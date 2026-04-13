सहारनपुर में कल पीएम मोदी; एशिया के सबसे बड़े ग्रीन एलीवेटेड कॉरिडोर की देंगे सौगात, सहारनपुर से देहरादून हाईवे पूरी तरह बंद
पीएम के आगमन के मद्देनजर CM योगी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 8:56 PM IST
सहारनपुर : सहारनपुर में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने निर्धारित दौरे पर पहुंचे. सीएम प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे. पीएम मोदी यहां दिल्ली-देहरादून एलीवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे.
मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर शाम 4 बजे सुंदरपुर हेलीपेड पर उतरा, जहां उन्होंने करीब 10 मिनट तक पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. इसके बाद वे एलीवेटेड कॉरिडोर के व्यू प्वाइंट पहुंचे और वहां भी तैयारियों का जायजा लिया. शाम 5 बजे सीएम मां डाट काली देवी मंदिर पहुंचे. जहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया. इसके बाद सीएम मनोहरपुर स्थित जनसभा स्थल पहुंचे और व्यवस्थाओं की समीक्षा की. कार्यक्रम के अंत में वे सरसावा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की. उनका रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में निर्धारित है.
14 अप्रैल यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारनपुर और देहरादून दौरा प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:15 बजे सहारनपुर पहुंचेंगे और दिल्ली-देहरादून एलीवेटेड कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे. यह एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन एलिवेटेड कॉरिडोर है. इससे पहले दौरान पीएम मोदी राजा जी पार्क एवं वन्यजीव कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद वे देहरादून के पास स्थित मां डाट काली देवी मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे और फिर एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे.
प्रधानमंत्री एमआई-17 हेलीकॉप्टर से गणेशपुर पहुंचेंगे. इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे. उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री इसी एक्सप्रेसवे से सड़क मार्ग के जरिए डाट काली मंदिर होते हुए देहरादून रवाना होंगे, जहां रोड शो जैसा माहौल रहने की संभावना है. इसके लिए सहारनपुर से देहरादून हाईवे पूरी तरह बंद कर रूट डायवर्ट कर दिया गया है.
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है. तीन हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ पीएसी और आरएएफ की टीमें भी मुस्तैद हैं. एसपीजी और खुफिया एजेंसियों ने हेलीपैड, जनसभा स्थल और पूरे रूट का गहन निरीक्षण कर सुरक्षा को अंतिम रूप दिया है. मॉक ड्रिल और रिहर्सल भी किए गए हैं, जबकि सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसकी लागत करीब 12 से 13 हजार करोड़ रुपये है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को नया आयाम देगा. इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात लगभग 12 से 14 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर है, जो विकास और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन का बेहतरीन उदाहरण माना जा रहा है. साथ ही 340 मीटर लंबी डाट काली सुरंग भी इस परियोजना को और खास बनाती है. इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से न केवल दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय घटेगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
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