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सहारनपुर में कल पीएम मोदी; एशिया के सबसे बड़े ग्रीन एलीवेटेड कॉरिडोर की देंगे सौगात, सहारनपुर से देहरादून हाईवे पूरी तरह बंद

दिल्ली-देहरादून एलीवेटेड कॉरिडोर का होगा शुभारंभ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : सहारनपुर में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने निर्धारित दौरे पर पहुंचे. सीएम प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे. पीएम मोदी यहां दिल्ली-देहरादून एलीवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे. यूपी को पीएम मोदी देंगे सौगात. (Video Credit; ETV Bharat) मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर शाम 4 बजे सुंदरपुर हेलीपेड पर उतरा, जहां उन्होंने करीब 10 मिनट तक पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. इसके बाद वे एलीवेटेड कॉरिडोर के व्यू प्वाइंट पहुंचे और वहां भी तैयारियों का जायजा लिया. शाम 5 बजे सीएम मां डाट काली देवी मंदिर पहुंचे. जहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया. इसके बाद सीएम मनोहरपुर स्थित जनसभा स्थल पहुंचे और व्यवस्थाओं की समीक्षा की. कार्यक्रम के अंत में वे सरसावा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की. उनका रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में निर्धारित है. 14 अप्रैल यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारनपुर और देहरादून दौरा प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:15 बजे सहारनपुर पहुंचेंगे और दिल्ली-देहरादून एलीवेटेड कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे. यह एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन एलिवेटेड कॉरिडोर है. इससे पहले दौरान पीएम मोदी राजा जी पार्क एवं वन्यजीव कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद वे देहरादून के पास स्थित मां डाट काली देवी मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे और फिर एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे.