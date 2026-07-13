ETV Bharat / state

जींद में पीएम मोदी का ऐतिहासिक आगमन, अभेद्य किले में तब्दील होगी सुरक्षा, तैनात रहेंगे 15 IPS

जींद में पीएम मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. उनकी सुरक्षा में 15 आईपीएस और 50 एचपीएस अधिकारी मोर्चा संभालेंगे.

PM Modi Jind Visit
जींद में अभेद्य किले में तब्दील होगी पीएम मोदी की सुरक्षा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 13, 2026 at 3:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद: आगामी 17 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जींद आगमन को लेकर जिला पुलिस और सिविल प्रशासन ने सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं. वर्ष 1952 के बाद यह पहला मौका है जब देश के प्रधानमंत्री जींद में किसी बड़ी योजना के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं. इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री देश की पहली 'हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

पीएम सुरक्षा में जीरो टॉलरेंस की नीतिः सोमवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जींद के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक रूट डायवर्जन की विस्तृत जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि "प्रधानमंत्री की सुरक्षा 'स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप' के मानकों के तहत की जा रही है, जिसमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है."

जींद में पीएम मोदी की सुरक्षा पर प्रेस वार्ता करते एसपी कुलदीप सिंह (ETV Bharat)

15 IPS और 50 HPS संभालेंगे पीएम मोदी सुरक्षाः एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि "प्रधानमंत्री की आंतरिक सुरक्षा (प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी) के अलावा बाहरी सुरक्षा चक्र (आउटर रिंग) की जिम्मेदारी हरियाणा पुलिस मुस्तैदी से संभाल रही है. सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए उन्होंने बताया कि "इस पूरे वीवीआईपी इवेंट में लगभग 4,800 से 5,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है. जींद जिला पुलिस से करीब 500 चुनिंदा जवान इस ड्यूटी पर होंगे, जबकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अन्य जिलों से 4,500 अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है." उन्होंने बताया कि "सुरक्षा की कमान 15 आईपीएस और करीब 50 एचपीएस रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों में होगी." हेलीपैड की सुरक्षा की जिम्मेदारी विशेष रूप से एक आईपीएस अधिकारी को सौंपी गई है. शहर के इनर और आउटर कॉर्डन में करीब 80 सुरक्षा नाके स्थापित किए जा रहे हैं, जहां जल्द ही डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी.

जनता की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जायेगाः उन्होंने बताया कि "अक्सर वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार जनता की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है. प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि "रूट को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा. काफिले के गुजरने के समय एक निश्चित टाइम गैप के लिए ही आवाजाही रोकी जाएगी. रूट पर पड़ने वाले घर और दुकानें सामान्य रूप से खुली रह सकती हैं."

अतिक्रमण मुक्त करने के कड़े निर्देशः ​रेलवे जंक्शन की तरफ मुड़ने वाले संकरे रास्ते और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील मोड़ों को लेकर एसपी ने कहा कि जिला उपायुक्त से इस विषय पर गंभीरता से चर्चा हुई है. संबंधित विभागों को प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही इन रास्तों को दुरुस्त करने और अतिक्रमण मुक्त करने के कड़े निर्देश दिए जा चुके हैं.

'प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें': ​पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस गौरवशाली पल का हिस्सा बनने के लिए सिविल प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें. यदि कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस सामान नजर आए, तो तुरंत नजदीकी पुलिसकर्मी को सूचित करें या हरियाणा पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 और पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क करें. ​सुरक्षा और विकास के इस महासंगम को सफल बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने सभी जींद वासियों से पूर्ण सहयोग की उम्मीद जताई है.

ये भी पढ़ें-हरियाणा में PM के दौरे से पहले BJP का स्वच्छता अभियान, करनाल में झाड़ू लेकर मैदान में उतरीं अर्चना गुप्ता, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला

TAGGED:

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन
FIRST HYDROGEN TRAIN IN INDIA
पीएम मोदी का जिंद दौरा
PM MODI SECURITY IN JIND
PM MODI JIND VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.