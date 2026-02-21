ETV Bharat / state

PM Modi Inaugurate Namo Bharat: 22 फरवरी को गाजियाबाद में रहेगा रूट डाइवर्जन, घर से निकलने से पहले देख लें ट्रैफिक प्लान

नई दिल्ली/गाजियाबाद: देश की पहली रैपिड ड्रिल 22 फरवरी 2026 से दिल्ली से मेरठ के बीच संपूर्ण कॉरिडोर पर फर्राटा भरने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत के संपूर्ण कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी की मेरठ रैली को लेकर 22 फरवरी को कई प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे. लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो इसी को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है. पुलिस उपायुक्त यातायात के मुताबिक 22 फरवरी 2026 को सुबह 6:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक डायवर्सन लागू रहेगा.

रविवार को अगर आप मेरठ की ओर जाने या फिर गाजियाबाद की मेरठ रोड से मोदीनगर आदि जाने का प्लान कर रहे हैं तो डायवर्सन प्लान देखकर निकले अन्यथा जाम में फसना पड़ सकता है. मेरठ रोड पर संचालित पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट में भी बदलाव किया गया है. डायवर्सन प्लान देखकर निकलते हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी.