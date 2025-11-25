ETV Bharat / state

पीएम मोदी का कुरुक्षेत्र दौरा, सुरक्षा के लिए 14 IPS और 54 DSP तैनात, 5 हजार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई

PM Modi Kurukshetra Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे. उनके आगमन को लेकर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है.

PM Modi Kurukshetra Visit
PM Modi Kurukshetra Visit (Etv Bharat)
ETV Bharat Haryana Team

November 25, 2025

कुरुक्षेत्र/चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र दौरे पर रहेंगे. उनके इस दौरे को देखते हुए कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. उनके आगमन को लेकर कई लेवल वाली सुरक्षा की गई है. पीएम मोदी के दौरे को लेकर 14 IPS अधिकारी, 54 DSP और अलग-अलग जिलों से लगभग 5,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.

पीएम मोदी का कुरुक्षेत्र दौरा: प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के पवित्र शंख को समर्पित स्मारक 'पांचजन्य' का उद्घाटन करेंगे और गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ के मौके पर एक खास प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में एक इमर्सिव एक्सपीरियंशियल सेंटर, महाभारत अनुभव केंद्र भी जाएंगे, जहां महाभारत के खास प्रसंगों को दिखाया गया है, जो इसके हमेशा रहने वाले सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दिखाते हैं.

सीएम नायाब सैनी ने किया रिव्यू: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को ब्रह्म सरोवर पर मौजूद पुरुषोत्तम बाग का दौरा किया और प्रोग्राम की जगह का मुआयना किया, और चल रही तैयारियों का डिटेल में रिव्यू किया. उन्होंने अधिकारियों को सिक्योरिटी इंतज़ाम और इवेंट की दूसरी अलग-अलग बातों के बारे में जरूरी निर्देश दिए. उन्होंने तैयारियों का बारीकी से जायज़ा लेने के लिए 'महा आरती' वाली जगह और दूसरी ज़रूरी जगहों का भी दौरा किया.

डीजीपी बोले- 'हर इंच पर तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी': इस बीच, हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस ओपी सिंह ने भी सोमवार को इवेंट की जगहों पर इंतजाम का रिव्यू किया और जरूरी निर्देश देने के लिए सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की. DGP ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूट और खास प्रोग्राम जगहों पर "हर इंच" पर पुलिस वाले तैनात रहेंगे. मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस, मेन सड़कों, चौराहों और सेंसिटिव जगहों पर लगे हाई-रिज़ॉल्यूशन CCTV कैमरे हर मूवमेंट पर "रियल-टाइम नज़र" रखेंगे. प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान पूरे कुरुक्षेत्र में ड्रोन और ग्लाइडर उड़ाने पर बैन रहेगा.

ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं: कुरुक्षेत्र के पुलिस सुपरिटेंडेंट नीतीश अग्रवाल ने कहा कि सुरक्षा कारणों से किसी भी कंपनी, संस्था या व्यक्ति को ड्रोन या ग्लाइडर उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इस बारे में गीता महोत्सव ड्यूटी पर तैनात सभी SHO और अधिकारियों को साफ़ निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के खास कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा: प्रधानमंत्री नौवें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर एक खास प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे. मोदी इस मौके पर एक खास सिक्का और यादगार स्टैम्प भी जारी करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे. सरकार गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के सम्मान में साल भर चलने वाला कार्यक्रम मना रही है.

ब्रह्मसरोवर पर पूजा करेंगे पीएम मोदी: प्रधानमंत्री ब्रह्म सरोवर में 'दर्शन' और पूजा भी करेंगे, जो भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और कहा जाता है कि यह भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से जुड़ा है. मोदी का यह दौरा 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में होने वाले इंटरनेशनल गीता महोत्सव के साथ भी होगा.

