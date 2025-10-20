24 अक्टूबर को कर्पूरीग्राम में पीएम का कार्यक्रम, जननायक के गांव से बिहार चुनाव प्रचार का करेंगेआगाज
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी 24 अक्टूबर को कर्पूरीठाकुर के गृह जिले समस्तीपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित
Published : October 20, 2025 at 11:12 AM IST
समस्तीपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली चुनावी सभा आगामी 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से करना तय किया है. वैसे तो पीएम मोदी के चुनावी रैली की शुरूआत बिहार में कहीं से भी हो सकती थी लेकिन जननायक कर्पूरीठाकुर के गृह जिले से शुरूआत करने के पीछे खास वजह है कर्पूरी ग्राम से पीएम पूरे बिहार के राज्य के पिछड़ों-अतिपिछड़ों वोटरों को बीजेपी का साथ देने की अपील करेंगे.
कर्पूरी ठाकुर के नाम पर पिछड़े और अतिपिछड़े का साथ पाना :
यहीं से ये संदेश भी जनता के बीच जाएगा की कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने देकर ये बता दिया कि कर्पूरी ठाकुर उनके आदर्श हैं और अब बीजेपी और समस्त एनडीए का उद्देश्य है, उनके विचारों और सपनों के बिहार का निर्माण करना. इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी समस्त पिछड़ा और अतिपिछड़ा का मिजाज एनडीए के प्रति ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक करने की कोशिश करेंगे.
बिहार में 62 प्रतिशत मत पिछड़े और अतिपिछड़े का :
पीएम के कार्यक्रम को लेकर एनडीए ने तैयारी शुरू कर दी है. बीजेपी नेताओं जे अनुसार, पीएम कर्पूरीग्राम में जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक आवास पर जाकर माल्यार्पण करेंगे. वंही बाद में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे.बता दें कि बिहार में पिछड़ों के वोट 26 प्रतिशत और अति पिछड़ों का वोट 36 प्रतिशत से ज्यादा हैं जोकि कुल वोट का 62 प्रतिशत है. इनका साथ ही अब तक सत्ता की जीत का मार्ग खोलता आया है.
पीएम के दौरे के पहले एनडीए घटक दलों के साथ बैठक
आगामी 24अक्टूबर को समस्तीपुर में पीएम मोदी के जनसभा और अन्य कार्यक्रम को लेकर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीए घटक दलों के साथ बैठक की. जानकारी के अनुसार 24 अक्टूबर को पीएम पहले कर्पूरी ठाकुर के पैतृक आवास कर्पूरीग्राम में माल्यार्पण करेंगे. वंही उंसके बाद उनका समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित दुधपुरा हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे.
पीएम के दौरे को लेकर तमाम व्यवस्थाओं को किया जा रहा दुरूस्त
बीजेपी के जिला मुख्य प्रवक्ता मुकेश कुमार सिंह के अनुसार , इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर जिला स्तर एनडीए नेता और कार्यकर्ता को दायित्व सौंपा गया है.वही पीएम के कार्यक्रम को लेकर जंहा सियासी तैयारी शुरू है वही इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तमाम व्यवस्था को लेकर डीएम ने सम्बन्धित सभी वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया
पीएम मोदी की बिहार में जनसभाएं
पीएम मोदीकी पहली जनसभा समस्तीपुर में होगी, जबकि उसी दिन पीएम मोदी की दूसरी सभा बेगूसराय में निर्धारित की गई है. भाजपा ने इन दोनों जिलों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यह क्षेत्र मिथिलांचल और मगध की सियासी हवा को प्रभावित करता है. इसके बाद 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी की मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभाएं होंगी. दोनों ही स्थान एनडीए के पारंपरिक गढ़ माने जाते हैं. वहीं नवंबर में प्रधानमंत्री की रैलियां लगातार होंगी- 2, 3, 6 और 7 नवंबर को बिहार के कई जिलों में उनके कार्यक्रम तय किए गए हैं.
