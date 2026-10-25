बनारस में पीएम मोदी के इस बड़े तोहफे से रुकेगा पलायन, महिलाओं को दिया यह गुरु मंत्र
अरविंद मिल का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, तैयार कपड़ों की प्रदर्शनी देखी, वर्कर्स से बातचीत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 4:31 PM IST
वाराणसी: आईटीआई सहित कई फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने के बाद लड़कियों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाना. फैशन डिजाइनिंग के मामले में तो यूपी में अब तक कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं वर्क कर रही, जो इसे प्रमोट करे, रोजगार के अवसर दे. अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु, लुधियाना, मुंबई जैसे शहरों में लड़कियां आईटीआई और अन्य एक्सपर्ट कोर्स करने के बाद भी नहीं जा पातीं. अब 1931 से अहमदाबाद में सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों में से एक अरविंद लिमिटेड की इकाई वाराणसी में शुरू हो गई है. इसका रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत उद्घाटन किया है. प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन के बाद उन्होंने न सिर्फ इस मिल में तैयार कपड़ों की प्रदर्शनी देखी, बल्कि यहां की वर्कर्स से बातचीत भी की. पीएम ने उन्हें आगे बढ़ने का गुरुमंत्र भी दिया.
पीएम का गुरु मंत्र
प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा मंत्र था रोजगार पाना नहीं, रोजगार देना सीखना होगा. ट्रेनिंग लो और अपनी इंडस्ट्री शुरू करो, इसी अनुभव के साथ प्रधानमंत्री की बातें सुनकर यहां काम करने वाली लड़कियां और महिलाएं काफी उत्साहित नजर आईं.
अरविंद लिमिटेड
पीएम मोदी ने मिर्जामुराद के खोचवां एनएच 19 पर अरविंद लिमिटेड के नए गारमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है. यह प्लांट 7 एकड़ में फैला है, 150 करोड़ की लागत से तैयार हुआ यह पूर्वांचल का पहला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. यहां पर 1000 से ज्यादा महिलाओं और युवतियों को रोजगार मिलेगा. जिनमें से 300 को अभी प्रशिक्षित किया गया और 700 यहां वर्तमान में काम भी कर रही हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 300 प्रशिक्षित महिलाओं से मुलाकात भी की, जो यहां पर ट्रेनिंग लेने के बाद अलग-अलग पदों पर काम करते हुए अपने सपने को साकार करने में जुटी हुई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेनिंग ले रही महिलाओं कामगारों से बातचीत करते हुए उनके पिछले एक से डेढ़ महीने के यहां काम के अनुभव और चुनौतियों के बारे में जानकारी हासिल की.
पीएम ने देखी प्रदर्शनी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी से बने कपड़ों और अरविंद के प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी देखी. साथ ही काम के तरीके को भी जाना. उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही राज्यपाल भी मौजूद रहीं. प्रधानमंत्री ने यहां मौजूद कामगारों से न सिर्फ बातचीत की बल्कि उनके अनुभव के बारे में भी उनसे चर्चा की.
सपने से कम नहीं पीएम से मिलना
यहां पर काम करने वाली कानपुर की शताक्षी मिश्रा का कहना था, मेरे लिए यह किसी सपने से कम नहीं है कि मैंने प्रधानमंत्री से बातचीत की. जैसा हम सुनते थे कि वह बहुत सीधे और सरल स्वभाव के हैं, यह दिखने में भी आया. मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी प्रधानमंत्री से बात कर रही हूं. जिस तरह से उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, काम क्या करती हो, इस बारे में जानकारी ली, सपना क्या है मेरा, जैसे लगा कि घर का कोई बड़ा बुजुर्ग मेरे सामने खड़ा है. मैंने उनको बताया कि मैं अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहती हूं, खुद का बिजनेस डालना चाहती हूं. जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुए. उन्होंने कहा आप अपने सपने को पूरा कीजिए, हम लोग साथ खड़े हैं.
मोदी ने दी शाबाशी
इसके अलावा यहां पर क्वालिटी चेक करने का काम करने वाली खुशबू पाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनके ड्रीम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी से इतना ही कहा कि मैं यहां नौकरी करने नहीं, बल्कि अपना खुद का बिजनेस स्टैंड करने के लिए आई हूं. प्रधानमंत्री ने पूछा क्या प्लान है तो मैंने बताया कि यहां से ट्रेनिंग लेकर खुद को एक्सपर्ट के तौर पर तैयार कर रही हूं. मेरा यही सपना है कि अरविंद मिल के जो 25 बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनमें से किसी एक में में मैनेजर की भूमिका निभाऊं और इस तरह से खुद को तैयार कर लूं कि बाद में अपनी इंडस्ट्री खोल संकू. जिस पर प्रधानमंत्री ने शाबाशी देते हुए कहा कि अपना सपना जरूर पूरा करना.
अलका को गुरु मंत्र
वहीं अलका और खुशी श्रीवास्तव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु मंत्र दिया. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है. अब भारत नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है. आप लोग इस दिशा में कम कीजिए. अपने आप को परिपक्व बनाएं. हम लोन देने के लिए तैयार हैं. बैंकों से मदद मांगिए, वे मदद करेंगे. अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कीजिए, अपने बिजनेस को डेवलप कीजिए और रोजगार के अवसर बढ़ाइए. आपके यहां लोग सीखकर वह भी इंडस्ट्री खोलने का काम करेंगे. इसलिए कभी भी निराश मत होइए और जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सीखते रहिए. क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है.
यूपी की होगी ग्रोथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी को इस बड़े तोहफे से यूपी की इकोनॉमी पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि अरविंद लिमिटेड 1931 में अहमदाबाद में स्थापित देश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों में से एक है. यह कंपनी धागे से लेकर कपड़ा तैयार करने, गारमेंट्स का पूरा चेन संभालती है. इसी कंपनी के कपड़े से कई बड़ी अंडरगारमेंट्स और जींस-शर्ट जैसे बड़े ब्रांड के कपड़ों को तैयार किया जाता है. 25 से ज्यादा बड़े कंपनियों के प्रोडेक्ट इसी कंपनी की मिल में तैयार होते हैं. बनारस का यह प्लांट दो फेज में काम करेगा. पहले फेज में स्पोर्ट्स वेयर अंडरगारमेंट्स, ह्यूमन प्रोटेक्शन फैब्रिक और खादी से बने गारमेंट्स तैयार किए जाएंगे, जबकि दूसरे फेज में 600 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव अभी तैयार किया गया है.
यूपी में इस प्रोजेक्ट का फायदा
- महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे
- 1000 से ज्यादा यूपी के अलग-अलग शहरों की महिलाओं को इस फैक्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा
- फैशन डिजाइनिंग और आईटीआई में एक्सपर्ट के तौर पर शिक्षित होने वाली महिलाओं के लिए यह बड़ा अवसर
- 300 महिलाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के बाद उनको यहां पर ट्रेंड किया जा चुका है
- ट्रेनिंग और अपने काम में प्रोफेशनलिज्म पाकर खुद की फैक्ट्री को स्टार्ट करने में भी मदद मिलेगी
- बनारसी सिल्क और हड़करघा के लिए पहचान बना चुकी काशी के लिए यह मील का पत्थर
- अब तक यहां संगठित गारमेंट इंडस्ट्री नहीं थी
- यह मेगा प्लांट सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएम मित्र पीएलआई स्कीम के तहत पूर्वांचल में टेक्सटाइल इकोसिस्टम को डेवलप करेगा
- इस इंडस्ट्री से बुनकरों और उनके परिवारों को भी काफी बड़ी मदद मिलेगी
- एक्सपर्ट को यहां नौकरी के अवसर मिलेंगे, क्योंकि अरविंद मिल खादी प्रोडक्ट भी तैयार करती है
- पूर्वांचल के लिए यह कपड़ा मिल पलायन रोकने में बहुत मददगार होगी
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