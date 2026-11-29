'मन की बात' में पीएम मोदी ने किया सरदार सोभा सिंह का जिक्र, भावुक हुए परिजन
परिवार ने सरदार सोभा सिंह की 125वीं जयंती पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने के लिए भी केंद्र सरकार का आभार जताया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 8:16 PM IST
धर्मशाला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में हिमाचल के गौरव और कांगड़ा को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले महान चित्रकार सरदार सोभा सिंह का उल्लेख किया. प्रधानमंत्री द्वारा सरदार सोभा सिंह का नाम लिए जाने पर उनका परिवार भावुक हो गया. परिजनों ने इसे कला और संस्कृति के क्षेत्र में सरदार सोभा सिंह के अमूल्य योगदान को मिली राष्ट्रीय पहचान बताया.
कांगड़ा जिले के अंद्रेटा गांव में रहने वाले सरदार सोभा सिंह के परिवार ने प्रधानमंत्री द्वारा उनका जिक्र किए जाने पर बहुत खुशी जताई. उनकी बेटी बीबी गुरचरण कौर ने कहा कि प्रधानमंत्री से अपने पिता के बारे में सुनना उनके लिए बहुत ही गर्व और भावुकता का पल था. उन्होंने कहा कि यह उनके पिता के साथ-साथ भारतीय कला और संस्कृति में उनके जीवन भर के योगदान का भी सम्मान है. इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया.
'कला में आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों का संगम'
सरदार सोभा सिंह के नाती और पालमपुर स्थित शोभा सिंह आर्ट गैलरी के महासचिव डॉ. हृदयपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस उल्लेख से महान कलाकार को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है. उन्होंने कहा कि सोभा सिंह की चित्रकला में आध्यात्मिकता, मानवीय मूल्य, सौंदर्य और सद्भावना का अद्भुत संगम दिखाई देता है. ‘मन की बात’ जैसे व्यापक पहुंच वाले कार्यक्रम के माध्यम से देश के करोड़ों लोग उनके जीवन और कला से परिचित हो सकेंगे.
सरदार सोभा सिंह की 125वीं जयंती पर जारी होगा स्मारक सिक्का
परिवार ने सरदार सोभा सिंह की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की अधिसूचना के लिए भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया. परिजनों ने कहा कि ‘मन की बात’ में उल्लेख और स्मारक सिक्का जारी करने का फैसला उनकी 125वीं जयंती को विशेष और ऐतिहासिक बना रहे हैं.
इस अवसर पर सोभा सिंह मेमोरियल आर्ट सोसाइटी के सदस्यों ने भी बैठक कर खुशी जाहिर की. सोसाइटी के अध्यक्ष के.जी. बुटेल सहित अन्य सदस्यों ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि इस पहल से सरदार सोभा सिंह की कलात्मक और आध्यात्मिक विरासत को देशभर में नई पहचान मिलेगी. सदस्यों ने उम्मीद जताई कि इस सम्मान से युवा पीढ़ी सरदार सोभा सिंह के जीवन, उनकी कला और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को जानने व संरक्षित करने के लिए प्रेरित होगी.
ये भी पढ़ें: मोदी सरकार के इस फैसले से नाखुश शांता कुमार जताई नाराजगी, कहा: इसमें नहीं है कोई देशहित
ये भी पढ़ें: 'माफी मांगें मंत्री जगत सिंह नेगी, वरना नहीं होने देंगे सरकार के चार साल का जश्न', पूर्व सैनिकों की दो टूक