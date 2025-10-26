ETV Bharat / state

पीएम मोदी ने की अंबिकापुर के गार्बेज कैफे की तारीफ, शहरवासी बोले- गर्व हो रहा है, श्रेय की सियासत भी शुरू

प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे शहर, कैफे और यहां के काम की तारीफ की इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद- स्वच्छता दीदी

शहरवासी हुए गौरवान्वित: अंबिकापुर ने गार्बेज कैफे जैसे इनोवेशन के जरिए पर्यावरण संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाई है. अंबिकापुर शहर के कचरे से निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट का प्रतिशत साल दर साल कम हुआ है. 2020 में जो 292 टन था वो अब 2024 में 226 टन तक पहुंच गया है. इन्हीं आंकड़ों और मेहनत का नतीजा आज प्रधानमंत्री की तारीफ के रूप में अंबिकापुर शहर को मिला है. जिससे शहर के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं.

सरगुजा: जिले का अंबिकापुर स्वच्छता में हमेशा आगे रहा है. इसकी एक वजह है यहां का नवाचार, यहां अनोखे आइडिया की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी की है. मन की बात में उन्होंने अंबिकापुर के गार्बेज कैफे का जिक्र किया. ये ऐसा कैफे हैं जहां, खाना या नाश्ता करने के लिए पैसो की जगह यहां कूड़े में पड़े पॉलिथिन, बॉटल जैसे प्लास्टिक वेस्ट लिए जाते हैं. एक किलो प्लास्टिक में खाना और आधा किलो प्लास्टिक में नाश्ता दिया जाता है.

मोदीजी ने जो तारीफ की वो हमारे लिए गर्व की बात है, इससे प्रदेश के साथ देशभर में अंबिकापुर का नाम होगा- विनोद पटेल, कैफे संचालक

प्लास्टिक वेस्ट में आई कमी के आंकड़े

2020 में 292 टन

2021 में 270 टन

2022 में 269 टन

2023 में 254 टन

2024 में मात्र 226 टन

अब इस पर राजनीति भी: इस कैफे का आइडिया कांग्रेस के मेयर डॉ अजय तिर्की की सोच का परिणाम था, बस स्टैंड में अपनी टीम के साथ बैठे बैठे उनको इस कैफे की योजना सूझ गई थी और फिर तत्कालीन डिप्टी सीएम टी एस सिंहदेव ने इस गार्बेज कैफे का शुभारम्भ किया था. तिर्की का कहना है कि, जब अंबिकापुर नगर निगम में भाजपा की सरकार बनी तो नई मेयर मंजूषा भगत इसे सिर्फ द्वेष के चलते बंद करना चाहती थीं. पहली एमआईसी की बैठक में यह कह दिया कि गार्बेज कैफे में भ्रष्टाचार हो रहा है और वो उसे बंद करेंगी, लेकिन गार्बेज कैफे की लोकप्रियता के कारण उन्हें विरोध झेलना पडा और 24 घंटे में ही उन्होंने गार्बेज कैफे बंद करने का फैसला बदल दिया.

बंद करने की बात से बीजेपी की नगरीय सरकार की द्वेष वाली राजनीति और उनकी सोच समझ आती है. अब प्रधानमंत्री ने इसकी सराहना कर साबित कर दिया कि ये प्लान सही था.- डॉ. अजय तिर्की, पूर्व मेयर

सफल संचालन का नतीजा- इधर वर्तमान मेयर मंजूषा भगत ने पीएम मोदी की धन्यवाद दिया है. उनका कहना है कि, ये हमारे नगर निगम और स्वच्छता कर्मियों के सफल संचालन के चलते ही हो सका है.

मोदी जी ने इसलिए तारीफ की है क्योंकि हमारे यहां सफल संचालन होता है, इस सोच को हम और आगे ले जाएंगे- मंजूषा भगत, मेयर

22 हजार लोग ले चुके लाभ: एसबीएम नोडल रितेश सैनी बताते हैं कि, प्लास्टिक वेस्ट में कमी लाने के लिए इसे शुरू किया गया, इसमें हमको शुद्ध प्लास्टिक मिल रहा है, जिसमें ज्यादा काम नहीं होता और सीधे ही प्रोसेस हो जाता है. इससे मूल्य भी अच्छा मिल जाता है. अब तक करीब 22 हजार से अधिक लोग इसका लाभ ले चुके हैं. करीब 19 हजार किलो प्लास्टिक इस योजना से हमारे पास आ चुका है.

अंबिकापुर में वर्ष 2019 में गार्बेज कैफे खोला गया तब से प्लास्टिक वेस्ट के आंकड़े घटे हैं. पीएम की तारीफ के बाद भले ही श्रेय की सियासत हुई हो लेकिन ये सरकार, प्रशासन के साथ पूरे शहरवासियों और खासकर स्वच्छताकर्मियों की मेहनत का भी नतीजा है.