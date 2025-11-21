विशेष मुहूर्त में PM मोदी करेंगे राम मंदिर में ध्वजारोहण; काशी के विद्वान कराएंगे अनुष्ठान, 8 हजार मेहमान बनेंगे साक्षी
अयोध्या में 20 नवंबर से अनुष्ठान शुरू, राम मंदिर के चारों प्रमुख द्वार में से तीन बनकर तैयार
अयोध्या/वाराणसीः अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद रामलाल की स्थापना की प्रक्रिया पूरी हुई और अब 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने जा रहा है. जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. गर्भगृह के शिखर पर होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण से पूर्व पूरे परिसर में तेजी से तैयारियां चल रही हैं. वहीं, काशी से अयोध्या में ध्वजारोहण अनुष्ठान के लिए पांच पंडितों का विशेष ग्रुप पहुंच गया है.
काशी के विद्वान ने निकाला आधे घण्टे का विशेष मुहूर्तः ध्वजारोहण का मुहूर्त काशी के वही विद्वान निकाला है, जिन्होंने मंदिर के निर्माण के बाद स्थापना और पूजन के लिए निकाला था. ध्वजारोहण के लिए भी 30 मिनट का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त निकाला है. पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने इस मुहूर्त को निकालने के बाद 25 नवंबर के लिए विशेष मुहूर्त और समय निर्धारित किया है. इस दौरान ही यह अनुष्ठान पूर्ण होगा. इस अनुष्ठान को लेकर काशी से 19 नवंबर को ही विद्वानों का दल पहुंच चुका है. 20 नवंबर को शेष विद्वान वाराणसी और दक्षिण भारत से अयोध्या पहुंचे हैं.
अनुष्ठान शुरूः काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रो. रामनारायण द्विवेदी ने बताया कि 25 नवंबर को जिस दिन आयोजन है, वह विवाह पंचमी का शुभ संयोग है. इस दिन कई अच्छे योग बन रहे हैं. इसमें ध्रुव योग सर्वार्थ सिद्धि योग शिववास योग प्रमुख है. यह योग स्थिरता और दृढ़ता के प्रतीक हैं. इसमें किए गए कार्य लंबे वक्त तक स्थित रहते हैं. यह योग सभी प्रकार के शुभ कार्यों पूजा पाठ व अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं. विवाह पंचमी के दिन शिव वास योग का सहयोग निर्मित हो रहा है जो भगवान शिव के विराजमान होने की पुष्टि करता है. 20 नंबर यानी गुरुवार अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है. कलश पूजन और यात्रा के साथ ही शुक्रवार को मंडप प्रवेश और पंचांग पूजन के साथ व का पारायण और अन्य अनुष्ठान हुए. कलश यात्रा के जरिए सरयू जल का उपयोग अनुष्ठानों में किया गया. 25 नवंबर को पीएम मोदी इस अनुष्ठान में ध्वजारोहण कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे.
मंदिर की आंतरिक संरचना के कुछ अत्यंत सुंदर चित्र— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) November 21, 2025
Some images of the mandir’s magnificent inner structure. pic.twitter.com/IUVguKZxlh
12:00 से 12:30 के बीच होगा ध्वजारोहणः काशी के विद्वान पद्मश्री पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की तरफ से जो मुहूर्त निकाला गया है, वह 30 मिनट का है. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित 8000 से ज्यादा मेहमान शिरकत करेंगे. दोपहर 12:00 बजे से लेकर 12:30 तक आधे घंटे का यह अभिजीत मुहूर्त है, जिसमें पीएम मोदी पूजन पाठ के साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम पूर्ण करेंगे. यह अनुष्ठान भी विशेष महत्व वाला है अनुष्ठान के पहले दिन चतुर्वेदी के पारायण के समांतर यज्ञ कुंड में गणपति पूजन और गणपति आवाहन का अनुष्ठान पूर्ण होगा. इसके बाद मंडल और अग्नि देव की स्थापना के बाद नवग्रह पूजन का अनुष्ठान किया जाएगा.
चार संतों के नाम पर समर्पित द्वारः इसी कड़ी में राम मंदिर के चारों प्रमुख द्वार में से तीन बनकर तैयार हो गया है, जिसे पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घोषित यह नामकरण उत्तर और दक्षिण भारत के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समन्वय का अनूठा प्रतीक बन गया है. दक्षिण द्वार–जगद्गुरु शंकराचार्य, दक्षिण-पूर्व द्वार – जगद्गुरु माधवाचार्य, उत्तर द्वार – जगद्गुरु रामानुजाचार्य और सुग्रीव किला- मार्ग प्रवेश द्वार जगद्गुरु रामानंदाचार्य द्वार नाम दिया गया है.
अयोध्या की आध्यात्मिक गरिमा बढ़ीः राम मंदिर ट्रस्ट गोपाल जी राव ने बताया कि द्वारों की डिजाइन, स्तंभों की संरचना, पारंपरिक नक्काशी और आधुनिक रोशनी सभी मिलकर यह संदेश देते हैं कि अयोध्या अब सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का भी वैश्विक केंद्र बन रही है. हाल ही में बृहस्पति कुंड उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने इन द्वारों के नामकरण की औपचारिक घोषणा की थी. अब यह चारों द्वार मंदिर परिसर की पहचान और भव्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं. राम मंदिर परिसर में स्थापित ये चार द्वार सिर्फ स्थापत्य का काम नहीं करते, बल्कि वे यह सिद्ध करते हैं कि भारत की विविध संत परंपराएं मिलकर एक ही सनातनी मूल्यों की धारा बनाती हैं. सतरंगी प्रकाश से जगमगाता शंकराचार्य द्वार इसकी पहली झलक है, जिसके माध्यम से अयोध्या दुनिया को यह संदेश दे रही है जहाँ भक्ति है, वहीं भारतीयता है. जहाँ राम हैं, वहीं एकता है.
