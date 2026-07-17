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अमृत भारत स्टेशन योजना: PM मोदी ने किया ऐशबाग और पनकीधाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण, देखें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन (₹24.13 करोड़) और कानपुर के पनकीधाम स्टेशन (₹25 करोड़) के पुनर्विकसित भवनों का ऑनलाइन लोकार्पण किया

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ऐशबाग स्टेशन का कायाकल्प. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 7:20 PM IST

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लखनऊ/कानपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 75 रेलवे स्टेशनों का शुक्रवार को ऑनलाइन लोकार्पण किया. इन सभी स्टेशनों का भव्य पुनर्विकास केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'अमृत भारत स्टेशन स्कीम' के तहत किया गया है. इन पुनर्विकसित स्टेशनों की सूची में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का ऐतिहासिक ऐशबाग जंक्शन भी प्रमुखता से शामिल है.

लखनऊ जंक्शन-गोंडा जंक्शन रेल खंड पर स्थित ऐशबाग जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे का NSG-3 श्रेणी का एक बेहद महत्वपूर्ण स्टेशन माना जाता है.

लखनऊ को बड़ी सौगात. (Video Credit: ETV Bharat)

करोड़ों की लागत से कायाकल्प: विकसित भारत के बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर रेल मंत्रालय ने ऐशबाग जंक्शन को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया है. इस स्टेशन को आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस करने के लिए कुल 24.13 करोड़ रुपये की भारी लागत से नया स्टेशन भवन डेवलप किया गया है. ऐशबाग स्टेशन पर वर्तमान में रोजाना 7,000 से अधिक रेल यात्रियों का सुगम आवागमन होता है. यह स्टेशन अपनी सीधी ट्रेन सेवाओं के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरू, जयपुर, कानपुर, गोरखपुर, भोपाल और सूरत जैसे देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है.

यात्रियों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं: यात्रियों की सुविधा के लिए यहां पर पैदल उपरिगामी पुल, आधुनिक पूछताछ कार्यालय और एडवांस जनसंबोधन प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. स्टेशन पर 95 वर्ग मीटर में भव्य वेटिंग हॉल के साथ ही पुरुष और महिला यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रतीक्षालय बनाए गए हैं. इसके अलावा यहाँ एक उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय और दो सर्वसुविधायुक्त रिटायरिंग रूम की सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी. स्टेशन परिसर में 1,400 वर्ग मीटर में फैला बड़ा सर्कुलेटिंग एरिया और 1,500 मीटर लंबी चौड़ी एप्रोच रोड तैयार की गई है.

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यात्रियों को मिलेंगी इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्थानीय वास्तुकला से सजा स्टेशन: यात्रियों को तेज धूप और भारी वर्षा से बचाने के लिए 860 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्लेटफॉर्म छाजन (शेड) का निर्माण किया गया है. सभी प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों के बैठने के लिए कुल 380 आरामदायक सीटें लगाई गई हैं. पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए यहाँ पानी के 65 नल और तीन अत्याधुनिक वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं. बेहतरीन प्रकाश व्यवस्था और पर्याप्त पंखों के साथ ही यहाँ छह प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कुल 27 ट्रेनों का नियमित स्टॉपेज सुनिश्चित किया गया है. स्थानीय अवध की वास्तुकला और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए मुख्य स्टेशन भवन के अग्रभाग में व्यापक सुधार किया गया है.

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रेलवे स्टेशन पर भीड़ से मिलेगी राहत. (Photo Credit: ETV Bharat)

पार्किंग और पाथ-वे का निर्माण: अब इस स्टेशन भवन को बेहद आकर्षक स्वरूप मिलने के साथ ही सामने एक सुंदर पोर्च का निर्माण भी किया गया है. यात्रियों की सहूलियत के लिए स्टेशन में प्रवेश और निकास के अलग-अलग गेट बनाए गए हैं. सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए प्लेटफॉर्म संख्या छह की ऊंचाई बढ़ाई गई है और इसका चौड़ीकरण भी किया गया है. प्लेटफॉर्म संख्या एक और छह पर 4,455 वर्गमीटर में ग्रेनाइट तथा प्लेटफॉर्म चार पर 3,690 वर्गमीटर में वीसीडी लगाया गया है. सर्कुलेटिंग एरिया में 720 मीटर लंबी ड्रेन, 2,200 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल, 5,500 वर्ग मीटर में पार्किंग और 1,200 वर्ग मीटर में सुंदर पाथ-वे बनाया गया है.

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अवध की वास्तुकला में ढला ऐशबाग स्टेशन. (Photo Credit: ETV Bharat)

पनकीधाम स्टेशन का अद्भुत कायाकल्प: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर कैंट से वर्चुअल माध्यम के जरिए प्रयागराज मंडल के तीन प्रमुख अमृत भारत स्टेशनों का भी भव्य लोकार्पण किया. इनमें कानपुर का पनकीधाम, फतेहपुर और विंध्याचल रेलवे स्टेशन मुख्य रूप से शामिल हैं. इस बड़ी सौगात के साथ ही कानपुर के करीब 45 साल पुराने पनकीधाम रेलवे स्टेशन का 25 करोड़ रुपये की लागत से कायाकल्प पूरा हो गया है. अब यह स्टेशन विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होकर देश के रेल यात्रियों की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है.

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सेकंड एंट्री गेट, लिफ्ट और ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म के साथ चमका लखनऊ का ऐशबाग जंक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)

आधुनिकता और सांस्कृतिक विरासत का संगम: इस ऐतिहासिक अवसर पर मौजूद कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि आज का दिन कानपुर वासियों के लिए स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा. उन्होंने कहा कि पुनरुद्धार के बाद पनकीधाम अब अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक ऐसा स्टेशन बन गया है जहां आधुनिकता और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम है. चूंकि यह पूरा क्षेत्र पूज्य पंचमुखी श्री हनुमान जी के मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है, इसलिए यहाँ आध्यात्मिक अनुभूति भी होगी. सांसद ने दशकों पुरानी मांग को पूरा करते हुए अनवरगंज से मंधना तक के अंडरकट ट्रैक को मंजूरी देने के लिए पीएम का आभार जताया.

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ऐशबाग स्टेशन का न्यू लुक. (Photo Credit: ETV Bharat)

टर्मिनल स्टेशन के रूप में होगा विकास: अमृत भारत योजना के तहत निर्मित इस दो मंजिला स्टेशन भवन में एक विशाल प्रतीक्षालय, एक्जीक्यूटिव लाउंज और अत्याधुनिक टिकटिंग काउंटर बनाए गए हैं. सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यहाँ 12 मीटर और 6 मीटर चौड़े दो नए फुट ओवर ब्रिज के साथ ही दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट और रैंप की सुविधा दी गई है. प्रयागराज रेल मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह के अनुसार पनकीधाम को अब एक बड़े टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है. वर्तमान में यहां 16 ट्रेनों का ठहराव है, जिसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर जल्द ही 30 से अधिक करने की बड़ी योजना है.

कानपुरर सेंट्रल का दबाव होगा कम: पनकीधाम स्टेशन के इस रणनीतिक विस्तार का सीधा लाभ यह होगा कि भविष्य में कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेनों और यात्रियों का अत्यधिक दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा. इस भव्य लोकार्पण समारोह के दौरान स्टेशन परिसर में एक बेहद गरिमामयी और बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस विशेष मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे और विधायक सुरेंद्र मैथानी मुख्य रूप से उपस्थित रहे. कार्यक्रम में पनकी मंदिर के महंत जितेंद्र दास की पावन उपस्थिति के साथ ही रेलवे विभाग के एडीआरएम धनंजय कुमार और स्टेशन अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह भी मौजूद रहे.

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