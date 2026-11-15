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हिमाचल में PM मोदी के सपनों का पार्क, 20 हजार रोजगार देने वाले बल्क ड्रग पार्क पर बड़ी अपडेट

हिमाचल में PM मोदी के सपनों का बल्क ड्रग पार्क ( ETV Bharat )

शिमला: फार्मा सेक्टर में हिमाचल का बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ यानी बीबीएमबी एशिया का फार्मा हब कहलाता है. अब इसी हिमाचल के ऊना जिला के हरोली में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क बन जाने पर पहाड़ी राज्य दुनिया में फार्मा सेक्टर का सिरमौर बन जाएगा. इसी बल्क ड्रग पार्क परियोजना को लेकर कुछ अपडेट सामने आई हैं. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र हरोली के पोलियां बीत में में निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क के लिए आंतरिक जलापूर्ति पाइपलाइन (इंटरनल वॉटर सप्लाई पाइपलाइन) के कार्य को लेकर 24.68 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है. राज्य सरकार के जलशक्ति विभाग ने इस बारे में तकनीकी मंजूरी दी है. ये सूचना डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की है.

इसके साथ ही राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने अपने हिस्से के कार्य को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है. विभाग की प्रधान सचिव ने बल्क ड्रग पार्क की साइट का निरीक्षण किया है. साथ ही उद्योग विभाग की प्रधान सचिव ने ऊना में शनिवार विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी की है. ये बैठकें बल्क ड्रग पार्क से जुड़े कार्यों से ही संबंधित हैं.