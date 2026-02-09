ETV Bharat / state

काशी में चला PM मोदी का सिक्का; वर्षों बाद विक्टोरिया की 'सल्तनत' खत्म

पहली बार विक्टोरिया की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला चांदी का सिक्का 201 सफाईकर्मियों को गिफ्ट में दिया गया

चांदी के सिक्कों पर पीएम मोदी की तस्वीर.
चांदी के सिक्कों पर पीएम मोदी की तस्वीर. (Photo: devendra pathak)
Published : February 9, 2026 at 8:06 PM IST

Published : February 9, 2026 at 8:06 PM IST

वाराणसी: देश आजाद हो चुका है, लेकिन आज भी चांदी के सिक्कों में विक्टोरिया की संरचना दिखती है. चांदी महंगी है फिर भी विक्टोरिया के सिक्के आज भी पुराने माने जाते हैं और उनकी डिमांड भी खूब होती है. यही वजह है कि कई आयोजनों में एक दूसरे को ये चांदी के सिक्के तोहफे में दिया जाता है. ऐसा ही बनारस का एक पुराना आयोजन है, जिसमें विक्टोरिया के सिक्कों को गिफ्ट किया जाता था, लेकिन पहली बार पीएम मोदी का सिक्का चला है.

ज्ञानवापी परिसर में लंबे वक्त से कथा करवाने वाले आयोजक मंडल में शामिल देवेंद्र पाठक का कहना है कि राम राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम के सफाई कर्मियों को पीएम मोदी के तस्वीर वाली चांदी का सिक्का, प्रसाद और अंगवस्त्रम भेंट किया गया है. उन्होंने कहा कि विक्टोरिया का सिक्का गुलामी का प्रतीक है.

चांदी का सिक्का पाने वाले कर्मचारी.
चांदी का सिक्का पाने वाले कर्मचारी. (Photo: devendra pathak)

मन में यह भावना आई कि सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का विकास किया है. पूरे विश्व से काशी विश्वनाथ में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं. इसलिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम के सफाई कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों को मोदी के तस्वीर का सिक्का वितरित किया गया है. विगत 68 वर्षों से काशी विश्वनाथ मंदिर धाम में नवाहन पाठ का आयोजन हो रहा है. इस आयोजन के उपलक्ष में राम राज्याभिषेक के अवसर पर श्री राम दरबार की ओर से शिवरात्रि के उपलक्ष में सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन के लिए चांदी का सिक्का वितरित किया गया.

Photo: devendra pathak
पीएम मोदी छाप चांदी का सिक्का पाकर खिले चेहरे. (Photo: devendra pathak)

देवेंद्र ने बताया कि 'यह कोई राजनीतिक स्टंट नहीं बल्कि हमारी आस्था और श्रद्धा का मामला है. क्योंकि हमें आजाद हुए इतने साल हो गए तो चांदी के सिक्कों में विक्टोरिया क्यों? जबकि वह गुलामी का प्रतीक और उसे वक्त विक्टोरिया के सिक्के चलन में थे, लेकिन अब तो हम आजाद हैं जो भी व्यक्ति हमारा राजा है और क्राउन पहन रहा है. उसके सिक्कों को चलन में होना चाहिए बस यही सोचकर हमने अपने इस उपहार में विक्टोरिया के सिक्कों को हटाकर प्रधानमंत्री मोदी के सिक्कों को तोहफे में दिया है. 201 सिक्के सफाई कर्मचारियों को बांटे गए हैं'.

