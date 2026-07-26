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भिलाई में 'मन की बात' का सामूहिक श्रवण आयोजन, पीएम मोदी ने कारगिल वीरों को किया नमन

भिलाई में 'मन की बात' का सामूहिक श्रवण आयोजन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग: भारतीय जनता पार्टी भिलाई द्वारा शंकराचार्य कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री पवन साय, संभागीय प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही सहित वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के अमर वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन किया.

कई अभियानों का जिक्र

प्रधानमंत्री ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को याद करते हुए देशवासियों से राष्ट्रभक्ति और एकजुटता की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया. साथ ही आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा तकनीक को बढ़ावा देने के साथ जल संरक्षण, कैच द रेन अभियान और एक पेड़ मां के नाम जैसे जनभागीदारी से जुड़े अभियानों में सक्रिय सहभागिता की अपील की.

पीएम मोदी ने कारगिल वीरों को किया नमन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ की सराहना

पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं की वैज्ञानिक उपलब्धियों, ओलंपियाड में छात्रों की सफलता, खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन, खादी और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण पर भी विचार साझा किए.

संगठन महामंत्री पवन साय समेत कई नेताओं ने सुनी 'मन की बात' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गणेश प्रतिमाओं पर खास संदेश

प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक मुक्त भारत के संकल्प और आगामी हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भागीदारी का आह्वान किया. गणेश उत्सव में देश की मिट्टी से बनी श्री गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील भी की. प्रदेश कार्य समिति सदस्य कन्हैया सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से छोटे-छोटे क्षेत्रों में रहकर बड़े और प्रेरणादायी कार्य करने वाले गुमनाम नायकों को देश के सामने लाते हैं. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में समाज के हर वर्ग की भागीदारी आवश्यक है और मन की बात इसी भावना को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन रहा है.