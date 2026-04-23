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वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे PM मोदी; 50 हजार महिलाओं को करेंगे संबोधित, बाबा विश्वनाथ का दर्शन

पीएम मोदी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वाराणसी दौरा 28 अप्रैल को प्रस्तावित है. अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी काशी को कई खास सौगात भी देंगे. इस साल प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में यह पहला दौरा होगा. साथ ही, पहला मौका होगा जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन का बिल पास न होने के बाद सार्वजनिक मंच से पीएम संबोधित करेंगे. उनकी सभा में लगभग 50,000 महिलाएं उपस्थित रहेंगी. प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में विकास की कई परियोजनाएं एवं योजनाएं लेकर आ रहे हैं. यहां वे बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन-पूजन भी करेंगे. बनारस में पीएम मोदी का 28 अप्रैल को दौरा. (Video Credit; ETV Bharat) भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने बताया कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हर तीन-चार महीने पर दौरा अपने परिवार के बीच, अपने संसदीय क्षेत्र में होता है. वो उसी रूटीन में इस बार 28 तारीख को आ रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आने के बाद, यहां लगभग 7000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसके साथ ही, बरेका में एक महिला सम्मेलन होने जा रहा है, जिसे 28 तारीख को 4:30 बजे संबोधन प्रधानमंत्री मोदी भी करेंगे. कार्यक्रम में 50,000 महिलाओं के आने का प्लान: उन्होंने बताया कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 तारीख की सुबह बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाएंगे. वहां दर्शन करने के बाद फिर बरेका लौटकर, वहीं से हेलिकॉप्टर से फिर सीधे एयरपोर्ट और फिर दिल्ली जाएंगे. उनका अभी तक यही कार्यक्रम बना है. अगर तैयारियों की बात करें तो हम सब लोगों ने वहां 50,000 महिलाओं के आने का प्लान बना रहे हैं. नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल, जो विपक्ष द्वारा गिराया गया, एक क्रूर अन्याय का काम किया गया है. यह होना नहीं चाहिए था. महिलाओं के पक्ष में सब भाषण नेता देते हैं, सभी पार्टी के लोग नेता देते हैं कि हम महिलाओं को अधिकार देंगे. महिलाओं को अधिकार दिलाने जब प्रधानमंत्री आगे आए तो उन लोगों ने बिल संशोधन बिल पास नहीं होने दिया.