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PM Modi Appeal : खाने में तेल कम करें, आयात से विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ रहा दबाव, जानिए स्थिति

भारत अपनी कुल खाद्य तेल जरूरतों का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है. पीएम मोदी की अपील के बीच देखिए आदित्य अत्रे की रिपोर्ट...

Oil Consumption in Food
खाने में तेल कम करें.... (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 6:31 AM IST

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जयपुर: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से खाने में तेल की मात्रा कम करने की अपील के बाद खाद्य तेलों के बढ़ते आयात और उससे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर को लेकर चर्चा तेज हो गई है. भारत अपनी खाद्य तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, जिससे हर साल भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है.

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि देश अपनी कुल खाद्य तेल जरूरतों का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है. भारत में हर साल लगभग 255 लाख टन खाद्य तेल की आवश्यकता होती है, जबकि घरेलू उत्पादन केवल 110 लाख टन के आसपास है. बाकी मांग पूरी करने के लिए भारत को इंडोनेशिया और मलेशिया से बड़े पैमाने पर पाम ऑयल, जबकि यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल आयात करना पड़ता है.

Reduce Edible Oil
भारत में हर साल खाद्य तेल की आवश्यकता... (ETV Bharat GFX)

उत्पादन बढ़ाने की जरूरत : बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि भारत में उपयोग होने वाले खाद्य तेलों में पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल की हिस्सेदारी काफी अधिक है. पाम ऑयल का इस्तेमाल पैकेज्ड फूड, मिठाइयों, स्नैक्स और रेस्तरां में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जबकि सनफ्लावर ऑयल घरेलू रसोई में आमतौर पर उपयोग किया जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में युद्ध, आपूर्ति बाधाओं और कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ता है. खासकर रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद सनफ्लावर ऑयल की आपूर्ति प्रभावित होने से भारत को अतिरिक्त आर्थिक दबाव झेलना पड़ा.

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तिलहन उत्पादन बढ़ाने की जरूरत : बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि यदि देश में खाने में तेल की खपत कम होती है तो इससे न केवल लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि आयात पर निर्भरता भी घटेगी. साथ ही सरकार को घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना होगा, ताकि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सके. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव के कारण खाद्य तेल आपूर्ति प्रभावित होती है, जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव आता है और भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ता है.

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