गंगा एक्सप्रेस-वे का भव्य शुभारंभ: UP को PM मोदी की बड़ी सौगात, 12 जिलों को मिलेगी विकास की नई रफ्तार
₹36,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 3:42 PM IST|
Updated : April 29, 2026 at 3:57 PM IST
लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरदोई में गंगा एक्सप्रेस-वे का भव्य उद्घाटन किया. 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सीधे पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, जिससे अब मेरठ से प्रयागराज की दूरी बेहद कम समय में तय की जा सकेगी.
इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह उत्तर प्रदेश की एक नई लाइफलाइन है. मां गंगा के नाम पर एक्सप्रेस-वे का नाम रखना सुखद अनुभूति है. मैं भगवान नरसिंह की इस भूमि को प्रणाम करता हूं. यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई निकलती हैं, इसलिए यह पूरा क्षेत्र अहम है. मैं मानता हूं कि यूपी को एक्सप्रेस-वे का यह वरदान भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है.
इस दौरान पीएम ने यह भी कहा कि अब कुछ ही घंटों में आप प्रयागराज के संगम पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके वापस आ सकते हैं. जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी और देश की जीवनरेखा रही हैं, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता यह एक्सप्रेस-वे यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा.
यूपी के 12 जिलों को जोड़ रहा गंगा एक्सप्रेस-वे
बता दें कि गंगा एक्सप्रेस-वे यूपी के 12 जिलों को जोड़ रहा है. इन जिलों में मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल हैं. इस एक्सप्रेस-वे की वजह से इन जिलों में विकास की रफ्तार तेज होगी. यह वजह है कि इन शहरों में आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए.
अमरोहा में दिखा काफी उत्साह
अमरोहा में गंगा एक्सप्रेस-वे के शुभारंभ को लेकर काफी उत्साह रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण किया, जिसके लाइव प्रसारण के लिए जिले में कार्यक्रम आयोजित किए गए. हसनपुर तहसील के ग्राम मंगरौला में भी शुभारंभ कार्यक्रम का प्रसारण किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए. जिला प्रभारी मंत्री केपी मलिक, सांसद कंवर सिंह तंवर, विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी और विधायक राजीव तरारा कार्यक्रम में मौजूद रहे. बताया जा रहा है कि अमरोहा जिले में करीब 24 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस-वे गुजर रहा है, यह जिले के लगभग 25 गांवों से होकर निकलेगा. इस मौके पर हसनपुर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी और विधायक राजीव तरारा सांसद कंवर सिंह तंवर, प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस-वे बनने से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी. व्यापारियों और किसानों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. जानकारी के मुताबिक गंगा एक्सप्रेस-वे को बनने में 36 हजार करोड़ रुपए की लागत आई है, जो कि मेरठ से सीधा प्रयागराज पहुंच जाएगा. इसकी दूरी लगभग 594 किलोमीटर है और मेरठ से पहुंचने के लिए अनुमान समय करीब 6 से 7 घंटे बताई गई है.
बुलंदशहर में दिखाया गया लाइव प्रसारण
बुलंदशहर के लाडपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे के शुभारंभ को बड़ी स्क्रीन लगाकर लाइव प्रसारण दिखाया गया. इस दौरान मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस-वे बहुत बड़ी सौगात है, इससे बुलंदशहर का विकास होगा. उन्होंने कहा कि बुलंदशहर को एक नहीं, बल्कि दो सौगात मिली है पहला गंगा एक्सप्रेस-वे और दूसरा जेवर एयरपोर्ट। इनसे बुलंदशहर को बहुत सारे रोजगार मिलेंगे, किसानों को उपज का सही दाम मिलेगा. गंगा एक्सप्रेस-वे से कई जिलों के विकास को नई रफ्तार मिलेगी. वहीं, बुलंदशहर के सिकंदराबाद से बीजेपी विधायक लक्ष्मी राज ने कहा कि ये गंगा एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है.