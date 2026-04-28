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वाराणसी में पीएम मोदी; सर्वार्थ सिद्धि योग में बाबा विश्वनाथ का करेंगे पूजन, मिलता है विजय प्राप्ति का फल

ज्योतिषाचार्य की मानें तो 29 अप्रैल को त्रयोदशी तिथि होगी और सर्वार्थ सिद्धि योग का मुहूर्त होगा.

पीएम मोदी 29 अप्रैल को करेंगे बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन.
पीएम मोदी 29 अप्रैल को करेंगे बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 6:04 PM IST

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वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई विशेष कार्य करते हैं, तो वह बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी जरूर लगाते हैं. बंगाल चुनाव परिणाम आने से पहले 29 अप्रैल को पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाएंगे. सर्वार्थ सिद्धि योग में विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे.

काशी के ज्योतिषाचार्य की मानें तो 29 अप्रैल को त्रयोदशी तिथि होगी और सर्वार्थ सिद्धि योग का मुहूर्त होगा. सर्वार्थ सिद्धि यानी की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला. इसका अर्थ होता है कि सभी प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने वाला. यही नहीं त्रयोदशी तिथि भगवान शिव के पूजन के लिए बेहद विशेष मानी जाती है.

बता दें, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है. पीएम जब भी काशी आते हैं काशी कोतवाल श्री काल भैरव और बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी जरूर लगाते हैं. विद्वानों का कहना है कि पीएम मोदी साल 2028 तक भारतीय राजनीति में विरोधियों को मात देते रहेंगे और अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे.

सर्वार्थ सिद्धि योग में पीएम मोदी करेंगे पूजन. (Video Credit; ETV Bharat)

29 अप्रैल को रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग : ज्योतिषाचार्य पंडित सौरभ दुबे ने बताया, पीएम मोदी सनातन परंपराओं का पालन करने वाले व्यक्ति हैं. जब से वे काशी के सांसद बने हैं, तब से कई बार काशी का दौरा कर चुके हैं. जब भी वे आते हैं तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलते हैं.

29 अप्रैल को वे फिर से जाएंगे. इस तारीख को बुधवार का दिन है और त्रयोदशी तिथि है. यह तिथि भगवान शिव को समर्पित है. इसी तिथि पर पीएम मोदी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे और निश्चित रूप से यह फलदायी होगा. बुधवार को हस्त नक्षत्र रहेगा.

उन्होंने बताया, हमारे मुहूर्त शास्त्र के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब सभी प्रकार के मनोरथों, सभी प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने वाला होता है. 29 अप्रैल को पीएम मोदी सुबह लगभग 9 बजे के आस-पास श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे. हस्त नक्षत्र का द्वितीय चरण चल रहा होगा, लग्न में 8 बजकर 17 मिनट से 10 बजकर 31 मिनट तक मिथुन लग्न रहेगा. इस लग्न में पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में होंगे.

राजनीति में अपना वर्चस्व कायम रखेंगे पीएम मोदी : पंडित सौरभ दुबे ने बताया, उस समय चंद्रमा कन्या राशि पर रहेंगे. यह बहुत ही अच्छा और शुभ समय रहेगा. बंगाल चुनाव को लेकर अगर बात करें तो इस समय पीएम मोदी की मंगल की महादशा चल रही है, जो नवंबर 2028 तक चलेगी. प्रधानमंत्री वृश्चिक लग्न के जातक हैं, लग्न पर ही चंद्रमा और मंगल की युति है. चंद्रमा नीच का है, लेकिन नीचभंग राजयोग बन रहा है. अभी नवंबर 2028 तक नरेंद्र मोदी का समय अच्छा है और तमाम विरोधों के बावजूद भी भारतीय राजनीति में वे अपना वर्चस्व कायम रखने में सफल रहेंगे.

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