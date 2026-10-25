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बनारस में पीएम मोदी के इस बड़े तोहफे से रुकेगा पलायन, महिलाओं को दिया यह गुरु मंत्र

महिला वर्कर्स से बात करते पीएम मोदी ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: आईटीआई सहित कई फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने के बाद लड़कियों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाना. फैशन डिजाइनिंग के मामले में तो यूपी में अब तक कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं वर्क कर रही, जो इसे प्रमोट करे, रोजगार के अवसर दे. अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु, लुधियाना, मुंबई जैसे शहरों में लड़कियां आईटीआई और अन्य एक्सपर्ट कोर्स करने के बाद भी नहीं जा पातीं. अब 1931 से अहमदाबाद में सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों में से एक अरविंद लिमिटेड की इकाई वाराणसी में शुरू हो गई है. इसका रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत उद्घाटन किया है. प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन के बाद उन्होंने न सिर्फ इस मिल में तैयार कपड़ों की प्रदर्शनी देखी, बल्कि यहां की वर्कर्स से बातचीत भी की. पीएम ने उन्हें आगे बढ़ने का गुरुमंत्र भी दिया.

पीएम मोदी की पहल से वाराणसी में बढ़ेगा रोजगार (Video Credit; ETV Bharat) पीएम का गुरु मंत्र

प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा मंत्र था रोजगार पाना नहीं, रोजगार देना सीखना होगा. ट्रेनिंग लो और अपनी इंडस्ट्री शुरू करो, इसी अनुभव के साथ प्रधानमंत्री की बातें सुनकर यहां काम करने वाली लड़कियां और महिलाएं काफी उत्साहित नजर आईं. अरविंद लिमिटेड की इकाई में पीएम से मिलीं महिलाएं (Photo Credit; ETV Bharat) अरविंद लिमिटेड पीएम मोदी ने मिर्जामुराद के खोचवां एनएच 19 पर अरविंद लिमिटेड के नए गारमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है. यह प्लांट 7 एकड़ में फैला है, 150 करोड़ की लागत से तैयार हुआ यह पूर्वांचल का पहला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. यहां पर 1000 से ज्यादा महिलाओं और युवतियों को रोजगार मिलेगा. जिनमें से 300 को अभी प्रशिक्षित किया गया और 700 यहां वर्तमान में काम भी कर रही हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन 300 प्रशिक्षित महिलाओं से मुलाकात भी की, जो यहां पर ट्रेनिंग लेने के बाद अलग-अलग पदों पर काम करते हुए अपने सपने को साकार करने में जुटी हुई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेनिंग ले रही महिलाओं कामगारों से बातचीत करते हुए उनके पिछले एक से डेढ़ महीने के यहां काम के अनुभव और चुनौतियों के बारे में जानकारी हासिल की. पीएम मोदी ने इकाई में कामकाज देखा (Photo Credit; ETV Bharat) पीएम ने देखी प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी से बने कपड़ों और अरविंद के प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी देखी. साथ ही काम के तरीके को भी जाना. उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही राज्यपाल भी मौजूद रहीं. प्रधानमंत्री ने यहां मौजूद कामगारों से न सिर्फ बातचीत की बल्कि उनके अनुभव के बारे में भी उनसे चर्चा की. पीएम मोदी को सम्मान (Photo Credit; ETV Bharat) सपने से कम नहीं पीएम से मिलना यहां पर काम करने वाली कानपुर की शताक्षी मिश्रा का कहना था, मेरे लिए यह किसी सपने से कम नहीं है कि मैंने प्रधानमंत्री से बातचीत की. जैसा हम सुनते थे कि वह बहुत सीधे और सरल स्वभाव के हैं, यह दिखने में भी आया. मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी प्रधानमंत्री से बात कर रही हूं. जिस तरह से उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, काम क्या करती हो, इस बारे में जानकारी ली, सपना क्या है मेरा, जैसे लगा कि घर का कोई बड़ा बुजुर्ग मेरे सामने खड़ा है. मैंने उनको बताया कि मैं अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहती हूं, खुद का बिजनेस डालना चाहती हूं. जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुए. उन्होंने कहा आप अपने सपने को पूरा कीजिए, हम लोग साथ खड़े हैं. मिल का कामकाज देखते पीएम, साथ में सीएम योगी (Photo Credit; ETV Bharat)