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मन की बात में टिहरी की हेवल नदी का जिक्र, पीएम मोदी ने सामूहिक प्रयासों को सराहा

पीएम मोदी मन की बात ( ETV Bharat )

मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा टिहरी गढ़वाल की हेवल नदी के पुनर्जीवन की कहानी से सभी को सीख लेने की जरूरत है. पीएम मोदी ने इसके लिए स्थानीय लोगों एवं प्रशासन द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों की सराहना की. पीएम मोदी ने कहा यह समस्त उत्तराखंडवासियों के लिए गर्व का विषय है कि जनसहभागिता से जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है.

पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात में टिहरी गढ़वाल को स्थान मिलने पर सीएम धामी ने प्रतिक्रिया दी है. सीएम धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश की नदियों, प्राकृतिक जलस्रोतों एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. सीएम धामी ने कहा हमारा संकल्प जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक जलस्रोतों को सुरक्षित रखना तथा स्वच्छ, हरित एवं समृद्ध उत्तराखंड का निर्माण करना है.