PM Modi Inaugurate Namo Bharat: 22 फरवरी को गाजियाबाद में रहेगा रूट डाइवर्जन, घर से निकलने से पहले देख लें ट्रैफिक प्लान

पुलिस उपायुक्त यातायात के मुताबिक 22 फरवरी 2026 को सुबह 6:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक डायवर्सन लागू रहेगा.

22 फरवरी को गाजियाबाद में रहेगा रूट डाइवर्जन
22 फरवरी को गाजियाबाद में रहेगा रूट डाइवर्जन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 21, 2026 at 1:09 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली/गाजियाबाद: देश की पहली रैपिड ड्रिल 22 फरवरी 2026 से दिल्ली से मेरठ के बीच संपूर्ण कॉरिडोर पर फर्राटा भरने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत के संपूर्ण कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी की मेरठ रैली को लेकर 22 फरवरी को कई प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे. लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो इसी को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है. पुलिस उपायुक्त यातायात के मुताबिक 22 फरवरी 2026 को सुबह 6:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक डायवर्सन लागू रहेगा.

रविवार को अगर आप मेरठ की ओर जाने या फिर गाजियाबाद की मेरठ रोड से मोदीनगर आदि जाने का प्लान कर रहे हैं तो डायवर्सन प्लान देखकर निकले अन्यथा जाम में फसना पड़ सकता है. मेरठ रोड पर संचालित पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट में भी बदलाव किया गया है. डायवर्सन प्लान देखकर निकलते हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी.

० डाइवर्जन प्लान

  • - राजचौपला मोदीनगर से मोहिउद्दीनपुर मेरठ की ओर सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहन और निजी वाहन (चार पहिया, तीन पहिया, दो पहिया) का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.
  • - गाजियाबाद से मेरठ की ओर जाने वाले सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहन, अप रोडवेज और प्राइवेट बसों का परिचालक मोदीनगर मेरठ मार्ग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. सभी भारी व्यावसायिक वाहन और बेस दोहे से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का प्रयोग करते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • - ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का प्रयोग कर कुंडली एवं पलवल की ओर से आने वाले सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहन और निजी वाहन दुहाई एग्जिट से नीचे गाजियाबाद की ओर नहीं उतर सकेंगे. सभी वाहन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, डसना इंटरचेंज और नेशनल हाईवे 9 का प्रयोग करते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • - विभिन्न अन्य लिंक मार्गो से होते हुए राजचौपला मोदीनगर होकर मेरठ की ओर जाने वाले सभी भारी व्यावसायिक वाहन और निजी वाहन राजचौपला मोदीनगर से मेरठ की ओर नहीं जा सकेंगे. ऐसे सभी वाहन राजचौपला मोदीनगर से भोजपुर-हापुड़ मार्ग होकर मेरठ की ओर आवागमन कर सकेंगे.
  • - मुरादनगर- मोदीनगर निवाड़ी मार्ग से होकर मुरादनगर गंग नहर पटरी मार्ग होते हुए मेरठ की ओर सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहन एवं बसों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.
  • - विभिन्न जनपदों और शहरों से कार्यक्रम में प्रतिभा करने के लिए गाजियाबाद होकर आने वाले वाहन राजचौपला मोदीनगर और गंग नहर पटरी मार्ग से होता होकर मेरठ की ओर आवागें कर सकेंगे.
  • - भोजपुरी और निवाड़ी से राजचौपला मोदीनगर की ओर सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहन और बेसन का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.

