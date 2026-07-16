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पीएम के स्वागत के लिए जींद तैयार, VVIP रूट में बड़ा बदलाव, 5 हजार से ज्यादा पुलिकर्मी तैनात, 12 चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था

हरियाणा का जींद जिला पीएम मोदी के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. VVIP रूट में बदलाव.

PM Modi Jind Rally 2026
PM Modi Jind Rally 2026 (फाइल फोटो IANS)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 16, 2026 at 7:59 PM IST

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जींद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जींद दौरे से कुछ घंटे पहले उनके कार्यक्रम और वीवीआईपी मूवमेंट रूट में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. सुरक्षा एजेंसियों के निरीक्षण के बाद प्रधानमंत्री के रूट को संशोधित किया गया है. अब उनका हेलीकॉप्टर सीधे जींद रेलवे स्टेशन के समीप स्थित रेलवे ग्राउंड में उतरेगा. पहले प्रधानमंत्री का काफिला शहर के बीच स्थित गोहाना रोड से होकर रैली स्थल तक जाने वाला था, लेकिन एसपीजी ने संकरी और सिंगल रोड को वीवीआईपी मूवमेंट के लिए सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं माना. इसके बाद गोहाना रोड को रूट से हटा दिया गया.

पीएम मोदी के रूट में बदलाव: अब प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन से पटियाला चौक, नरवाना चौक होते हुए अमरेहड़ी के पास जींद बाईपास पर चढ़ेंगे और हैबतपुर रोड के रास्ते हुडा ग्राउंड स्थित जनसभा स्थल पहुंचेंगे. जिसके बाद वो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके अलावा वो हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. पीएम विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इनमें सड़क, रेल, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे.

पीएम के स्वागत के लिए जींद तैयार, सीएम सैनी ने लिया जायजा (ETV Bharat)

सीएम नायब सैनी ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा: वीरवार को सीएम सैनी का हेलीकॉप्टर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित रेलवे ग्राउंड में उतरा. उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाकर तैयारियों को जायजा लिया और वहां मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए. सीएम सैनी इलेक्ट्रिक गाड़ी में सवार होकर रेलवे स्टेशन और रैली स्थल पर पहुंचे. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार रात जींद पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही जींद पहुंच चुके हैं, जबकि राज्यपाल असीम घोष भी विश्वविद्यालय रेस्ट हाउस में ठहरेंगे. शुक्रवार सुबह ये सभी प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे.

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सीएम नायब सैनी ने रैली स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए. (ETV Bharat)

पीएम की रैली के लिए भव्य पंडाल तैयार: रैली स्थल पर भव्य पंडाल और विशेष वीवीआईपी मंच तैयार किया गया है. आम जनता के लिए कुल 10 पब्लिक ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें 4 ब्लॉक महिलाओं तथा 6 ब्लॉक पुरुषों के लिए निर्धारित किए गए हैं. सभी ब्लॉकों के लिए प्रवेश और निकास के अलग-अलग मार्ग बनाए गए हैं ताकि भीड़ प्रबंधन सुचारु रूप से हो सके. रैली में प्रदेशभर से आने वाली इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा को देखते हुए 12 बड़े अस्थायी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा करीब 50 छोटे ई-वाहनों के लिए भी अलग चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं.

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पीएम की रैली के लिए भव्य पंडाल तैयार (ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी: पीएम के दौरे को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है. प्रशासन ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पांच हजार से अधिक पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को तैनात किया है. जींद रेलवे जंक्शन और हुडा ग्राउंड को पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. पीएम सुरक्षा दल ने पहले ही जींद में डेरा डाल लिया है. सुरक्षा दल के सदस्यों ने रेलवे जंक्शन और हुडा ग्राउंड का जायजा लिया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की समीक्षा की. आसपास के इलाकों में यातायात को पूरी तरह नियंत्रित कर दिया गया है. आम नागरिकों से अपील की गई है कि वो निर्धारित समय के दौरान इन क्षेत्रों से दूर रहें. पीएम सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करने के लिए बुधवार से सेना के हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रखे हुए हैं.

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सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मियों की कड़ी नजर (ETV Bharat)

करीब 45 मिनट तक रहेगा पीएम मोदी का कार्यक्रम: प्रधानमंत्री शुक्रवार सुबह 10.45 बजे जींद पहुंचेंगे. हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन और जनसभा सहित उनका पूरा कार्यक्रम लगभग 40 से 45 मिनट का रहेगा. इसके बाद वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे. जींद में कार्यकर्ताओं के लिए 51 क्विंटल लड्डू तैयार करवाए गए हैं.

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आम जनता के लिए कुल 10 पब्लिक ब्लॉक बनाए गए हैं (ETV Bharat)

200 स्कूली बच्चे करेंगे सफर: उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के डीआरएम पुष्पेश रमन त्रिपाठी ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि "हाइड्रोजन ट्रेन की पहली यात्रा में लगभग 200 स्कूली बच्चों को सफर कराया जाएगा. इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को भी इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए रेलवे द्वारा सूची तैयार की जा रही है."

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पंडाल में विशेष वीवीआईपी मंच तैयार किया गया है (ETV Bharat)

ड्र्रोन उडाने पर प्रतिबंध: रेलवे स्टेशन, हुडा ग्राउंड और आसपास के प्रमुख मार्गों पर भारी संख्या में जवान तैनात हैं. प्रधानमंत्री के प्रस्तावित जींद दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से कड़े अहतियाती कदम उठाए हैं. जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने बताया कि "प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जींद जिले में निर्धारित क्षेत्र में ड्रोन सहित सभी प्रकार के मानव रहित उड़ान यंत्रों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है. आदेश के तहत ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल विमान, फ्लाइंग कैमरा, क्वाडकॉप्टर, हेलीकैम तथा अन्य सभी प्रकार के उपकरणों के उड़ाने पर संबंधित स्थलों के पांच किलोमीटर के दायरे में पूर्ण प्रतिबंध है."

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