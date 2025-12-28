ETV Bharat / state

'मन की बात' 129वीं कड़ी, स्वदेशी, स्वास्थ्य और राष्ट्र निर्माण पर PM का जोर, CM साय ने जनप्रतिनिधियों के साथ सुना कार्यक्रम

साल 2025 के आखिरी 'मन की बात' कार्यक्रम को रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में सामूहिक रूप से सुना गया. इशमें सांसद विधायक शामिल रहे.

CM House Mann Ki Baat Program
'मन की बात' 129वीं कड़ी, स्वदेशी, स्वास्थ्य और राष्ट्र निर्माण पर PM का जोर
ETV Bharat Chhattisgarh Team

December 28, 2025

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास में जनप्रतिनिधियों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ की 129वीं कड़ी का प्रसारण हुआ. कार्यक्रम में सांसद संतोष पाण्डेय, विधायक प्रबोध मिंज एवं विधायक पुरंदर मिश्रा भी उपस्थित रहे.

'मन की बात' कार्यक्रम को रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में सामूहिक रूप से सुना गया

वर्ष की अंतिम ‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री का राष्ट्र को मार्गदर्शन: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वर्ष 2025 की अंतिम ‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वदेशी अपनाने, भारत में निर्मित उत्पादों के उपयोग और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का प्रेरक संदेश दिया. उन्होंने बिना चिकित्सकीय परामर्श के एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन से बचने की अपील भी की.

जनभागीदारी और आत्मनिर्भर भारत: मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मन की बात’ के माध्यम से प्रधानमंत्री निरंतर जनभागीदारी, नवाचार, आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य जागरूकता और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हैं. यह कार्यक्रम देश के हर नागरिक को सकारात्मक सोच और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है.

CM House Mann Ki Baat Program
'मन की बात' कार्यक्रम को रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में सामूहिक रूप से सुना गया

प्रधानमंत्री ने गिनाईं 2025 की उपलब्धियां: कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 को भारत के लिए गौरवशाली उपलब्धियों से भरा वर्ष बताया. उन्होंने देश की सुरक्षा, खेल, विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के क्षेत्र में मिली सफलताओं का जिक्र किया. उन्होंने खिलाड़ियों एवं पैरा-एथलीटों के प्रदर्शन की सराहना की. युवाओं के नवाचार और ‘स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन’ जैसे मंचों की सकारात्मक भूमिका पर भी बात की.

सौर ऊर्जा और समाज सेवा के प्रेरक उदाहरण: प्रधानमंत्री ने मणिपुर के युवा मोइरांगथेम सेठ के सौर ऊर्जा से जुड़े प्रयासों की सराहना की. ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ का उल्लेख किया. साथ ही ओडिशा की स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरि के योगदान को नमन करते हुए समाज सेवा, त्याग और समर्पण के मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया.

एंटीबायोटिक के अनियंत्रित उपयोग पर चिंता: प्रधानमंत्री ने ICMR की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए एंटीबायोटिक दवाओं के अनियंत्रित उपयोग पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने नागरिकों से केवल डॉक्टर की सलाह अनुसार ही दवाओं का सेवन करने की अपील की.

फिट इंडिया और नए वर्ष के लिए शुभकामनाएं: कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री ने ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ के तहत स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया और सभी देशवासियों को वर्ष 2026 के लिए शुभकामनाएं दी.

देश को जोड़ने वाला कार्यक्रम: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ‘मन की बात’ देश को जोड़ने वाला, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला कार्यक्रम है. इसकी प्रत्येक कड़ी जागरूकता, नवाचार और जनभागीदारी की नई भावना का संचार करती है.

