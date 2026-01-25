ETV Bharat / state

Mann Ki Baat : पीएम मोदी ने किया बाजरे के लडडू का जिक्र, खुश हुआ रामसर का किसान

बाड़मेर जिले के रामसर तहसील के खडीन के रहने वाले किसान पन्नाराम सारण ने साल 2023 में बाजरे के प्रोडक्ट्स बनाने का काम शुरू किया था. किसान पन्नाराम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने मेरी कंपनी का नाम लेकर मेरी सराहना की है. इससे मुझे काम करने की शक्ति मिलेगी.

पीएम मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजस्थान के रामसर में भी किसान श्री अन्न को लेकर इनोवेशन कर रहे हैं. यहां के रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से 900 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि यह किसान मुख्य रूप से बाजरे की खेती करते हैं. यहां बाजरे का प्रोसेस करके खाने के लिए लड्डू तैयार किए जाते हैं. इसकी बाजार में बड़ी मांग है.

बाड़मेर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 130वें एपिसोड में रविवार को देश की जनता को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक किसान की कंपनी 'रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर' कंपनी का जिक्र किया.

पन्नाराम का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है. उसके बाद से बाजरे के लड्डू, बिस्कुट आदि बनाने का कार्य शुरू किया था. इसके बाद अलग-अलग फोटो सैंपल ऑनलाइन इमेज, माय स्टोर पर अपलोड करते हैं. इसके बाद जैसे-जैसे ऑडर मिलते हैं. उसके आधार पर प्रोडक्ट तैयार करके उसको आगे भेज देते हैं. उनका कहना है कि ऑनलाइन डिमांड के अनुसार बाजरे से लड्डू तैयार करते हैं. उनका कहना है कि बारिश के सीजन में खेती करते हैं, जिससे ऑर्गेनिक बाजरे को इकट्ठा करते हैं. इसके बाद जैसे-जैसे ऑडर मिलते हैं और अन्य किसानों को साथ में जोड़कर बाजरे का प्रोसेस करके खाने के लिए लड्डू तैयार करते हैं.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे यह जानकार खुशी होती है कि कई मंदिर ऐसे हैं, जो प्रसाद में सिर्फ मिलेट का उपयोग करते हैं. उन्होंने इस पहल के लिए मंदिर के सभी व्यवस्थापकों का हृदय से आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि श्री मिलेट्स अन्न से अन्नदाताओं की कमाई बढ़ने के साथ लोगों के हेल्थ में भी सुधार की गारंटी बनता जा रहा है. मिलेट्स पोषण से भरपूर होते हैं. सुपर फूड होते हैं. उन्होंने कहा कि हमारे देश में सर्दियों का मौसम में खान-पान के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है. ऐसे में इन दिनों हमें श्री अन्न का सेवन करना चाहिए.