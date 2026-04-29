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मेरठ से प्रयागराज का सफर अब 5 घंटे में; गंगा एक्सप्रेस-वे से जैन और महाभारत सर्किट के पर्यटन को मिलेगी रफ्तार

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का भव्य उद्घाटन किया. करीब 36,230 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा तैयार यह छह लेन एक्सप्रेस-वे मेरठ से प्रयागराज तक फैला है. यह 12 जिलों से होकर गुजरते हुए प्रदेश में कनेक्टिविटी के साथ-साथ पर्यटन को भी एक नई और तेज रफ्तार प्रदान करेगा. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इसके शुरू होने से पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा.

मेरठ से प्रयागराज का सफर अब होगा सुगम: यह एक्सप्रेस-वे जैन सर्किट, महाभारत सर्किट और संभल के 'कल्कि धाम' के आसपास के इको-टूरिज्म स्थलों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा. मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार, मेरठ और प्रयागराज की दूरी 12 घंटे से घटकर महज पांच घंटे रह जाने की उम्मीद है. एक्सप्रेस-वे मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज में समाप्त होगा. यह मार्ग इन जिलों के धार्मिक स्थलों की यात्रा के इच्छुक श्रद्धालुओं और अंतरराज्यीय यात्रियों को तेज और सुगम संपर्क उपलब्ध कराएगा.

हस्तिनापुर और संभल को मिलेगा बड़ा लाभ: मेरठ का हस्तिनापुर, जो महाभारत काल की विरासत और जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है, इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभार्थी बनेगा. यहां 15 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से संचालित एकीकृत पर्यटन विकास परियोजना को अब एक नई रफ्तार मिलेगी. बेहतर कनेक्टिविटी के चलते दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है. संभल में विकसित हो रहे कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल और कल्कि धाम को भी इस एक्सप्रेस-वे के माध्यम से एक विशिष्ट वैश्विक पहचान प्राप्त होगी.