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पीएम मोदी ने पूरा किया 12 साल का कार्यकाल , मंदिरों में की गई विशेष पूजा

पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर रायपुर के काली मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई.

MLA performed Havan at Kali Temple
पीएम मोदी ने पूरे किए 12 साल का कार्यकाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 10, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने पर पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही है. लोग हवन पूजन करके इस दिन को मना रहे हैं. बात रायपुर की करें तो राजधानी के आकाशवाणी चौक पर स्थित काली माता मंदिर में सुबह मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पूरा होने पर हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की गई. इस हवन पूजन के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी, रायपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.



बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पूजा
कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता, अनुषांगिक संगठन सभी मिलकर के प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं. देश के प्रधानमंत्री को इसी तरह से देश की सेवा करते रहने का, देश के लिए मान सम्मान स्वाभिमान के लिए देश की सुरक्षा के लिए गरीबों के कल्याण के लिए उनके कार्यकाल को याद किया जाएगा.

special prayers offered in temples
मंदिरों में की गई विशेष पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
MLA performed Havan at Kali Temple
काली मंदिर में विधायक ने किया हवन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का शपथ लिया था. इसलिए हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे नेता सभी मिलकर के आज भगवान के दरबार में आकर के उनके लिए दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना की जा रही है- रामविचार नेताम,कृषि मंत्री

PM Modi completes twelve year
पीएम मोदी ने पूरे किए 12 साल का कार्यकाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पीएम मोदी ने लोगों के जीवन में लाया बदलाव

वहीं इस मौके पर रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के 12 साल पूरे होने पर हवन का आयोजन किया गया था. इन 12 सालों में देश में जो परिवर्तन आया है. एक विकसित भारत की ओर देश बढ़ रहा है. आज आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, नया भारत और विकसित भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आया है.

पीएम मोदी ने पूरे किए 12 साल का कार्यकाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

212 योजनाओं की मदद से आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाए हैं. खासकर महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है. उनको एक घर मिला, एक बिजली का कनेक्शन मिला, नल की टोटी मिली और एक गैस का सिलेंडर मिला. उनको लगा कि जीवन का सारा सपना पूरा हो गया - सुनील सोनी, विधायक

सुनील सोनी ने कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल पूरे होने पर आज हम काली माता के मंदिर में पूजा अर्चना और हवन किए हैं. मोदी जी दीर्घायु हो. इसी प्रकार से देश की सेवा करते रहें. इस बात का हम सबको गर्व है कि आज हमारे प्रधानमंत्री विश्व के सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित हुए हैं. भारत के नाम को आगे बढ़ाया है.



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