मोदी की जुबां पर जींद का बूरा, 70 साल पुरानी मिठास फिर बनी चर्चा का विषय, जानें क्यों है इतनी खास
PM के जिक्र के बाद जींद का 70 साल पुराना बूरा फिर चर्चा में में है. आज भी इसकी पारंपरिक मिठास के लोग दिवाने हैं.
Published : July 20, 2026 at 12:20 PM IST
जींद: जींद की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए शहर के मशहूर बूरा का जिक्र किया तो यह पारंपरिक मिठास एक बार फिर सुर्खियों में आ गई. दरअसल, पीएम मोदी ने मंच से यहां के बूरा की मिठाक का जिक्र किया, इसके बाद सोशल मीडिया पर जींद के बूरा की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई. लोग इस खास मिठास के इतिहास और इसकी विशेषता के बारे में जानने के लिए उत्सुक नजर आए. स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि इससे जींद की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती मिलेगी.
यहां के बूरा की मिठास और इतिहास के बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने जिले के प्रसिद्ध बूरा फ्रैक्ट्री के मालिक लाला पुरुषोत्तम दास से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान लाला पुरुषोत्तम दास ने बूरा बनाने की शुरुआत से लेकर प्रसिद्धी तक की सारी कहानी बताई.
1956 में छोटे से खोखे से हुई थी शुरुआत: बूरा फैक्ट्री के मालिक लाला पुरुषोत्तम दास ने बताया, "इस खास बूरा को बनाने की शुरुआत साल 1956 में मेरे पिता लाला नरसिंह ने महज 10×10 फीट के एक छोटे से खोखे (दुकान) से की थी. उस समय न आधुनिक मशीनें थीं और न बड़ी फैक्टरी, लेकिन मेहनत, शुद्धता और भरोसे के दम पर यह मिठास लोगों तक पहुंचती गई. बाद में मैंने इस विरासत को आगे बढ़ाया. आज भी इसकी गुणवत्ता पहले जैसी है. हमने इसकी गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया."
"आज भी पारंपरिक तरीके से तैयार होता है बूरा": लाला पुरुषोत्तम दास ने कहा कि, "आज हमारी फैक्टरी रोहतक रोड पर है, लेकिन बूरा बनाने का तरीका आज भी वही पुराना है. चीनी को उबालकर साफ किया जाता है, तय अनुपात में चाशनी तैयार होती है और लगातार कुटाई के बाद बूरा बनाया जाता है. यही पारंपरिक प्रक्रिया इसके स्वाद और खुशबू को अलग पहचान देती है. यही गुणवत्ता सात दशक से ग्राहकों का भरोसा बनाए हुए है."
प्रधानमंत्री के जिक्र के बाद बढ़ी ग्राहकों की दिलचस्पी: फैक्ट्री के मालिक लाला पुरुषोत्तम दास ने आगे कहा कि, "प्रधानमंत्री द्वारा बूरा का जिक्र किए जाने के बाद दुकान और फैक्टरी पर लोगों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है. कई लोग सिर्फ बूरा खरीदने नहीं, बल्कि उस स्वाद का अनुभव लेने पहुंच रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यादों का हिस्सा रहा है. इससे जींद के इस पारंपरिक उत्पाद को नई पहचान मिलेगी और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा."
जींद की पहचान बना सात दशक पुराना स्वाद: एक छोटे से खोखे से शुरू हुई यह यात्रा आज जींद की पहचान बन चुकी है. सात दशक पुरानी यह मिठास अब हजारों परिवारों के रोजगार और शहर के गौरव से जुड़ चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिक्र ने एक बार फिर इस पारंपरिक उत्पाद को राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया है. लोगों का मानना है कि इससे जींद के बूरा को देशभर में नई पहचान मिलेगी और स्थानीय उत्पादों को भी प्रोत्साहन मिलेगा.
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