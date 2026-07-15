17 जुलाई को चंडीगढ़ आएंगे PM मोदी, 3 हजार पुलिसकर्मी और SPG संभालेगी सुरक्षा की कमान, दो दिन रहेगा नो-फ्लाइंग जोन
प्रधानमंत्री मोदी 17 जुलाई को चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे. पीएम के दौरे के दौरान 3 हजार पुलिसकर्मी सुरक्षा को लेकर तैनात रहेंगे.
Published : July 15, 2026 at 12:01 PM IST
चंडीगढ़ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई के प्रस्तावित चंडीगढ़ दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचा दी हैं. चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में एसएसपी कंवरदीप कौर ने सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. अधिकारियों को कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की चूक न होने देने के निर्देश दिए गए.
पेक में होगा मुख्य कार्यक्रम: प्रधानमंत्री का मुख्य सार्वजनिक कार्यक्रम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पेक) परिसर में आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम के लिए लगभग 6,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में जर्मन हैंगर पंडाल तैयार किया जा रहा है. इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल और आसपास की सड़कों की मरम्मत, सफाई, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य नागरिक सुविधाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
SPG और CRPF का बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा: प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने सीआरपीएफ की 12 बटालियन की अतिरिक्त तैनाती का निर्णय लिया है. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है. प्रशासन के अनुसार, "प्रधानमंत्री के दौरे के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है और सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है." कार्यक्रम स्थल के भीतर सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास रहेगी, जबकि बाहरी सुरक्षा चंडीगढ़ पुलिस संभालेगी.
दो दिन रहेगा नो-फ्लाइंग जोन: प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर चंडीगढ़ को 16 और 17 जुलाई के लिए नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है. इस दौरान ड्रोन और अन्य मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए राजेंद्र पार्क में विशेष तैयारियां की जा रही हैं. हेलिपैड क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात रहेगा.
रूट रिहर्सल और ट्रैफिक रहेगा नियंत्रित: एसपीजी की टीम प्रधानमंत्री के दौरे से पहले चंडीगढ़ पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेगी. एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा रिहर्सल भी की जाएगी. इस दौरान कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन और अस्थायी प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं. पुलिस ने वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक रूट प्लान तैयार किया है, जिससे आम लोगों को कम से कम परेशानी हो.
3 हजार पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात: प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी डीजीपी डॉ. सागर प्रीत हुड्डा करेंगे. कार्यक्रम वाले दिन करीब 3,000 पुलिसकर्मी विभिन्न स्थानों पर तैनात रहेंगे, जिनमें लगभग 1,200 पुलिसकर्मी प्रमुख चौराहों और शहर के प्रवेश बिंदुओं पर सुरक्षा संभालेंगे. कार्यक्रम स्थल और वीवीआईपी मार्गों पर बैरिकेडिंग, चेकिंग और प्रवेश-निकास की विशेष निगरानी की जाएगी. प्रशासन ने एम्बुलेंस, मेडिकल टीम, अग्निशमन दल और अन्य आपातकालीन सेवाओं की भी पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित की है. साथ ही पेयजल, पार्किंग, शौचालय और बैठने जैसी नागरिक सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जा रहा है.
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