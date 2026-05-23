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पीएम मोदी का रोजगार महाअभियान, 51 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े पीएम ने युवाओं से कहा, नियुक्ति पत्र के साथ-साथ आपको राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी भी निभानी है.

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51 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 23, 2026 at 3:24 PM IST

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बिलासपुर: रोजगार महाअभियान के तहत 51 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया गया. बिलासपुर मे युवाओं को भी इस कड़ी में नियुक्ति पत्र सौंपा गया. वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े पीएम ने युवाओं से कहा कि नियुक्ति पत्र के साथ साथ आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, ये जिम्मेदारी राष्ट्र निर्माण की है.

दरअसल, देश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आयोजित 19वें रोजगार मेले के माध्यम से देशभर के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया. इसी कड़ी में न्यायधानी के नाम से जाने जाने वाले बिलासपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए. युवाओं के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी और उन्होंने इसे अपने सपनों के साकार होने का दिन बताया.

51 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरी (ETV Bharat)


51 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 19वें रोजगार मेले में देशभर के विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए. यह रोजगार मेला देश के 47 अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें बिलासपुर भी शामिल रहा बिलासपुर के रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

राष्ट्र निर्माण का दिलाया संकल्प

पीएम मोदी ने कहा, देश का युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है. सरकार लगातार रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है. उन्होंने युवाओं से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया. पीएम ने युवाओं से कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है.

केंद्रीय राज्य मंत्री ने दी युवाओं को बधाई

इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण पहल है. इसके माध्यम से अब तक लगभग 12 लाख युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार मिल चुका है. यह अभियान पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रक्रिया के साथ युवाओं को अवसर प्रदान कर रहा है.

पीएम मोदी को दिया धन्यवाद

नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनकी वर्षों की मेहनत, संघर्ष और माता-पिता के आशीर्वाद का परिणाम है. युवाओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें देश सेवा का अवसर मिला है, जिसे वे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे.

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