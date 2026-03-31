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Special : बीकानेर के इस ग्रंथालय में दुर्लभ पांडुलिपियों का खजाना, खुद PM कर चुके हैं जिक्र

यहां विरासत को सहेज काम किया जा रहा है... ( ETV Bharat GFX )

100 सालों से चल रहा ग्रंथालय : बीकानेर की व्यापारिक घराने से ताल्लुक रखने वाले अगरचंद नाहटा ने करीब 100 साल पहले जिस काम को शुरू किया, वह आज अपने आप में एक समृद्ध सभ्यता का आकार ले चुका है. बीकानेर स्थित अभय जैन ग्रंथालय, जिसकी स्थापना स्वर्गीय अगरचंद नाहटा द्वारा की गई थी, आज ज्ञान संरक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है. उनके निजी संग्रह से प्रारंभ हुआ यह ग्रंथालय वर्तमान में दुर्लभ पांडुलिपियों एवं ग्रंथों के संरक्षण, सर्वेक्षण एवं डिजिटलीकरण के कार्य में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जो ज्ञान भारतम मिशन के उद्देश्यों को साकार कर रहा है.

ग्रंथालय की अनूठी पहचान पूरे देश में, देखिए और समझिए... (ETV Bharat GFX)

हम बात कर रहे हैं बीकानेर की अभय जैन ग्रंथालय की, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था. प्रधानमंत्री के द्वारा इस ग्रंथालय का जिक्र करने के बाद में भले ही यह चर्चा में आया हो, लेकिन इस ग्रंथालय की अनूठी पहचान पूरे देश में है, जिसके कारण खुद प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया.

बीकानेर: अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और विरासत को सहेज कर रखना किसी चुनौती से काम नहीं है. बीकानेर वैसे भी परंपराओं के मामले में समृद्ध शहर माना जाता है. बात करें बीकानेर की एक निजी ग्रंथालय की तो यहां पिछले 100 सालों से अनवरत देश की विरासत को सहेजने का काम किया जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक वरदान के रूप में है.

दुर्लभ संग्रह का उदाहरण : अगरचंद नाहटा की चौथी पीढ़ी के वंशज ऋषभ नाहटा जो कि वर्तमान में इस ग्रंथालय का संचालन कर रहे हैं और इसको मेंटेन कर रहे हैं, कहते हैं कि निजी तौर पर यह देश का एकमात्र सबसे बड़ा ग्रंथालय है, जहां करीब 2 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां हैं. वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्ञान भारतम मिशन के तहत इन पांडुलिपियों को डिजिटलाइजेशन और कस्टमाइज करने का काम चल रहा है. अभी तक इनका भाषाई अनुवाद हुआ नहीं है, लेकिन जब इनका अनुवाद आमजन की सहज भाषा में होगा तो इसका काफी लाभ आने वाली पीढ़ी को मिलेगा.

पुरानी पुस्तकों का कलेक्शन (ETV Bharat Bikaner)

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अलग-अलग भाषाओं का संग्रह : ग्रंथालय से जुड़े मोहित बिस्सा कहते हैं कि ग्रंथालय में अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग विषयों से जुड़ी पांडुलिपियां हैं, जिनमें ज्योतिष, अध्यात्म, चिकित्सा, आयुर्वेद और अन्य साहित्य से जुड़े पांडुलिपियों के साथ ही ताम्र पत्र और अलग-अलग कागज पर लिखी हुई देवनागरी और बंगाली, तमिल, उड़िया और गुरुमुखी भाषाओं की इन पांडुलिपियों को अब केंद्र सरकार के ज्ञान भारत मिशन के तहत डिजिटलाइज किया जा रहा है.

व्यापारिक घराने से ताल्लुक रखने वाले अगरचंद नाहटा (ETV Bharat Bikaner)

दुर्गा सप्तशती और भागवत भी : खास बात यह है कि इन पांडुलिपियों में माचिस की डिब्बी जितनी दुर्गा सप्तशती की एक पांडुलिपि भी है जो कि देवनागरी या दूसरी भाषा में है और इसके अलावा गुरुमुखी भाषा में देवी भागवत, भागवत पुराण भी है.

दुर्लभ संग्रह का उदाहरण (ETV Bharat Bikaner)

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पुरानी पुस्तकों का भी कलेक्शन : इसके अलावा इस ग्रंथालय में हजारों की संख्या में अलग-अलग विषयों और भाषाओं में पुरानी पुस्तकों का एक बड़ा कलेक्शन है जो कि खुद अगर नाहटा ने अपने जीवन काल में इकट्ठा किया. इसके अलावा समय-समय पर अनेक लोगों द्वारा भी पांडुलिपियों और पुस्तकों को इस ग्रंथालय को भेंट किया गया.

बीकानेर स्थित अभय जैन ग्रन्थालय (ETV Bharat Bikaner)

तीन मंजिला इमारत : बीकानेर के अंदरुनी इलाके में बना यह निजी ग्रंथालय तीन मंजिला है और अंडरग्राउंड यानी की भूतल और ऊपर तीन मंजिल में पूरी तरह से इन पांडुलिपियों को सहेज कर रखा गया है. जहां अलग-अलग लोग रोज सुबह से शाम तक इन पांडुलिपियों को डिजिटलाइज करने का काम कर रहे हैं.