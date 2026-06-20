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PMVBRY के तहत PM मोदी ने बांटे 2400 करोड़ के लाभ, हिमाचल के इतने लाभार्थियों को मिली प्रोत्साहन राशि

शिमला में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम में पहुंचे हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने की योजना की सराहना.

PMVBRY in Shimla
शिमला में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 10:46 AM IST

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शिमला: शुक्रवार शाम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत ईपीएफओ द्वारा सीपीआरआई शिमला में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, पीएम-वीबीआरवाई के तहत लाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया. यह कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़ा था, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की. इसी क्रम में देशभर के 200 स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.

कार्यक्रम में 231 प्रतिभागियों ने लिया भाग

इसी कड़ी में शिमला में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. शिमला में आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार के श्रम एवं रोजगार, उद्योग और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इसके अलावा शिमला सांसद सुरेश कश्यप और शिमला शहरी के विधायक हरीश जनारथा भी उपस्थित रहे. कार्यक्रम में कुल 231 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 174 लाभार्थी, 24 नियोक्ता, उद्योग संघों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा ईपीएफओ के अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे. इस अवसर पर नव-नियोजित सदस्यों को 22 नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए.

कार्यक्रम में साझा किए अनुभव

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम के दौरान लाभार्थी नियोक्ताओं और कर्मचारियों ने योजना से जुड़े अपने अनुभव साझा किए. नियोक्ताओं ने बताया कि योजना के तहत मिलने वाला वित्तीय प्रोत्साहन अतिरिक्त रोजगार सृजन में सहायक होगा, जबकि कर्मचारियों ने इसे औपचारिक रोजगार, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण पहल बताया.

उद्योग मंत्री ने की PMVBRY की सराहना

इस मौके पर हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की सराहना करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अच्छी योजना है. उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं ऐसे में निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने की जरूरत है. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी लाभार्थियों को राशि वितरित की गई है.

"राज्य सरकार भी हिमाचल प्रदेश में है लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा दे रही है. प्रदेश सरकार राज्य में एक जिला एक उत्पाद को विकसित कर रही है. आने वाले दिनों में इस योजना का लाभ इस क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा." - हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री

12 करोड़ की राशि का वितरण

वहीं, इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में करीब 12 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरण की गई है, जिसमें 9 करोड़ एंपलॉयर और करीब 3 करोड़ की राशि एंप्लॉई लाभार्थियों को वितरित की गई है. सुरेश कश्यप ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के जरिए केंद्र सरकार सभी राज्यों को सहयोग दे रही है.

"केंद्र सरकार का उद्देश्य है की सरकारी योजनाओं से कोई भी राज्य न छूटे. केंद्र हिमाचल को हर संभव मदद दे रहा है और आने वाले समय में और लाभ प्रदेश को मिलेगा." - सुरेश कश्यप, सांसद

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भारत सरकार की एक प्रमुख रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना है. इसके तहत पहली बार रोजगार पाने वाले पात्र कर्मचारियों को एक माह के वेतन के बराबर, अधिकतम 15 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. वहीं, अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को दो सालों तक प्रोत्साहन मिलता है, करीब एक लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह योजना निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है.

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