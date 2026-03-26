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पीएमओ से उत्तराखंड को आई चिट्ठी, 27 मार्च को पीएम की बड़ी बैठक, जानिये क्या रहेगा खास

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को अफसरों के सम्मुख भावी संभावनाओं पर बातचीत करने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले में उत्तराखंड शासन को भी एक पत्र भेज दिया गया है. जिसमें आने वाली 27 मार्च को तय एजेंडों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव कार्यालय को इसके लिए तैयारी करने को कहा है.

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से उत्तराखंड शासन को एक महत्वपूर्ण पत्र भेजा गया है. इस पत्र के आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है. इस पत्र में जानकारी दी गई है कि 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के अधिकारियों, विशेष रूप से राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं. इस बैठक में भविष्य की संभावनाओं, मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और उनके भारत पर पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी.

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने भी इस पत्र की पुष्टि की. उन्होंने बताया पीएमओ से इस संबंध में आधिकारिक सूचना प्राप्त हो चुकी है. बैठक 27 मार्च को शाम 6:30 बजे आयोजित की जाएगी. जिसमें उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को शामिल होना अनिवार्य होगा.

यह बैठक ऐसे समय में आयोजित की जा रही है, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने वैश्विक बाजारों को प्रभावित किया है. खासतौर पर पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है. भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश के लिए यह स्थिति बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां ऊर्जा की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर करता है.

इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मौजूदा वैश्विक संकट के बीच देश के विभिन्न राज्यों की तैयारियों का आकलन करना और आवश्यक दिशा-निर्देश देना है. विशेष रूप से यह समझने की कोशिश की जाएगी कि यदि आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आती है, तो राज्यों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

बैठक में जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता, ईंधन आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स और आपातकालीन प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी. प्रधानमंत्री राज्यों से यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान हालात में उनकी तैयारियां किस स्तर पर हैं. इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से संभावित रणनीतियों और दिशा-निर्देशों को भी साझा किया जाएगा.