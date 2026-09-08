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पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश में जलेंगे 36 लाख दीये,सेवा संकल्प अभियान के तहत नक्सल मुक्त क्षेत्र भी होंगे रोशन

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 36 लाख दीये जलाए जाएंगे.सेवा संकल्प अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा.

PM Modi birthday Seva Sankalp Abhiyan
सेवा संकल्प अभियान के रुप में मनेगा पीएम मोदी का जन्मदिन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2026 at 6:22 PM IST

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रायपुर : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्म दिवस मनाया जाएगा. इस जन्म दिवस को पूरे देश में इस बार सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाया जा रहा है. जिसकी शुरुआत 17 सितंबर से होगी और यह 17 अक्टूबर तक चलेगी. जिसमें कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा. छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस 17 सितंबर को है. उस दिन छत्तीसगढ़ के सभी जगह पर आशीर्वाद के 33 लाख दीये जलाए जाएंगे. इसके साथ ही 7 अक्टूबर को सेवा के रंग कार्यक्रम का आयोजन पूरे प्रदेश में होगा. 7 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के रूप में काम करते हुए 25 साल पूरे होंगे.




छत्तीसगढ़ में जलेंगे 36 लाख दीये
डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को जन्म दिवस से लेकर 17 अक्टूबर तक ये समय वह है जिसमें उनके 25 साल पूरे हो रहे हैं. हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते काम करते हुए आने वाले समय में वो और काम करें. परंतु जब काम करें तो उससे पहले जनता का आशीर्वाद भी उनको मिले. लोगों के बीच में इस विषय की पर्याप्त चर्चा भी हो. 25 सालों के दौरान क्या-क्या हुआ. इस बात पर भी चर्चा हो. इन सारे विषयों को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. 17 सितंबर को आशीर्वाद का दीया इस नाम के आधार पर कार्यक्रम किया जा रहा है. आशीर्वाद का दीया छत्तीसगढ़ में 36 लाख दीये जलाए जाएंगे.

पीएम मोदी के जन्मदिन पर जलेंगे 36 लाख दीये (Etv Bharat)

कहां-कहां जलाए जाएंगे दीये

डिप्टी सीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में रहेंगे और लाखों की संख्या में एक स्थान पर दिए जला करके यह दीया आशीर्वाद का दीया होगा. जिसके माध्यम से जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे. दीर्घायु हो स्वस्थ हो देश की सेवा करते रहें. ऐसे जनता का आशीर्वाद रहे. प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालय में अंबिकापुर में दुर्ग में बिलासपुर में और जगदलपुर में इन सभी संभाग मुख्यालय में आशीर्वाद के दीए का बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, क्योंकि यह सेवा संकल्प अभियान है. इसमें बस्तर जो नक्सलवाद से मुक्त हुआ है. जहां पर नक्सल कॉडर पूरी तरीके से समाप्त हुआ है. बस्तर सेवा संकल्प अभियान इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत एक प्रोग्राम और रखा गया है. बस्तर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बस्तर में उन सभी स्थानों पर जहां आदिवासियों की सामूहिक और दुर्दान्त हत्याएं हुई है. उन स्थानों पर भी आशीर्वाद का दीया जलाया जाएगा. जिनकी प्रेरणा से नक्सलवाद समाप्त हो सका उनके दीर्घायु जीवन के लिए.




ऐसे ही उन स्थानों पर भी आशीर्वाद का दीया जलाया जाएगा. जहां पर सशस्त्र बलों को बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हुई है. बस्तर के लगभग 350 पुलिस कैंपों में भी आशीर्वाद का दीया जलाया जाएगा. जितने भी पुनर्वास केंद्र है वहां पर भी आशीर्वाद का दीया जलाया जाएगा. आशीर्वाद का दीया जलाने के साथ ही कुछ और कार्यक्रम है. जिसमें एक कार्यक्रम है सेवा चित्र इसमें प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बच्चों को भारत के सशक्त भारत के उन्नत भारत के कल्पना के साथ उनका एक ड्राइंग कंपटीशन होगा. वह एक अच्छी पेंटिंग बनाएं. ताकि उनके मन में स्थाई तौर पर यह बात बने की आने वाले समय में हमको हमारे देश को सशक्त बनाना है. हमको हमारे भारतवर्ष को आगे ले जाना है. यह विषय उनके मन में आए. उसके लिए एक सेवा चित्र बनाया जाएगा- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम





17 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम

डिप्टी सीएम ने कहा कि सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मशाल जिले की मुख्यालय के चौक पर स्थिर होगा. वहीं पर एक एलईडी लगाया जाएगा और देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी जिला मुख्यालय में जो गैदरिंग हुई उसको एक साथ संबोधित करेंगे. पूरे देश में ये काम होगा. सभी जिले के प्रमुख चौक पर इस बात के लिए एकत्रीकरण उस दिन होगा. इस कार्यक्रम का आयोजन 7 अक्टूबर को होगा. हेड ऑफ द गवर्नमेंट की तरह काम करते हुए 25 साल पूरे हुए हैं. यह कार्यक्रम उसी दिन संपन्न होगा.

सेवा के रंग कार्यक्रम का भी आयोजन

सेवा के रंग कार्यक्रम का भी आयोजन होगा. जिसमें रंगोली बनाने के लिए कार्यक्रम है जो बड़े कलाकार होते हैं वह रंगोली प्रतियोगिता के कुछ थीम पर रंगोली बनाएंगे. जो काम हुए हैं उस पर रंगोली बनाएंगे. घर में भी रंगोली बनाई जा सकती है. संस्थानों में भी रंगोली बनाई जा सकती है. इससे एक सोच भी हमारे समाज के बीच में डेवलप होगी की किस दिशा में हम सबको मिलकर ये सोच होना चाहिए. सेवा के रंग कार्यक्रम में सेवाओं के संदर्भ में यह रंगोली प्रतियोगिता आयोजित होगी. केवल प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि प्रदर्शन भी होगा.


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