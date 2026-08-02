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पीएम नरेंद्र मोदी ने किया 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत' अभियान का शुभारंभ, लोक भवन में राज्यपाल और सीएम रहे मौजूद

राजधानी रायपुर के लोक भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में बड़ी संख्या में युवा, छात्र-छात्राएं, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), माय भारत युवा संगठन सहित विभिन्न युवा संगठनों के सदस्य शामिल हुए. कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया और समाज को नशे के दुष्प्रभावों से मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दोहराया.

'नशा मुक्त युवा विकसित भारत' अभियान, लोक भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से अभियान का शुभारंभ करते हुए युवाओं से नशामुक्त भारत के निर्माण का आह्वान किया. 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से देशभर में युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा.

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशभर में शुरू हुए 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान' के तहत राजधानी रायपुर स्थित लोक भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, छात्र-छात्राएं, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न युवा संगठनों के सदस्य शामिल हुए.

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देशभर के युवाओं को संबोधित करते हुए 100 सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है.

पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और यदि युवा अपनी ऊर्जा, प्रतिभा और क्षमता का सकारात्मक उपयोग करें तथा नशे से दूर रहें, तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता. प्रधानमंत्री ने युवाओं से स्वयं नशामुक्त जीवन अपनाने के साथ-साथ अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी इस दिशा में जागरूक करने का आह्वान किया.

लोक भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोक भवन में प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण

लोक भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं ने उत्साहपूर्वक देखा. इसके बाद राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में सभी प्रतिभागियों ने नशामुक्ति की शपथ ली.

कार्यक्रम के दौरान युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई. साथ ही स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, सकारात्मक सोच विकसित करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संदेश भी दिया गया.

लोक भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने युवाओं का बढ़ाया उत्साह

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत आवश्यक है और देश के करोड़ों युवाओं पर भारत का भविष्य टिका हुआ है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस अभियान के तहत करोड़ों युवाओं ने यह शपथ ली है कि वे स्वयं नशा नहीं करेंगे और अपने परिवार को भी नशे से दूर रखेंगे. उन्होंने कहा कि युवाओं की यही प्रतिबद्धता विकसित भारत के सपने को साकार करने में सबसे बड़ी ताकत बनेगी.

100 सप्ताह तक चलेंगे जन-जागरूकता कार्यक्रम

'नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान' 2 अगस्त 2026 से प्रारंभ होकर आगामी 100 सप्ताह तक पूरे देश में संचालित किया जाएगा. अभियान के अंतर्गत विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), माय भारत युवा संगठन तथा अन्य युवा संगठनों के सहयोग से व्यापक जन-जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा.

पीएम नरेंद्र मोदी ने किया अभियान का शुभारंभ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रैली, प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे आयोजित

अभियान के तहत नशामुक्ति शपथ कार्यक्रम, जागरूकता रैलियां, पोस्टर एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं, वाद-विवाद, निबंध लेखन, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लघु फिल्म प्रदर्शन, सोशल मीडिया अभियान तथा सामुदायिक संवाद जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए सकारात्मक जीवन मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.

जनभागीदारी से बनेगा जनआंदोलन

इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, उन्हें स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय और जिम्मेदार भागीदारी सुनिश्चित करना है. केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से इस अभियान को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाकर जनभागीदारी का व्यापक आंदोलन बनाया जाएगा.

कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, विधिक सलाहकार सत्यभामा अजय दुबे, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में युवा और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे.

देश को विकसित बनाने के लिए स्वस्थ और जागरूक युवा सबसे बड़ी शक्ति हैं. ऐसे में 100 सप्ताह तक चलने वाला 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान' न केवल युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि समाज में जन-जागरूकता का एक व्यापक आंदोलन भी खड़ा करेगा. यही अभियान विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा और नई दिशा देने का माध्यम बनेगा.