड़ी का उदाहरण देकर कहा, रमन सिंह कप्तार रहने के बाद भी अब सच्चे कार्यकर्ता की तरह खेल रहे.

PM Modi On Raman Singh
पीएम मोदी ने रमन सिंह की तारीफ में बांधे पुल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 1, 2025 at 7:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के लोकार्पण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की खुलकर तारीफ की. मोदी ने उन्हें मित्र और सच्चा कप्तान बताया. कहा कि रमन सिंह राजनीति में समर्पण और सेवा की मिसाल हैं. उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने यह दिखाया है कि जो कभी कप्तान रहा हो, वह आज भी कार्यकर्ता बनकर पूरे समर्पण भाव से जनता की सेवा कर सकता है. यह राजनीति में बहुत दुर्लभ उदाहरण है.

'मित्र भी...कप्तान भी', पीएम मोदी ने रमन सिंह की तारीफ में बांधे पुल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नया विधानसभा भवन, नई सोच: नवा रायपुर में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसे “परंपरा और आधुनिकता का संगम” बताया. उन्होंने कहा कि यह भवन लोकतंत्र के नए युग का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा.

PM Modi On Raman Singh
छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
PM Modi On Raman Singh
छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में पीएम मोदी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्रिकेट का दिया उदाहरण: पीएम मोदी ने कहा कि, रमन जी इस बात का बड़ा उदाहरण हैं कि एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम और समर्पण से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना सशक्त बना सकता है. क्रिकेट में तो देखते हैं कि जो कभी कैप्टन रहा हो, वो खिलाड़ी बनकर भी टीम के लिए खेलता है, लेकिन राजनीति में ऐसा शायद ही देखने को मिलता है. रमन सिंह जी ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है.”

रमन सिंह का व्यक्तित्व इस बात का प्रमाण है कि राजनीति में भी टीम स्पिरिट, त्याग और अनुशासन से ही सफलता संभव है. मुख्यमंत्री के रूप में रमन सिंह ने राज्य के विकास की नींव रखी और अब विधानसभा अध्यक्ष के रूप में वे लोकतांत्रिक परंपराओं को और मजबूत कर रहे हैं.- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

PM Modi On Raman Singh
क्रिकेट में कप्तान और खिलाड़ी का उदाहरण दिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
PM Modi On Raman Singh
छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का लोकार्पण समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कप्तान से कार्यकर्ता तक, प्रेरणा का संदेश: प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रमन सिंह जैसे नेता हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा हैं. उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर दिखाया है कि पद से नहीं, बल्कि भावना और समर्पण से नेतृत्व तय होता है.

PM Modi On Raman Singh
PM ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की खुलकर तारीफ की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के बेटे अमित जोगी हाउस अरेस्ट, नई विधानसभा से मिनी माता का नाम हटाने पर नाराजगी
भारत प्रतिज्ञा कर नक्सलवाद और आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में बढ़ रहा- PM मोदी
छत्तीसगढ़ विधानसभा का सफर: राजकुमार कॉलेज में हुई थी पहले सत्र की बैठक, 25 साल बाद नवा रायपुर में बनेगा इतिहास

TAGGED:

VIDHANSABHA SPEAKER RAMAN SINGH
PM MODI RAIPUR
छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव
छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस
PM MODI ON RAMAN SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.