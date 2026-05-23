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पीएम मोदी का रोजगार महाअभियान, 51 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

बिलासपुर: रोजगार महाअभियान के तहत 51 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया गया. बिलासपुर मे युवाओं को भी इस कड़ी में नियुक्ति पत्र सौंपा गया. वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े पीएम ने युवाओं से कहा कि नियुक्ति पत्र के साथ साथ आपको एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, ये जिम्मेदारी राष्ट्र निर्माण की है.

दरअसल, देश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आयोजित 19वें रोजगार मेले के माध्यम से देशभर के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया. इसी कड़ी में न्यायधानी के नाम से जाने जाने वाले बिलासपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए. युवाओं के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी और उन्होंने इसे अपने सपनों के साकार होने का दिन बताया.



51 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरी (ETV Bharat)



51 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 19वें रोजगार मेले में देशभर के विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए. यह रोजगार मेला देश के 47 अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें बिलासपुर भी शामिल रहा बिलासपुर के रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.