PM मोदी ने बिहार में मंच से उतरकर किया कुछ ऐसा.... कि VIDEO सोशल मीडिया पर वायरल हो गया

पीएम मोदी की मोतीपुर सभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जिसे देखकर बिहार की जनता पागल हो रही है. देखें.

पीएम मोदी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 1, 2025 at 11:05 AM IST

मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोतीपुर सभा का एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. वीडियो में पीएम मोदी हेलिकॉप्टर पर चढ़ने से पहले गर्दन से गमछा उतारकर हाथ में लेकर भीड़ की ओर लहराते दिख रहे हैं. इस सादगी भरे अंदाज़ पर मैदान में मौजूद हजारों लोगों ने तालियां और नारे लगाकर जोरदार स्वागत किया.

वीडियो से हजारों की भीड़ में उत्साह: गुरुवार को मोतीपुर चीनी मिल मैदान में आयोजित इस विशाल जनसभा में एनडीए नेताओं ने मंच पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. इसके बाद जैसे ही मोदी ने गमछा लहराकर अभिवादन किया, पूरा मैदान उत्साह से गूंज उठा. स्थानीय लोग इसे बिहार की संस्कृति के प्रति पीएम के सम्मान का प्रतीक बता रहे हैं.

पीएम मोदी का वीडियो (ETV Bharat)

छठ को वैश्विक पहचान का वादा: सभा में प्रधानमंत्री ने छठ महापर्व को वैश्विक पहचान दिलाने का बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि सरकार छठ पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है. साथ ही नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए छठ गीत विभिन्न भाषाओं में गाने और सबसे लोकप्रिय कलाकार को सम्मानित करने की योजना शुरू की जाएगी.

राजद-कांग्रेस पर तीखा हमला: अपने भाषण में पीएम मोदी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां लोगों की आस्था का अपमान करती हैं. "जो माताएं-बहनें निर्जला व्रत रखती हैं, कांग्रेस की नजर में वे ड्रामा कर रही हैं. क्या बिहार यह अपमान सहन करेगा?" पीएम के इस सवाल पर भीड़ ने एक स्वर में नारा लगाया.

जंगलराज की याद दिलाई: प्रधानमंत्री ने मोतीपुर और मुजफ्फरपुर में हुई पुरानी आपराधिक घटनाओं का जिक्र कर विपक्ष के शासनकाल को 'जंगलराज' बताया. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में बिहार अब उद्योग, निवेश और विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है. अपराध पर लगाम और सुरक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने जनता से फिर से एनडीए को समर्थन देने की अपील की.

गमछा वीडियो ट्रेंडिंग: मोतीपुर सभा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. खासकर गमछा लहराने वाला वीडियो X (पूर्व ट्विटर), फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा है. यूजर्स इसे 'बिहार का गर्व' और 'संस्कृति का सम्मान' बता रहे हैं.

मोदी का अंदाज बना चर्चा: चुनावी माहौल में पीएम मोदी का यह गमछा अभिवादन न केवल स्थानीय भावनाओं को छू गया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसे भारी समर्थन मिल रहा है. बिहार की जनता इसे सांस्कृतिक संवेदनशीलता और नेतृत्व का प्रतीक मान रही है. सभा के बाद यह वीडियो चुनावी चर्चा का केंद्र बन गया है.

