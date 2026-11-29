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'मन की बात' में पीएम मोदी ने किया सरदार सोभा सिंह का जिक्र, भावुक हुए परिजन

'मन की बात' में गूंजा सरदार सोभा सिंह का नाम ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में हिमाचल के गौरव और कांगड़ा को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले महान चित्रकार सरदार सोभा सिंह का उल्लेख किया. प्रधानमंत्री द्वारा सरदार सोभा सिंह का नाम लिए जाने पर उनका परिवार भावुक हो गया. परिजनों ने इसे कला और संस्कृति के क्षेत्र में सरदार सोभा सिंह के अमूल्य योगदान को मिली राष्ट्रीय पहचान बताया.

कांगड़ा जिले के अंद्रेटा गांव में रहने वाले सरदार सोभा सिंह के परिवार ने प्रधानमंत्री द्वारा उनका जिक्र किए जाने पर बहुत खुशी जताई. उनकी बेटी बीबी गुरचरण कौर ने कहा कि प्रधानमंत्री से अपने पिता के बारे में सुनना उनके लिए बहुत ही गर्व और भावुकता का पल था. उन्होंने कहा कि यह उनके पिता के साथ-साथ भारतीय कला और संस्कृति में उनके जीवन भर के योगदान का भी सम्मान है. इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया.