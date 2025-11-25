ETV Bharat / state

PM मोदी का कुरुक्षेत्र दौरा: शहीदी दिवस पर सिक्का–डाक टिकट होगा जारी, ब्रह्मसरोवर पर होगी भव्य आरती, 350 बच्चे करेंगे एक साथ पाठ

प्रधानमंत्री मोदी आज कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर सिक्का-डाक टिकट जारी करेंगे.

Guru Tegh Bahadur 350th Anniversary
PM मोदी कुरुक्षेत्र दौरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 25, 2025 at 3:33 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 3:51 PM IST

2 Min Read
कुरुक्षेत्र:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 25 नवंबर को 15वीं बार हरियाणा पहुंच रहे हैं. कुरुक्षेत्र में उनका यह छठा दौरा है. PM मोदी के दौरे को लेकर पूरा जिला सुरक्षा व्यवस्था से चाक-चौबंद दिखा. इस विशेष अवसर पर वे ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और पंचजन्य शंख स्मारक का शुभारंभ करेंगे.

PM मोदी का कुरुक्षेत्र दौरा (ETV Bharat)

सिक्का और डाक टिकट करेंगे जारी: PM मोदी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान वे गुरु जी को समर्पित एक विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे. कार्यक्रम के लिए 155 एकड़ क्षेत्र में विशाल पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें से 25 एकड़ का मुख्य पंडाल सबसे आकर्षण का केंद्र है.

शहीदी दिवस पर सिक्का–डाक टिकट जारी (ETV Bharat)

PM मोदी जमीन पर बैठकर करेंगे श्रद्धा निवेदन: कार्यक्रम की मर्यादा के अनुरूप गुरु ग्रंथ साहिब को मंच से लगभग ढाई फुट ऊपर विराजमान किया गया है. मंच के एक ओर 350 बच्चियां कीर्तन प्रस्तुत करेंगी. प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेता परंपरा अनुसार जमीन पर बैठकर गुरु साहिब के प्रति श्रद्धा अर्पित करेंगे.

350 बच्चे करेंगे एक साथ पाठ (ETV Bharat)

350 बच्चे करेंगे एक साथ पाठ: समागम का विशेष आकर्षण 350 बच्चों द्वारा एक साथ पाठ करना है, जो ‘हिंद की चादर’ गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं और बलिदान को समर्पित होगा.

Guru Tegh Bahadur 350th Anniversary
गुरु ग्रंथ साहिब को सुशोभित आसन पर स्थापित किया (ETV Bharat)

इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव में PM होंगे शामिल:कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव में शामिल होंगे. शाम को वे ब्रह्मसरोवर पर संध्याकालीन आरती में भाग लेंगे. PM मोदी लगभग ढाई घंटे तक कुरुक्षेत्र में रहेंगे और कई परियोजनाओं को प्रदेश की जनता को समर्पित करेंगे.

Guru Tegh Bahadur 350th Anniversary
मुख्यमंत्री ने की व्यवस्था की समीक्षा (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने की व्यवस्था की समीक्षा: कार्यक्रम स्थल पर दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और सिख मर्यादा के अनुसार बड़े आदर और श्रद्धा से गुरु ग्रंथ साहिब को सुशोभित आसन पर स्थापित किया. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा के लिए यह बहुत गर्व का दिन है कि प्रधानमंत्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के इस ऐतिहासिक समागम में शामिल हो रहे हैं."CM सैनी ने बताया कि, "सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और यूपी से भी बड़ी संख्या में संगत पहुंच रही है."

Last Updated : November 25, 2025 at 3:51 PM IST

GURU TEGH BAHADUR 350TH ANNIVERSARY
INTERNATIONAL GEETA MAHOTSAV 2025
KURUKSHETRA BRAHMASAROVAR AARTI
HARYANA CM NAYAB SINGH SAINI
PM MODI HARYANA VISIT

