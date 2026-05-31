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मन की बात: पीएम ने किया मल्हार के पुरातात्विक खोज का जिक्र, यहां से मिली थी दुर्लभ प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं

मल्हार में मिली ताम्र पट्टिकाएं लगभग 1400 से 1500 वर्ष पुरानी हैं, इनका संबंध छठी-सातवीं शताब्दी से है.

MALHAR ARCHAEOLOGICAL DISCOVERY
मल्हार के पुरातात्विक खोज का जिक्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 31, 2026 at 6:01 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ के 134वें संस्करण में छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और पुरातात्विक नगर मल्हार का विशेष उल्लेख किया. पीएम के द्वारा मल्हार की चर्चा किए जाने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है. प्रधानमंत्री ने ‘ज्ञान भारतम् अभियान’ के तहत मल्हार में हुई एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज का जिक्र करते हुए इसे देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया.

मल्हार में मिली हैं दुर्लभ प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं

प्रधानमंत्री ने बताया कि मल्हार में दुर्लभ प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें पांडुवंशी राजवंश के शासक महर्षि बालार्जुन के काल का माना जा रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार ये ताम्र पट्टिकाएं लगभग 1400 से 1500 वर्ष पुरानी हैं, इनका संबंध छठी-सातवीं शताब्दी से है. इन पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लेख अंकित हैं, जो उस दौर के इतिहास, प्रशासन और सांस्कृतिक जीवन पर महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं. ‘मन की बात’ में मल्हार का उल्लेख होने से स्थानीय नागरिकों, इतिहास प्रेमियों और जनप्रतिनिधियों में उत्साह देखा जा रहा है. लोगों का मानना है कि इससे मल्हार की ऐतिहासिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी तथा पर्यटन और पुरातात्विक शोध को भी बढ़ावा मिलेगा.

मल्हार के पुरातात्विक खोज का जिक्र (ETV Bharat)

अनिमेष कुजूर की तारीफ

प्रधानमंत्री ने सैनिक स्कूल अंबिकापुर से निकले अनिमेष कुजूर धावक का भी जिक्र किया, जिसने 100 मीटर की रेस 10.18 सेकेंड में की पूरी कर रिकार्ड तोड़कर , 22 की उम्र में नया इतिहास रचा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में अनिमेष की तारीफ करते हुए छत्तीसगढ़ के युवाओं का मान बढ़ाया युवाओं को प्रोत्साहित किया. बिल्हा से बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण, जनभागीदारी, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण एवं भारतीय संस्कृति से जुड़े अनेक प्रेरणादायी विषयों पर अपने विचार साझा करके हम सभी को समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए प्रेरित किया.

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