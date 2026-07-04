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कांस्टेबल का हाथ पकड़ बोले पीएम मोदी, 'क्यों भाग रहे हो? पुलिस के सिपाही हो, डरना नहीं है...'

कांस्टेबल से बात करते पीएम मोदी ( ETV Bharat Barmer )