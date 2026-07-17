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"जींद का घी-घेवर वही, बस तेवर बदल गए"... पीएम मोदी के इस बयान ने जीता लोगों का दिल

स्थानीय पहचान से बनाया भावनात्मक जुड़ाव: प्रधानमंत्री ने जींद की प्रसिद्ध पहचान घी और घेवर का जिक्र करते हुए कहा कि, "सालों से मेरा जींद से जुड़ाव रहा है और यहां का अपनापन आज भी मेरी यादों में ताजा है. जींद की पहचान आज भी अपनी परंपराओं और स्वाद से बनी हुई है, लेकिन अब यहां के लोगों की सोच विकास, आधुनिकता और प्रगति की ओर बढ़ चुकी है. "

जींद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जींद की जनसभा में विकास परियोजनाओं के साथ-साथ एक ऐसे बयान से लोगों का दिल जीत लिया, जिसने स्थानीय संस्कृति और पहचान को नई ऊर्जा से जोड़ दिया. दरअसल, पीएम ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि, "जींद का घी और घेवर तो वही है, लेकिन जींद के तेवर बदल गए हैं." प्रधानमंत्री की इस लाइन पर मौजूद लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठा.

पुराने रिश्तों को किया याद: अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने संगठन के कार्यकर्ता के रूप में जींद के शुरुआती दौरों को भी याद किया. उन्होंने कहा कि, मेरा इस क्षेत्र से पुराना नाता रहा है और यहां के लोगों का स्नेह हमेशा याद आता है." कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री का घी-घेवर वाला बयान सोशल मीडिया पर छाय गया है. कई लोगों ने इसे हरियाणा की संस्कृति से जुड़ा आत्मीय संदेश बताया, जबकि कई यूजर्स ने इसे विकास और बदलती सोच का प्रतीक माना.

पीएम का हरियाणवी अंदाज: इस दौरान पीएम ने हरियाणवी अदाज में कहा "यो कोई साधारण धरती कोणी सै, यो धरती इतिहास, वीरता, धर्म और गौरव की धरती सै." पीएम ने कहा कि "मेरे लिए तो जींद आना पुरानी यादों का झरोखा खोलने जैसा है. स्टेज पर बैठा हुआ मैं कई चेहरे देख रहा था. सारे परिचित चेहरे हैं. कई दशक पहले. मैं संगठन के काम से पहली बार जींद आया था. फिर आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया. वो आज तक मैं भूला नहीं हूं."

बता दें कि आज पीएम मोदी ने जींद जिले से देश की पहली हाईड्रोडन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान सीएम सैनी सहित कई दिग्गज मौजूद थे.

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