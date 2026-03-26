पीएमओ से उत्तराखंड को आई चिट्ठी, 27 मार्च को पीएम की बड़ी बैठक, जानिये क्या रहेगा खास
पीएम मोदी की बैठक 27 मार्च को शाम 6:30 बजे शुरू होगी. जिसमें देशभर के राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 26, 2026 at 2:36 PM IST
देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को अफसरों के सम्मुख भावी संभावनाओं पर बातचीत करने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले में उत्तराखंड शासन को भी एक पत्र भेज दिया गया है. जिसमें आने वाली 27 मार्च को तय एजेंडों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव कार्यालय को इसके लिए तैयारी करने को कहा है.
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से उत्तराखंड शासन को एक महत्वपूर्ण पत्र भेजा गया है. इस पत्र के आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है. इस पत्र में जानकारी दी गई है कि 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के अधिकारियों, विशेष रूप से राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं. इस बैठक में भविष्य की संभावनाओं, मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और उनके भारत पर पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी.
उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने भी इस पत्र की पुष्टि की. उन्होंने बताया पीएमओ से इस संबंध में आधिकारिक सूचना प्राप्त हो चुकी है. बैठक 27 मार्च को शाम 6:30 बजे आयोजित की जाएगी. जिसमें उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को शामिल होना अनिवार्य होगा.
यह बैठक ऐसे समय में आयोजित की जा रही है, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने वैश्विक बाजारों को प्रभावित किया है. खासतौर पर पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है. भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश के लिए यह स्थिति बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां ऊर्जा की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर करता है.
इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मौजूदा वैश्विक संकट के बीच देश के विभिन्न राज्यों की तैयारियों का आकलन करना और आवश्यक दिशा-निर्देश देना है. विशेष रूप से यह समझने की कोशिश की जाएगी कि यदि आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आती है, तो राज्यों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.
बैठक में जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता, ईंधन आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स और आपातकालीन प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी. प्रधानमंत्री राज्यों से यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान हालात में उनकी तैयारियां किस स्तर पर हैं. इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से संभावित रणनीतियों और दिशा-निर्देशों को भी साझा किया जाएगा.
उत्तराखंड के लिए यह बैठक विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है. एक ओर जहां राज्य में पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, वहीं दूसरी ओर अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा भी प्रस्तावित है. ऐसे में इस बैठक के दौरान राज्य की तैयारियों और प्राथमिकताओं पर भी चर्चा होने की संभावना है.
मुख्य सचिव कार्यालय ने इस बैठक को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े आंकड़े और स्थिति रिपोर्ट तैयार रखें, ताकि बैठक के दौरान सटीक जानकारी प्रस्तुत की जा सके. विशेष रूप से खाद्य आपूर्ति, ऊर्जा, परिवहन और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को अलर्ट मोड में रखा गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बैठकें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद करती हैं. मौजूदा वैश्विक संकट के मद्देनजर यह और भी जरूरी हो जाता है कि सभी राज्य एक साझा रणनीति के तहत काम करें, ताकि किसी भी संभावित संकट का प्रभाव कम किया जा सके.
राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी यह बैठक अहम है. इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात को लेकर गंभीर है. समय रहते राज्यों को तैयार करना चाहती है. इससे न केवल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि आम जनता पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा.
27 मार्च को प्रस्तावित यह बैठक केवल एक औपचारिक संवाद नहीं है, बल्कि यह देश की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण परीक्षण भी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक से यह उम्मीद की जा रही है कि राज्यों को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे और वे किसी भी संभावित संकट से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाएंगे. इस बैठक में उत्तराखंड से मुख्य सचिव रहेंगे. डिजिटल रूप में होने वाली इस बैठक में भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी समेत दूसरे तमाम अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे.
पढे़ं- राजनाथ सिंह और अमित शाह के बाद पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारी, ये है पूरा प्लान