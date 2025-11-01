हरियाणा का 60वां स्थापना दिवस: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, सीएम नायब सैनी समेत दिग्गज नेताओं ने दी शुभकामनाएं, जानें किसने क्या कहा
Haryana Diwas 2025: पीएम मोदी सीएम नायब सैनी समेत दिग्गज नेताओं ने हरियाणा दिवस पर शुभकामनाएं दी.
Published : November 1, 2025 at 9:54 AM IST|
Updated : November 1, 2025 at 10:24 AM IST
चंडीगढ़: आज हरियाणा अपना 60वां जन्मदिन मना रहा है. आज ही की तारीख 1 नवंबर 1966 के हरियाणा पंजाब से अलग होकर अलग राज्य बना था. 60वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत तमाम बड़े नेताओं ने शुभकामनाएं दी.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी शुभकामनाएं: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा दिवस की बधाई दी. उन्होंने लिखा "आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पंजाब और पुडुचेरी के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई! इन सभी क्षेत्रों ने भारत की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ईश्वर करे कि ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी विकास यात्रा में निरंतर नए आयाम स्थापित करते रहें। मैं इन सभी प्रदेशवासियों की निरंतर समृद्धि और कल्याण के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।"
Warm greetings to the people of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Punjab, and Puducherry on their Formation Day! Each of these regions has made remarkable contributions to India’s progress. May these states and Union…— President of India (@rashtrapatibhvn) November 1, 2025
पीएम मोदी ने दी बधाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा दिवस की बधाई दी. उन्होंने लिखा "हरियाणा दिवस के अवसर पर राज्य के सभी निवासियों को बहुत-बहुत बधाई। यह ऐतिहासिक धरती हमारे किसान भाई-बहनों के अथक परिश्रम, जवानों के अतुलनीय पराक्रम और युवाओं के अद्भुत प्रदर्शन से देशभर के लिए एक मिसाल रही है। प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे इस प्रदेश के विशेष अवसर पर मैं हर किसी की खुशहाली और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।"
हरियाणा दिवस के अवसर पर राज्य के सभी निवासियों को बहुत-बहुत बधाई। यह ऐतिहासिक धरती हमारे किसान भाई-बहनों के अथक परिश्रम, जवानों के अतुलनीय पराक्रम और युवाओं के अद्भुत प्रदर्शन से देशभर के लिए एक मिसाल रही है। प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे इस प्रदेश के विशेष अवसर पर मैं हर…— Narendra Modi (@narendramodi) November 1, 2025
अमित शाह ने की प्रगति और उन्नति की कामना: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी. अमित शाह ने लिखा "हरियाणा के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। वीर जवानों और मेहनतकश किसानों के लिए जाना जाने वाला हरियाणा आज सुशासन और जनकल्याण के नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रहा है। समृद्ध संस्कृति, परंपरा और आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध हरियाणा की प्रगति और उन्नति की यह यात्रा यूँ ही निरंतर जारी रहे।"
हरियाणा के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।— Amit Shah (@AmitShah) November 1, 2025
वीर जवानों और मेहनतकश किसानों के लिए जाना जाने वाला हरियाणा आज सुशासन और जनकल्याण के नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रहा है।
समृद्ध संस्कृति, परंपरा और आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध हरियाणा की प्रगति और उन्नति की यह यात्रा यूँ ही… pic.twitter.com/XR5YZfAtJy
सीएम नायब सैनी ने दी शुभकामनाएं: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी हरियाणा के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी. "हरियाणा दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ! यह दिन हमारे गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और परिश्रमी जनता की अदम्य ऊर्जा का प्रतीक है। हरियाणा की यह वीरभूमि साहस, समर्पण और मेहनत की मिसाल रही है, जहाँ किसानों ने अन्न के भंडार भरे, खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर तिरंगा लहराया और वीर जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा में अद्वितीय शौर्य दिखाया। आज हरियाणा केवल परिश्रम की धरती नहीं, बल्कि प्रगति, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास का अग्रदूत बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने के लिए, हरियाणा ‘विकसित हरियाणा’ के निर्माण में दृढ़ता और समर्पण के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है।"
हरियाणा दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ!— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) November 1, 2025
यह दिन हमारे गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति और परिश्रमी जनता की अदम्य ऊर्जा का प्रतीक है। हरियाणा की यह वीरभूमि साहस, समर्पण और मेहनत की मिसाल रही है, जहाँ किसानों ने अन्न के भंडार भरे, खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर तिरंगा… pic.twitter.com/rRrejAkk6G
भूपेंद्र हुड्डा ने दी बधाई: हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी सूबे के स्थापना दिवस की बधाई दी. उन्होंने लिखा "सभी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की हार्दिक बधाई।"
सभी प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की हार्दिक बधाई। pic.twitter.com/QEJ1vW2l9p— Bhupinder Singh Hooda (@BhupinderShooda) November 1, 2025
सांसद कुमारी सैलजा ने दिलाया संकल्प: कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भी हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी. "हरियाणा स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ! यह दिवस हमारे गौरवशाली इतिहास, परिश्रमी किसानों, वीर जवानों और मेहनतकश जनता के अदम्य साहस का प्रतीक है। हरियाणा ने न केवल देश की सीमाओं की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है, बल्कि खेल, शिक्षा, उद्योग और संस्कृति के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आइए, आज के दिन हम सब मिलकर संकल्प लें, अपने हरियाणा को उन्नति की नई ऊँचाइयों तक ले जाएँगे, जहाँ हर किसान खुशहाल होगा, हर युवा सशक्त होगा, और हर बेटी सुरक्षित एवं सम्मानित होगी।"
हरियाणा स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ!— Kumari Selja (@Kumari_Selja) November 1, 2025
यह दिवस हमारे गौरवशाली इतिहास, परिश्रमी किसानों, वीर जवानों और मेहनतकश जनता के अदम्य साहस का प्रतीक है।
हरियाणा ने न केवल देश की सीमाओं की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है, बल्कि खेल, शिक्षा, उद्योग और संस्कृति के क्षेत्र में भी अपनी… pic.twitter.com/EV83B0bYtf
हरियाणा सरकार के 4 बड़े फैसले: स्थापना दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार आज चार बड़े फैसले ले सकती है. पहला पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत. हरियाणा सरकार डिजिटल ट्रांजेक्शन की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। अब प्रदेश में रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस प्रणाली से होगी. दूसरा मिड-डे मील में पिन्नी और खीर मिलेगी. ये व्यवस्था 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी. तीसरा महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता राशि. 8 लाख महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2100 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. तीसरा सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए 'सुविधा 2.0' पोर्टल लॉन्च करने की भी घोषणा की है.
ये भी पढ़ें- हरियाणा दिवस विशेष: योद्धाओं की धरती से ओलंपिक चैंपियन तक, जानें खेल, व्यापार और स्वर्णिम इतिहास की गाथा
ये भी पढ़ें- पंचकूला में हरियाणा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, राज्यपाल और सीएम करेंगे शुभारंभ, संस्कृति और हस्तशिल्प की दिखेगी झलक