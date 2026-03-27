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मिडिल ईस्ट संकट पर PM मोदी आज करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, CM नीतीश भी होंगे शामिल

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान को लेकर बनी जटिल स्थिति और अमेरिका-इजरायल के साथ चल रहे तनाव के बीच देश की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज शाम 6 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे. यह बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे.

बिहार से जुड़ेंगे सीएम नीतीश कुमार: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे. सीएम सचिवालय सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी बैठक में मौजूद रह सकते हैं.

शाम 6 बजे होगी वर्चुअल बैठक: प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे सभी मुख्यमंत्रियों के साथ स्थिति की विस्तृत समीक्षा करेंगे. बैठक में आगे किस स्तर पर तैयारी की जाए, इस पर चर्चा होगी. साथ ही केंद्र सरकार की ओर से अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी भी प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देंगे.

ईरान संकट से बिहार पर क्या असर?: ईरान में चल रही जंग के कारण एलपीजी गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. समुद्री रास्तों से होने वाले व्यापार में भी भारी व्यवधान आ रहा है. बिहार से बड़ी संख्या में उत्पाद खाड़ी देशों को निर्यात किए जाते हैं, जो अब प्रभावित हो रहे हैं.

खाड़ी देशों में बिहारियों की बढ़ी मुश्किलें: बिहार के हजारों युवा खाड़ी देशों में रोजगार कर रहे हैं. ईरान संकट के कारण उनकी सुरक्षा और रोजगार दोनों पर खतरा मंडरा रहा है. उद्योग जगत से लेकर आम नागरिकों तक इस जंग का असर दिख रहा है. बैठक में इन मुश्किलों को कम करने के उपायों पर भी चर्चा होने की संभावना है.

किन मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया गया?: पांच चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है. शेष सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भागीदारी तय है.