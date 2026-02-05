ETV Bharat / state

पीएम मोदी ने किया भिलाई की साक्षी पांडे को फोन, कहा - आपके नवाचार और विचार हैं सराहनीय, प्रधानमंत्री ने बढ़ाया हौसला

भिलाई की साक्षी पांडे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में छत्तीसगढ़ से अकेली प्रतिभागी बनी थी.

Developed India Young Leaders Dialogue
साक्षी पांडे (ETV Bharat)
Published : February 5, 2026 at 6:59 PM IST

भिलाई: देश की राजधानी नई दिल्ली में 9 से 12 जनवरी 2026 तक, आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026, युवाओं को देश के विकास एजेंडे को केंद्र में लाने की एक अहम पहल साबित हो रही है. इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, भिलाई की साक्षी पांडे ने भाग लेकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया. खास बात यह रही कि छत्तीसगढ़ से वह एकमात्र प्रतिभागी थी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपना प्रस्ताव और प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया.

विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग

आपको बता दें कि माय भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर से 50 लाख से अधिक युवाओं ने क्विज़, निबंध और स्टेट चैंपियनशिप के जरिए हिस्सा लिया. इनमें से 3,000 प्रतिभागियों को नई दिल्ली बुलाया गया, जबकि 25 युवाओं को प्रधानमंत्री के सामने 10 प्रमुख विषयों पर अपने सुझाव रखने का अवसर मिला. इन विषयों में लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका, महिला-नेतृत्व वाला विकास, स्टार्टअप इकोसिस्टम, आत्मनिर्भर भारत, सतत एवं हरित विकास, स्मार्ट कृषि, सांस्कृतिक कूटनीति और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे.

बिल्डिंग सस्टेनेबल एंड ग्रीन विकसित भारत विषय पर अपने विचार साझा किए

विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में शामिल होने वाली साक्षी पांडे ने बिल्डिंग सस्टेनेबल एंड ग्रीन विकसित भारत विषय पर अपने विचार साझा किए. भिलाई की साक्षी पांडे ने बताया कि मैं बहुत खुश थी कि मुझे पीएम नरेंद्र मोदी के सामने बोलना है. लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था कि इतने बड़े पॉलिटिशियन और पीएम के सामने कैसे बोल पाउंगी. लेकिन सामने उनको देखकर हमारा हौसला बढ़ गया.

Developed India Young Leaders Dialogue
Developed India Young Leaders Dialogue
Developed India Young Leaders Dialogue
पीएम मोदी ने फोन कर साक्षी पांडे की तारीफ की

साक्षी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी प्रतिभागियों के विचारों को ध्यान से सुना, सुझाव दिए और मिशन लाइफ जैसी पहलों की विस्तृत जानकारी भी साझा की. प्रेजेंटेशन को लेकर आज दोपहर 1:30 बजे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षी पांडे से फोन पर बातचीत कर उनके विचारों की सराहना की. महिला विकास सहित कई नवाचारों पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया. साक्षी की यह उपलब्धि न केवल भिलाई बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है.

