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मोदी की जुबां पर जींद का बूरा, 70 साल पुरानी मिठास फिर बनी चर्चा का विषय, जानें क्यों है इतनी खास

मोदी की जुबां पर जींद का बूरा ( ETV Bharat )

जींद: जींद की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए शहर के मशहूर बूरा का जिक्र किया तो यह पारंपरिक मिठास एक बार फिर सुर्खियों में आ गई. दरअसल, पीएम मोदी ने मंच से यहां के बूरा की मिठाक का जिक्र किया, इसके बाद सोशल मीडिया पर जींद के बूरा की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई. लोग इस खास मिठास के इतिहास और इसकी विशेषता के बारे में जानने के लिए उत्सुक नजर आए. स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि इससे जींद की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती मिलेगी. यहां के बूरा की मिठास और इतिहास के बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने जिले के प्रसिद्ध बूरा फ्रैक्ट्री के मालिक लाला पुरुषोत्तम दास से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान लाला पुरुषोत्तम दास ने बूरा बनाने की शुरुआत से लेकर प्रसिद्धी तक की सारी कहानी बताई. 1956 में छोटे से खोखे से हुई थी शुरुआत: बूरा फैक्ट्री के मालिक लाला पुरुषोत्तम दास ने बताया, "इस खास बूरा को बनाने की शुरुआत साल 1956 में मेरे पिता लाला नरसिंह ने महज 10×10 फीट के एक छोटे से खोखे (दुकान) से की थी. उस समय न आधुनिक मशीनें थीं और न बड़ी फैक्टरी, लेकिन मेहनत, शुद्धता और भरोसे के दम पर यह मिठास लोगों तक पहुंचती गई. बाद में मैंने इस विरासत को आगे बढ़ाया. आज भी इसकी गुणवत्ता पहले जैसी है. हमने इसकी गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया." जींद का 70 साल पुराना बूरा फिर चर्चा में (ETV Bharat)