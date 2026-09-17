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पीएम मोदी का जन्मदिन: 33 लाख दीयों से रोशन हुआ रायपुर का खारुन घाट, आयोजन में सीएम साय हुए शामिल

कौशल्या साय ने कहा, महादेव के सानिध्य में यह आयोजन होना बड़ी बात है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

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खारुन नदी के तट पर महाआरती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2026 at 10:01 PM IST

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रायपुर: पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर खारुन घाट पर 33 लाख दीए जलाए गए. अकेले राजधानी रायपुर में 25 लाख दीये जलाए जाने की तैयारी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को इस बार पूरे प्रदेश में सेवा संकल्प दिवस के रूप में 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में आज उनके जन्म दिवस पर राजधानी में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक दीया आशीर्वाद का प्रधानमंत्री के नाम था.

33 लाख दीयों से रोशन हुआ रायपुर

रायपुर के महादेव घाट पर स्थित खारुन नदी के तट पर दिव्या महाआरती का आयोजन भी सनातन ध्वजवाहिनी के द्वारा किया गया. इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा की तमाम टीमों के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी कौशल्या साय भी मौजूद रहीं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि आज यहां पर महाआरती का आयोजन किया गया है. यह जगह बहुत पावन और पवित्र है, यहां महादेव बाबा का दरबार है. कौशल्या साय ने कहा कि बाबा महादेव के सानिध्य में यह आयोजन होने अपने आप में एक बड़ी बात है.

खारुन नदी के तट पर महाआरती (ETV Bharat)

आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन्मदिन है और आज ही 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती भी, ऐसे पावन दिन पर पीएम मोदी का जन्मदिन होना अपने आप में अदभुत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा के केंद्र हैं. हम बाबा महादेव और माता गौरा रानी से प्रार्थना करते हैं कि उनको स्वस्थ और सुखी जीवन मिले, वो निरोगी रहकर देश की सेवा करते रहें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कल्याण और सेवा के लिए जो काम किया है उसे कभी भूला नहीं जा सकता है. पीएम मोदी ने अपना एक-एक पल देश की सेवा में लगा दिया है और लगा रहे हैं. छत्तीसगढ़वासियों की ओर से हम उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं. पीएम मोदी हैं तो भारत लगातार आगे बढ़ता रहेगा: कौशल्या साय, सीएम की पत्नी

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सेवा संकल्प दिवस (ETV Bharat)

गंगा आरती के जरिए दीर्घायु करने की प्रार्थना

राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा ने कहा, "आज खारुन नदी के तट पर हम सभी ने बहुत सुंदर से गंगा आरती की, आशीर्वाद का दीया प्रज्वलित किया. माता की आराधना में सब भाई और बहनें एक साथ एकत्रित होकर महाआरती में शामिल हुए हैं. यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु जीवन के लिए हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं.

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खारुन घाट जगमगाया (ETV Bharat)

सनातन ध्वजवाहिनी संगठन, साध्वी प्रज्ञा देवी, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा और कौशल्या साय जी के साथ मिलकर हम सभी ने पीएम मोदी के स्वस्थ जीवन की कामना यहां आरती के माध्यम से की है. हम लोगों की कामना है कि वो सदा स्वस्थ रहें और देश की सेवा में अग्रसर रहें: वर्णिका शर्मा, अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग


एक दीया आशीर्वाद के नाम

राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने ईटीवी भारत से कहा, "आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है. उनके जन्मदिन पर आशीर्वाद के लिए हम लोगों के द्वारा एक दीया आशीर्वाद के नाम समर्पित किया है. हमारी पूरी टीम सनातन ध्वजवाहिनी और भारतीय जनता पार्टी भाजपा महिला मोर्चा के सदस्य इस आयोजन में शामिल हुए हैं. खारुन मैया से हमने पीएम मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा है, वो सदा स्वस्थ रहें और मां उनको दीर्घायु बनाएं."

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खारुन घाट जगमगाया (ETV Bharat)

यह बहुत पवित्र स्थल है और प्राचीन धाम भी है. विराट दीप महोत्सव के जरिए हम यह कामना करते हैं कि पीएम मोदी देश की सेवा इसी तरह से लगाता करते रहें: लक्ष्मी वर्मा, राज्यसभा सांसद

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खारुन घाट जगमगाया (ETV Bharat)

पीएम मोदी के कामों को बताया ऐतिहासिक

राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 25 साल के कार्यकाल में जनसेवा के ऐसे-ऐसे काम किए जो मिसाल हैं. सांसद ने कहा कि पीएम मोदी ने एक भी दिन की छुट्टी न लेकर लगातार काम देश के लिए काम किया. सांसद ने आगे कहा कि इस देश की प्रतिष्ठा और वैभव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर जो कार्य किया हैं वो ऐतिहासिक हैं.

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खारुन घाट जगमगाया (ETV Bharat)
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खारुन घाट जगमगाया (ETV Bharat)

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