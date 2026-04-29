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गंगा एक्सप्रेस-वे का भव्य शुभारंभ: UP को PM मोदी की बड़ी सौगात, 12 जिलों को मिलेगी विकास की नई रफ्तार

गंगा एक्सप्रेस-वे का भव्य शुभारंभ ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरदोई में गंगा एक्सप्रेस-वे का भव्य उद्घाटन किया. 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सीधे पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, जिससे अब मेरठ से प्रयागराज की दूरी बेहद कम समय में तय की जा सकेगी. इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह उत्तर प्रदेश की एक नई लाइफलाइन है. मां गंगा के नाम पर एक्सप्रेस-वे का नाम रखना सुखद अनुभूति है. मैं भगवान नरसिंह की इस भूमि को प्रणाम करता हूं. यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई निकलती हैं, इसलिए यह पूरा क्षेत्र अहम है. मैं मानता हूं कि यूपी को एक्सप्रेस-वे का यह वरदान भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है. इस दौरान पीएम ने यह भी कहा कि अब कुछ ही घंटों में आप प्रयागराज के संगम पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके वापस आ सकते हैं. जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी और देश की जीवनरेखा रही हैं, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता यह एक्सप्रेस-वे यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा. यूपी के 12 जिलों को जोड़ रहा गंगा एक्सप्रेस-वे बता दें कि गंगा एक्सप्रेस-वे यूपी के 12 जिलों को जोड़ रहा है. इन जिलों में मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल हैं. इस एक्सप्रेस-वे की वजह से इन जिलों में विकास की रफ्तार तेज होगी. यह वजह है कि इन शहरों में आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए.