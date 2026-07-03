सीएम भजनलाल बोले- पीएम ने ही रिफाइनरी का शिलान्यास किया था, उद्घाटन भी वे ही कर रहे हैं
मुख्यमंत्री ने कहा- पीएम मोदी जोधपुर के एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसकी लंबे समय से डिमांड थी.
Published : July 3, 2026 at 7:04 PM IST
जोधपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने उनकी अगवानी की. एयरपोर्ट पर सीएम शर्मा ने कहा कि शनिवार को बहुत बड़ी सौगात राजस्थान को वे देने जा रहे हैं. पीएम ने ही रिफाइनरी का 17 जनवरी 2018 में शिलान्यास किया था, वे कल उद्घाटन भी करने जा रहे हैं. यह बहुत खुशी की बात है.
काफी समय से रिफाइनरी के शुरू होने का इंतजार किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि रिफाइनरी के शुरू होने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में काफी बदलाव आएगा, यह ग्रोथ इंजन साबित होगी. इसके साथ ही पीएम जोधपुर के एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसकी लंबे समय से डिमांड थी. इसके अलावा कई और सौगातें वो राजस्थान को देंगे.
सीएम के जोधपुर पहुंचने के साथ ही मौसम बदलाव व बूंदाबांदी शुरू हुई तो सीएम ने कहा कि यह तो बंशीवाले की मेहरबानी है. मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री जोगाराम पटेल सहित भाजपा के विधायक और संगठन के पदाधिकारियों ने नए परिसर का जायजा लिया.
एयरपोर्ट के अस्थाई द्वार तेज हवा से गिरे, मजदूर हुआ चोटिल : शुक्रवार शाम को मौसम में आए बदलाव और तेज हवा चलने से जोधपुर के एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के बाहर बनाए गए दो अस्थाई द्वार तेज हवा सहन नहीं कर पाए. इसके चलते धराशायी हो गए. इससे वहां काम कर रहा एक मजदूर राहुल चोटिल हो गया. उसके नाक पर चोट आई है. मुख्यमंत्री के पहुंचने से ठीक पहले हुई इस घटना से जिम्मेदारों के हाथ पांव फूल गए. मुख्यमंत्री की भी नजर उन पड़ी, लेकिन वे एयरपोर्ट से पचपदरा के लिए रवाना हो गए. इससे पहले भी 28 जून को जब सीएम भजनलाल यहां आए थे, तब एक प्लेट गिरी थी. उससे भी मजदूर चोटिल हुए थे, जबकि पत्रकार बाल-बाल बचे थे.
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सड़क मार्ग से रवाना हुआ सीएम का काफिला : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शुक्रवार दोपहर करीब 1:00 बजे जोधपुर आना था. यहां करीब 1 घंटे रुकने के बाद उनका रिफाइनरी निरीक्षण के लिए पचपदरा जाने का कार्यक्रम हेलीकॉप्टर से ही था, लेकिन कम 4:00 बजे बाद जोधपुर पहुंचे उस दौरान मौसम बदल गया. तेज हवा और बारिश होने से उन्होंने हेलीकॉप्टर की बजाय सड़क मार्ग से ही पचपदरा जाने का निर्णय लिया. रिफाइनरी पर मुख्य सचिव पहले से मौजूद हैं. सीएम के साथ कल के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी. सभा स्थल का भी दौरा करेंगे.
जोधपुर के विकास को मिलेगी नई उड़ान!— BJP Rajasthan (@BJP4Rajasthan) July 3, 2026
4 जुलाई 2026 को माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के करकमलों से जोधपुर एयरपोर्ट के नवीन टर्मिनल भवन का लोकार्पण एवं संशोधित UDAN योजना का शुभारंभ प्रदेश के विकास, पर्यटन, व्यापार और बेहतर हवाई कनेक्टिविटी को नई गति देगा।
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