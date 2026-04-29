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मेरठ से प्रयागराज का सफर अब 5 घंटे में; गंगा एक्सप्रेस-वे से जैन और महाभारत सर्किट के पर्यटन को मिलेगी रफ्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36,230 करोड़ की लागत से बने गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया. 594 किमी लंबे मार्ग से पर्यटन बढ़ेगा.

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12 जिलों से गुजरेगा 594 KM लंबा गंगा एक्सप्रेस-वे, पर्यटन मंत्री ने बताया विकास का नया मार्ग. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 7:48 PM IST

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लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का भव्य उद्घाटन किया. करीब 36,230 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा तैयार यह छह लेन एक्सप्रेस-वे मेरठ से प्रयागराज तक फैला है. यह 12 जिलों से होकर गुजरते हुए प्रदेश में कनेक्टिविटी के साथ-साथ पर्यटन को भी एक नई और तेज रफ्तार प्रदान करेगा. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इसके शुरू होने से पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा.

मेरठ से प्रयागराज का सफर अब होगा सुगम: यह एक्सप्रेस-वे जैन सर्किट, महाभारत सर्किट और संभल के 'कल्कि धाम' के आसपास के इको-टूरिज्म स्थलों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा. मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार, मेरठ और प्रयागराज की दूरी 12 घंटे से घटकर महज पांच घंटे रह जाने की उम्मीद है. एक्सप्रेस-वे मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज में समाप्त होगा. यह मार्ग इन जिलों के धार्मिक स्थलों की यात्रा के इच्छुक श्रद्धालुओं और अंतरराज्यीय यात्रियों को तेज और सुगम संपर्क उपलब्ध कराएगा.

हस्तिनापुर और संभल को मिलेगा बड़ा लाभ: मेरठ का हस्तिनापुर, जो महाभारत काल की विरासत और जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है, इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभार्थी बनेगा. यहां 15 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से संचालित एकीकृत पर्यटन विकास परियोजना को अब एक नई रफ्तार मिलेगी. बेहतर कनेक्टिविटी के चलते दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है. संभल में विकसित हो रहे कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल और कल्कि धाम को भी इस एक्सप्रेस-वे के माध्यम से एक विशिष्ट वैश्विक पहचान प्राप्त होगी.

इको-टूरिज्म स्थलों का जुड़ाव: हापुड़ के ब्रजघाट, बुलंदशहर के अवंतिका देवी मंदिर और अमरोहा के वासुदेव मंदिर जैसे स्थलों तक पहुंच अब अधिक सुगम हो जाएगी. बदायूं के रामचंद्र विराजमान और शाहजहांपुर के परशुराम मंदिर सहित बागपत के लाक्षागृह पर्यटन को भी इस कॉरिडोर से बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश के हरदोई का बाणेश्वर महादेव मंदिर और उन्नाव का नवाबगंज पक्षी अभयारण्य भी अब पर्यटकों की सीधी पहुंच में होंगे. रायबरेली के चामुंडा शक्तिपीठ और प्रयागराज के ब्लैकबक कंजर्वेशन रिजर्व जैसे स्थलों को जोड़ते हुए यह मार्ग पर्यटन की नई संभावनाएं खोलता है.

विकास और मजबूत अर्थव्यवस्था पर ज़ोर: पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि देश की प्राचीन सभ्यता का उद्गम गंगा तटों पर ही हुआ है और अब एक्सप्रेस-वे के रूप में विकास की नई गाथा लिखी गई है. जिस प्रदेश को कभी 'बीमारू' कहकर उपेक्षित किया जाता था, वही आज देश की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था और सशक्त विकास का सबसे बड़ा आधार बन गया है. एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारों के विकसित होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के भी व्यापक अवसर पैदा होंगे. यह एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक सिद्ध होगा.

यह भी पढ़ें- गंगा एक्सप्रेस-वे का भव्य शुभारंभ: UP को PM मोदी की बड़ी सौगात, 12 जिलों को मिलेगी विकास की नई रफ्तार

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