सीएम योगी का दावा: दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर से बदलेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था
सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे क्षेत्र के लिए 'गेमचेंजर' बताया. उन्होंने कहा कि इससे उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 9:56 PM IST
सहारनपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली-बागपत-सहारनपुर-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करते हुए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में एक और ऐतिहासिक अध्याय जोड़ दिया. इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए “गेमचेंजर” बताते हुए कहा कि यह परियोजना क्षेत्र में कनेक्टिविटी, उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी.
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आधुनिक भारत की पहचान अब विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से बन रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सड़क, रेल और कनेक्टिविटी के मजबूत नेटवर्क के बिना किसी भी क्षेत्र का समग्र विकास संभव नहीं है.
'विकसित भारत' के नवनिर्माण को और गति देने हेतु आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कर-कमलों से दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के उद्घाटन कार्यक्रम में जनपद सहारनपुर से मा. राज्यपाल श्रीमती @anandibenpatel जी एवं मा. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व @BJP4UP के मा.… pic.twitter.com/N4N5g1ddqz— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 14, 2026
कनेक्टिविटी से मिलेगी नई ऊर्जा: पीएम ने कहा कि दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने का काम करेगा, बल्कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस कॉरिडोर के बनने से सहारनपुर से दिल्ली और देहरादून की दूरी अब बेहद कम समय में तय की जा सकेगी.
जिन लोगों ने महापुरुषों के लिए सदैव रास्ते बंद किए हों,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 14, 2026
आज वे लोग झुनझुना पकड़ा कर लोगों को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं... pic.twitter.com/TTkbpWz7Cy
उन्होंने कहा कि पहले यह यात्रा लंबी, जाम से भरी और कई बार कठिन हुआ करती थी, खासकर बरसात के मौसम में सहारनपुर-देहरादून मार्ग पर आवागमन बाधित हो जाता था. लेकिन अब यह कॉरिडोर तेज, सुरक्षित और सुगम यात्रा का नया विकल्प बनकर उभरेगा.
स्टेट गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को दिखाया...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 14, 2026
कांग्रेस ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर जी को कभी सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न न मिले इसके लिए हर प्रकार के षड्यंत्र रचे... pic.twitter.com/DoZRuk8Ofv
आर्थिक परिदृश्य बदलने की क्षमता: सीएम योगी ने कहा कि यह परियोजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है. सहारनपुर का प्रसिद्ध वुडवर्क, मेरठ के स्पोर्ट्स गुड्स, शामली और मुजफ्फरनगर के कृषि उत्पाद अब तेजी से दिल्ली और वहां से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकेंगे.
समाजवादी पार्टी के लोग महर्षि वाल्मीकि जी की पावन साधना स्थली लालापुर, चित्रकूट जनपद में भी कब्जा कर रहे थे...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 14, 2026
मैंने प्रशासन से कहा इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करो... pic.twitter.com/OSISOC8Irn
इससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर दिया.
लोकल को ग्लोबल बनाने का लक्ष्य: सीएम योगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि “लोकल को ग्लोबल” बनाया जाए. इस कॉरिडोर के माध्यम से छोटे उद्यमियों, कारीगरों और किसानों को बड़े बाजारों से जोड़ने का रास्ता आसान होगा. इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम करने के नए विकल्प मिलेंगे.
'बाबा साहब' से जुड़े पांच तीर्थों का विकास कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने नहीं किया,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 14, 2026
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने इन 'पंचतीर्थों' का निर्माण किया... pic.twitter.com/MPVyZCU6Hy
इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने “डबल इंजन” सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से ही ऐसे बड़े प्रोजेक्ट संभव हो पा रहे हैं.
निवेश और औद्योगिक विकास का केंद्र: उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है. एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक हब जैसी परियोजनाएं प्रदेश की तस्वीर बदल रही हैं. सीएम योगी ने सहारनपुर, मेरठ और बागपत में इंडस्ट्रियल और हाउसिंग क्लस्टर विकसित करने की योजना का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा और क्षेत्र में शहरीकरण को नई दिशा मिलेगी.
'बाबा साहब' ने कहा था- मैं पहला और अंतिम रूप से भी एक भारतीय रहूंगा, हमेशा भारतीय रहूंगा... pic.twitter.com/JNCQXzC2LD— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 14, 2026
सामाजिक समरसता और संविधान का सम्मान: साथ ही, गंगा एक्सप्रेसवे जैसे अन्य प्रोजेक्ट्स से जुड़कर यह कॉरिडोर और भी प्रभावी हो जाएगा. कार्यक्रम के दौरान सामाजिक समरसता और संविधान के मूल्यों पर भी जोर दिया गया. भीमराव आंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब ने देश को एकजुट रखने और सभी को समान अधिकार देने का जो सपना देखा था, सरकार उसी दिशा में काम कर रही है.
विपक्ष पर राजनीतिक हमला: मुख्यमंत्री ने महापुरुषों के सम्मान में विशेष कार्यों की घोषणा करते हुए कहा कि जहां-जहां उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं, वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. यह पहल आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास और विरासत से जोड़ने का काम करेगी. हालांकि, अपने संबोधन में सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जो लोग समाज को जाति और परिवारवाद के आधार पर बांटते हैं, वे कभी विकास की सोच नहीं रख सकते.
'भारत रत्न' बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर जी के विचारों तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में आज 'नए भारत' के 'नए उत्तर प्रदेश' में समता भी है, विकास भी है और गरीब-कल्याण भी...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 14, 2026
'बाबा साहब' की पावन स्मृतियों को नमन। pic.twitter.com/ipGJBu19jm
विकास की नई कहानी की शुरुआत: ऐसे लोगों से रोजगार और प्रगति की उम्मीद करना एक “दिवास्वप्न” है. इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.
प्रोग्राम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने. दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण केवल एक परियोजना का उद्घाटन नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की नई कहानी की शुरुआत है.
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