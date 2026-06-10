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पीएम मोदी ने पूरा किया 12 साल का कार्यकाल , मंदिरों में की गई विशेष पूजा

रायपुर : नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने पर पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही है. लोग हवन पूजन करके इस दिन को मना रहे हैं. बात रायपुर की करें तो राजधानी के आकाशवाणी चौक पर स्थित काली माता मंदिर में सुबह मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पूरा होने पर हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की गई. इस हवन पूजन के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी, रायपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.







बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पूजा

कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता, अनुषांगिक संगठन सभी मिलकर के प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं. देश के प्रधानमंत्री को इसी तरह से देश की सेवा करते रहने का, देश के लिए मान सम्मान स्वाभिमान के लिए देश की सुरक्षा के लिए गरीबों के कल्याण के लिए उनके कार्यकाल को याद किया जाएगा.

मंदिरों में की गई विशेष पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)